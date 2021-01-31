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  2. Матчи
  3. Германия
Вольфсбург
2:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Фрайбург
0'
1:0
22' Гол
Брукс Джон
2:0
39' Гол
Вегхорст Ваут
51'
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
29
Чон
У-Ён
11
Демирович
Эрмедин
32
Грифо
Винченцо
Вольфсбург
4-2-3-1
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

22'
Брукс Джон
1:0
39'
Вегхорст Ваут
(Штеффен Ренато)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 13 (2) 0.68
2. Штеффен Ренато 3 0.16
3. Баку Ридле 3 0.16
4. Арнольд Максимилиан 2 0.11
5. Брекало Йосип 2 0.11
6. Брукс Джон 2 0.11
7. Бялек Бартош 2 0.11
8. Филипп Максимилиан 1 0.05
9. Шлагер Ксавер 1 0.05
10. Мехмеди Адмир 0 0
11. Герардт Янник 0 0
12. Руссийон Жером 0 0
13. Мбабу Кевин 0 0
14. Виктор Жоао II 0 0
15. Лакруа Максанс 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.37
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.37
3. Шаллаи Роланд 5 0.26
4. Демирович Эрмедин 3 0.16
5. Линхарт Филипп 3 0.16
6. Хёлер Лукас 2 0.11
7. Чон У-Ён 2 0.11
8. Хёфлер Николас 1 0.05
9. Сантамария Батист 1 0.05
10. Гульде Мануэль 1 0.05
11. Шмид Жонатан 0 0
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 1
2. Шлагер Ксавер 4 0
3. Лакруа Максанс 4 0
4. Брукс Джон 3 0
5. Вегхорст Ваут 3 0
6. Отавио Пауло 3 0
7. Гилавоги Жошуа 2 0
8. Штеффен Ренато 2 0
9. Герардт Янник 2 0
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Мбабу Кевин 1 0
12. Брекало Йосип 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 5 0
2. Хёлер Лукас 3 0
3. Гульде Мануэль 2 0
4. Шмид Жонатан 2 0
5. Кюблер Лукас 2 0
6. Квон Чхан Хун 2 0
7. Сантамария Батист 2 0
8. Линхарт Филипп 2 0
9. Шаллаи Роланд 2 0
10. Демирович Эрмедин 2 0
11. Темпельман Лино 2 0
12. Хайнц Доминик 1 0
13. Грифо Винченцо 1 0
14. Кайтель Янник 1 0
15. Шлоттербек Кевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 14.81% (4) 33.33% (9) 14.81% (4) 7.41% (2) 7.41% (2) 22.22% (6)
 Фрайбург 18.75% (6) 9.38% (3) 18.75% (6) 15.63% (5) 25% (8) 12.5% (4)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн
Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Фрайбург 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Вольфсбург Бундеслига Фрайбург 3:3 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Фрайбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Фрайбург Кубок Вольфсбург 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:3 Вольфсбург Бундеслига Фрайбург 2:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Фрайбург Бундеслига Вольфсбург 3:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:0 Вольфсбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Фрайбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 14 3 2 57 - 26 45
2. РБ Лейпциг Заявка 19 11 5 3 32 - 17 38
3. Вольфсбург 2:0 Заявка 19 9 8 2 29 - 19 35
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д Заявка 19 10 2 7 38 - 27 32
6. Байер Л Заявка 19 9 5 5 32 - 19 32
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин Заявка 19 7 8 4 34 - 24 29
9. Фрайбург 0:2 Заявка 19 7 6 6 33 - 31 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Аугсбург Заявка 19 6 4 9 20 - 30 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 19 4 5 10 25 - 35 17
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 Заявка 19 1 5 13 15 - 49 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург 2:0 Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
8. Фрайбург 0:2 Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
9. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург 2:0 Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург 0:2 Заявка 9 3 2 4 11 - 16 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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Прогнозы 137
Вольфсбург 85.4% (117)
X 13.9% (19)
Фрайбург 0.7% (1)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Фрайбург
2.08
5.05
38.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.98 3.55 3.70
Бонус: 10 000 ₽ 2.00 3.60 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.68 3.68
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 12.00 38.00
  1.33 5.05 10.75

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.24 2.06 1.77 1.63 2.29 1.42 2.90 1.22 4.10 1.16 5.40 1.05 10.00
9.90 1.01 9.00 1.04 4.55 1.20 3.68 1.28 2.08 1.83 1.64 2.26 1.49 2.54 1.18 4.40 1.13 5.05 1.03 7.40
9.00 1.05 7.20 1.09 5.40 1.14 4.05 1.23 4.75 1.18 1.86 2.00 3.35 1.31 1.90 1.90 1.40 2.90 1.25 3.90 1.08 7.77 1.02 13.00 1.01 16.00
4.30 1.25 3.99 1.26 2.55 1.55 2.05 1.83 1.77 2.12 3.59 1.31 2.40 1.61 1.97 1.92 1.69 2.24 1.43 2.95 1.17 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.72 1.47 2.55 1.11 5.80
3.10 1.37 2.08 1.75 1.59 2.36 1.17 4.30 1.12 6.40
2.27 1.62 1.42 2.85 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
3.26 1.36 2.68 1.50 2.10 1.79 1.67 2.28 1.24 4.23 1.12 6.69 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.94 1.22 3.95
4.75 1.19 3.45 1.31 1.91 1.89 1.36 3.12 1.28 3.64
2.95 1.37 1.77 1.96 1.33 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
3.10 1.33
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Вольфсбург 2:0 Фрайбург онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 2:0 Фрайбург

Исход игры
Вольфсбург
85.4% (117)
Ничья
13.9% (19)
Фрайбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (87)
Меньше
35.56% (48)
Обе команды забьют
Да
75.56% (102)
Нет
24.44% (33)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
54% (74)
1:0 Вольфсбург
13.9% (19)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:0 Вольфсбург
9.5% (13)
3:1 Вольфсбург
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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