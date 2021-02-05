Павар с правого края штрафной простреливает в центр и мяч от соперника вылетает за пределы поля.

Киммих снова выполнил подачу с углового в центр штрафной "Герты", но хозяева снова успешно выбивают сферы.

Миттельштедт выполнил длинную передачу вперёд и мяч прилетел прямо к Киммиху на половине поля "Баварии".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! КИНГСЛИ КОМАН!!! Коман с линии штрафной нанёс удар по воротам и мяч после рикошета от соперника в летел под перекладину в сетку ворот.

Пекарик пошёл вперёд, выполнил заброс по бровке, но мяч перехватил Эрнандес.

16' Сане перевёл мяч налево на Эрнандеса, который выполнил подачу в центр штрафной, откуда Мюллер промахивается мимо мяча.

15' Кунья вошёл в штрафную "Баварии", наступил на мяч и упал на газон.

14' Дарида убирает мяч на замахе, играет на Пёнтека, который наносит удар под перекладину и Нойер переводит сферу над каркасом.

13' Мюллер сыграл накоротке на Левандовски, который ворвался в штрафную, но был в нескольких сантиметрах в офсайде.

12' НЕТ ГОЛА!!! РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ!!! Ярстейн угадал направление удара Левандовски, дотянулся до мяча, и перевёл его в сторону от каркаса!

11' Гнабри сыграл в центр штрафной на Сане, который пробросил мяч мимо Ярстейна и выходил на пустые ворота, но голкипер зацепил ногу соперника. Это пенальти.

10' Киммих выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Штарк выбил сферу за пределы штрафной, где Коман нарушил правила против Пекарика.

9' Гнабри простреливал с левого фланга в центр, но мяч от соперника вылетел за пределы поля.

8' Пекарек сыграл на край штрафной на Пёнтека, который с острого угла пробил по воротам и получилось в руки Нойеру.

7' Сане выполнил прострел с правого фланга в центр, откуда Тусар выбил сферу в сторону центральной линии.

6' Пёнтек с линии штрафной нанёс удар по воротам, но мяч пролетел на метр выше перекладины.

5' Игроки "Герты" пока больше проявляются активности на половине поля соперника.

4' Кунья выполнил подачу в центр штрафной, откуда Киммих выбил сферу за пределы штрафной на Гнабри.

3' Лукебакио с правого края штрафной нанёс удар по воротам и Нойер на выходе в падении отражает игровой снаряд.

2' Коман помешал Дарида нанести удар из-за пределов штрафной площади и выбил сферу к центральному кругу.