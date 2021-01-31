Вольфсбург
3:0
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена
Фрайбург
1:0
21' ГолБрукс Джон
2:0
39' ГолВегхорст Ваут
3:0
86' ГолГерардт Янник
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
1:0
39'
2:0
60'
86'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|13 (2)
|0.68
|2.
|Штеффен Ренато
|3
|0.16
|3.
|Баку Ридле
|3
|0.16
|4.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.11
|5.
|Брекало Йосип
|2
|0.11
|6.
|Брукс Джон
|2
|0.11
|7.
|Бялек Бартош
|2
|0.11
|8.
|Герардт Янник
|1
|0.05
|9.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|10.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.05
|11.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|12.
|Руссийон Жером
|0
|0
|13.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|14.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|15.
|Лакруа Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.37
|2.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.37
|3.
|Шаллаи Роланд
|5
|0.26
|4.
|Демирович Эрмедин
|3
|0.16
|5.
|Линхарт Филипп
|3
|0.16
|6.
|Хёлер Лукас
|2
|0.11
|7.
|Чон У-Ён
|2
|0.11
|8.
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|9.
|Сантамария Батист
|1
|0.05
|10.
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|11.
|Шмид Жонатан
|0
|0
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|2.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|3.
|Лакруа Максанс
|4
|0
|4.
|Брукс Джон
|3
|0
|5.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|6.
|Отавио Пауло
|3
|0
|7.
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|8.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|9.
|Герардт Янник
|2
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|11.
|Мбабу Кевин
|1
|0
|12.
|Брекало Йосип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|5
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|3
|0
|3.
|Гульде Мануэль
|2
|0
|4.
|Шмид Жонатан
|2
|0
|5.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|6.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|7.
|Сантамария Батист
|2
|0
|8.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|9.
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|10.
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|11.
|Темпельман Лино
|2
|0
|12.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|13.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|14.
|Кайтель Янник
|1
|0
|15.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|13.33% (4)
|33.33% (10)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|Фрайбург
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|25% (8)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн
Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вольфсбург 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Фрайбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Фрайбург Кубок Вольфсбург 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:3 Вольфсбург Бундеслига Фрайбург 2:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Фрайбург Бундеслига Вольфсбург 3:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:0 Вольфсбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Фрайбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|57 - 26
|45
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|32 - 17
|38
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|30 - 19
|35
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|38 - 27
|32
|6.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|34 - 24
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 32
|27
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 30
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 35
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 49
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:0 Фрайбург
Исход игры
Вольфсбург
85.4% (117)
Ничья
13.9% (19)
Фрайбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (87)
Меньше
35.56% (48)
Обе команды забьют
Да
75.56% (102)
Нет
24.44% (33)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
54% (74)
1:0 Вольфсбург
13.9% (19)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:0 Вольфсбург
9.5% (13)
3:1 Вольфсбург
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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