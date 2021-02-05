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  3. Германия
Герта
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Бавария
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Левандовски Роберт
21'
22
Ярстейн
Руне
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
25
Торунарига
Джордан
17
Миттельштедт
Максимилиан
18
Аскасибар
Сантьяго
29
Тусар
Люка
11
Лукебакио
Доди
6
Дарида
Владимир
10
Кунья
Матеус
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
4
Зюле
Никлас
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
10
Сане
Лерой
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Герта
4-2-3-1
Бавария
4-1-4-1

Ход матча

12'
0:0
Левандовски Роберт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.3
2. Пёнтек Кшиштоф 5 0.25
3. Кордоба Джон 5 0.25
4. Лукебакио Доди 3 0.15
5. Пекарик Петер 2 0.1
6. Гендузи Маттео 2 0.1
7. Нганкам Жессик 1 0.05
8. Дарида Владимир 0 0
9. Дилросун Джавайро 0 0
10. Миттельштедт Максимилиан 0 0
11. Леки Мэттью 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 24 (5) 1.2
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.5
3. Гнабри Серж 5 0.25
4. Сане Лерой 4 0.2
5. Мусиала Джамал 3 0.15
6. Киммих Йозуа 2 0.1
7. Коман Кингсли 2 0.1
8. Горетцка Леон 2 0.1
9. Алаба Давид 2 0.1
10. Боатенг Жером 1 0.05
11. Коста Дуглас 1 0.05
12. Зюле Никлас 1 0.05
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 7 0
2. Тусар Люка 4 0
3. Пекарик Петер 3 0
4. Пёнтек Кшиштоф 3 0
5. Гендузи Маттео 3 0
6. Зефёйк Дейовайсио 1 1
7. Кордоба Джон 2 0
8. Миттельштедт Максимилиан 2 0
9. Торунарига Джордан 2 0
10. Боята Дедрик 1 0
11. Дарида Владимир 1 0
12. Платтенхардт Марвин 1 0
13. Штарк Никлас 1 0
14. Лукебакио Доди 1 0
15. Альдерете Омар 1 0
16. Нганкам Жессик 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
5. Левандовски Роберт 2 0
6. Павар Бенджамин 2 0
7. Толиссо Корентен 0 1
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 8.33% (2) 0 25% (6) 25% (6) 16.67% (4) 25% (6)
 Бавария 10.53% (6) 10.53% (6) 24.56% (14) 19.3% (11) 15.79% (9) 19.3% (11)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта
Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург
Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария

Последние игры между собой

Герта: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Бавария 4:3 Герта Бундеслига Герта 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Герта Бундеслига Бавария 1:0 Герта Бундеслига
Герта 2:3 Бавария Кубок Герта 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Бавария Бундеслига Герта 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Герта Бундеслига Бавария 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:1 Бавария Бундеслига Герта 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:2 Герта Бундеслига Герта 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 5:2 Герта Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 20 14 4 2 57 - 26 46
2. РБ Лейпциг Заявка 19 11 5 3 32 - 17 38
3. Вольфсбург Заявка 19 9 8 2 30 - 19 35
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д Заявка 19 10 2 7 38 - 27 32
6. Байер Л Заявка 19 9 5 5 32 - 19 32
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин Заявка 19 7 8 4 34 - 24 29
9. Фрайбург Заявка 19 7 6 6 33 - 32 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Аугсбург Заявка 19 6 4 9 20 - 30 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Герта 0:0 Заявка 20 4 6 10 25 - 35 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 Заявка 19 1 5 13 15 - 49 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария 0:0 Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
8. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
9. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Герта 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта 0:0 Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 21'
    Пекарик пошёл вперёд, выполнил заброс по бровке, но мяч перехватил Эрнандес.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! КИНГСЛИ КОМАН!!! Коман с линии штрафной нанёс удар по воротам и мяч после рикошета от соперника в летел под перекладину в сетку ворот.
  • 19'
    Миттельштедт выполнил длинную передачу вперёд и мяч прилетел прямо к Киммиху на половине поля "Баварии".
  • 18'
    Киммих снова выполнил подачу с углового в центр штрафной "Герты", но хозяева снова успешно выбивают сферы.
  • 17'
    Павар с правого края штрафной простреливает в центр и мяч от соперника вылетает за пределы поля.

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  • 16'
    Сане перевёл мяч налево на Эрнандеса, который выполнил подачу в центр штрафной, откуда Мюллер промахивается мимо мяча.
  • 15'
    Кунья вошёл в штрафную "Баварии", наступил на мяч и упал на газон.
  • 14'
    Дарида убирает мяч на замахе, играет на Пёнтека, который наносит удар под перекладину и Нойер переводит сферу над каркасом.
  • Офсайд
    13'
    Мюллер сыграл накоротке на Левандовски, который ворвался в штрафную, но был в нескольких сантиметрах в офсайде.
  • Не забитый пенальти
    12'
    НЕТ ГОЛА!!! РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ!!! Ярстейн угадал направление удара Левандовски, дотянулся до мяча, и перевёл его в сторону от каркаса!
  • Пенальти!
    11'
    Гнабри сыграл в центр штрафной на Сане, который пробросил мяч мимо Ярстейна и выходил на пустые ворота, но голкипер зацепил ногу соперника. Это пенальти.
  • Угловой
    10'
    Киммих выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Штарк выбил сферу за пределы штрафной, где Коман нарушил правила против Пекарика.
  • 9'
    Гнабри простреливал с левого фланга в центр, но мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • 8'
    Пекарек сыграл на край штрафной на Пёнтека, который с острого угла пробил по воротам и получилось в руки Нойеру.
  • 7'
    Сане выполнил прострел с правого фланга в центр, откуда Тусар выбил сферу в сторону центральной линии.
  • 6'
    Пёнтек с линии штрафной нанёс удар по воротам, но мяч пролетел на метр выше перекладины.
  • 5'
    Игроки "Герты" пока больше проявляются активности на половине поля соперника.
  • 4'
    Кунья выполнил подачу в центр штрафной, откуда Киммих выбил сферу за пределы штрафной на Гнабри.
  • 3'
    Лукебакио с правого края штрафной нанёс удар по воротам и Нойер на выходе в падении отражает игровой снаряд.
  • 2'
    Коман помешал Дарида нанести удар из-за пределов штрафной площади и выбил сферу к центральному кругу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 6.00 1.35
Бонус: 10 000 ₽ 9.00 6.40 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 9.70 7.10 1.39
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 6.80 1.25
  9.57 6.35 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.60 1.09 3.45 1.32 2.02 1.80 1.64 2.26 1.45 2.75 1.20 4.70
7.60 1.05 6.95 1.07 3.20 1.33 3.04 1.38 2.25 1.79 1.74 2.09 1.50 2.52 1.20 4.15 1.19 4.05 1.07 6.45
8.00 1.09 6.38 1.08 3.60 1.35 2.90 1.39 2.17 1.75 2.02 1.84 1.70 2.15 1.73 2.11 1.48 2.63 1.27 3.70 1.20 4.44 1.09 6.53 1.08 6.80 1.02 11.00
8.34 1.10 3.97 1.27 2.75 1.50 2.61 1.53 2.25 1.69 2.03 1.85 1.80 2.08 1.64 2.34 1.51 2.65 1.23 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.65
5.20 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
4.55 1.16 3.34 1.28 1.95 1.85 1.45 2.70 1.28 3.60
3.77 1.29 2.48 1.57 2.01 1.87 1.74 2.17 1.47 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.60 1.09 2.50 1.49 1.86 1.88 1.49 2.50
5.80 1.14 2.62 1.49 1.94 1.86 1.54 2.48 1.25 3.95
2.63 1.45 1.95 1.79 1.53 2.39 1.22 3.81 1.16 4.57

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.22
1.51 2.22
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.60 1.27
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
2.48 1.50
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Прогнозы на матч Герта 0:0 Бавария

Исход игры
Герта
0% (0)
Ничья
2.6% (4)
Бавария
97.4% (152)
Тотал 2.5
Больше
80.26% (122)
Меньше
19.74% (30)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:3 Бавария
35.9% (56)
1:2 Бавария
22.4% (35)
0:2 Бавария
16% (25)
0:3 Бавария
10.9% (17)
1:4 Бавария
3.8% (6)
0:4 Бавария
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:1 Бавария
1.3% (2)
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