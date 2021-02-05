Герта
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Олимпиаштадион
Бавария
0:0
12' Не забитый пенальтиЛевандовски Роберт
22
Ярстейн
Руне
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
27
Алаба
Давид
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хедира СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.3
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|0.25
|3.
|Кордоба Джон
|5
|0.25
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.15
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.1
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.1
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.05
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|11.
|Леки Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|24 (5)
|1.2
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.5
|3.
|Гнабри Серж
|5
|0.25
|4.
|Сане Лерой
|4
|0.2
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.15
|6.
|Киммих Йозуа
|2
|0.1
|7.
|Коман Кингсли
|2
|0.1
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.1
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.1
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.05
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.05
|12.
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|13.
|Сарр Буна
|0
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|15.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|7
|0
|2.
|Тусар Люка
|4
|0
|3.
|Пекарик Петер
|3
|0
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|6.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|7.
|Кордоба Джон
|2
|0
|8.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|9.
|Торунарига Джордан
|2
|0
|10.
|Боята Дедрик
|1
|0
|11.
|Дарида Владимир
|1
|0
|12.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|13.
|Штарк Никлас
|1
|0
|14.
|Лукебакио Доди
|1
|0
|15.
|Альдерете Омар
|1
|0
|16.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|5.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|6.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|7.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|8.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Рока Марк
|1
|0
|16.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|8.33% (2)
|0
|25% (6)
|25% (6)
|16.67% (4)
|25% (6)
|Бавария
|10.53% (6)
|10.53% (6)
|24.56% (14)
|19.3% (11)
|15.79% (9)
|19.3% (11)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта
Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург
Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария
Последние игры между собой
Герта: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Герта 2:3 Бавария Кубок Герта 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Бавария Бундеслига Герта 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Герта Бундеслига Бавария 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:1 Бавария Бундеслига Герта 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:2 Герта Бундеслига Герта 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 5:2 Герта Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|20
|14
|4
|2
|57 - 26
|46
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|32 - 17
|38
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|30 - 19
|35
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|38 - 27
|32
|6.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|34 - 24
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 32
|27
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 30
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|20
|4
|6
|10
|25 - 35
|18
|16.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 49
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта 0:0 Бавария
Исход игры
Герта
0% (0)
Ничья
2.6% (4)
Бавария
97.4% (152)
Тотал 2.5
Больше
80.26% (122)
Меньше
19.74% (30)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:3 Бавария
35.9% (56)
1:2 Бавария
22.4% (35)
0:2 Бавария
16% (25)
0:3 Бавария
10.9% (17)
1:4 Бавария
3.8% (6)
0:4 Бавария
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:1 Бавария
1.3% (2)
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