Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Prezero Arena
Айнтрахт Фр
28
Ричардс
Крис
22
Фогт
Кевин
38
Пош
Штефан
30
Йон
Марко
35
Тута
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ричардс КрисЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|13 (5)
|0.65
|2.
|Бебу Ила
|3
|0.15
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.15
|4.
|Сессеньон Райан
|2
|0.1
|5.
|Даббур Мунас
|2
|0.1
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.1
|7.
|Адамян Саркис
|1
|0.05
|8.
|Руди Себастьян
|1
|0.05
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.05
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.05
|11.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|12.
|Фогт Кевин
|0
|0
|13.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|14.
|Самассеку Диади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|16 (6)
|0.8
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.2
|3.
|Йович Лука
|3
|0.15
|4.
|Камада Даити
|2
|0.1
|5.
|Баркок Аймен
|2
|0.1
|6.
|Юнес Амин
|2
|0.1
|7.
|Костич Филип
|1
|0.05
|8.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.05
|9.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.05
|10.
|Абрахам Давид
|1
|0.05
|11.
|Роде Себастьян
|1
|0.05
|12.
|Соу Джибриль
|0
|0
|13.
|Цубер Стивен
|0
|0
|14.
|Дурм Эрик
|0
|0
|15.
|Туре Альмами
|0
|0
|16.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|7
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|4.
|Фогт Кевин
|4
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|1
|6.
|Гачинович Мийат
|3
|0
|7.
|Руди Себастьян
|2
|0
|8.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|9.
|Бебу Ила
|2
|0
|10.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|11.
|Сков Роберт
|0
|1
|12.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|13.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|14.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|15.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|16.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|17.
|Богард Мелайро
|1
|0
|18.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Баркок Аймен
|5
|0
|4.
|Хасебе Макото
|4
|0
|5.
|Соу Джибриль
|4
|0
|6.
|Н'Дика Эван
|4
|0
|7.
|Дост Бас
|3
|0
|8.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|9.
|Тута
|2
|0
|10.
|Юнес Амин
|2
|0
|11.
|Камада Даити
|2
|0
|12.
|Цубер Стивен
|1
|0
|13.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|14.
|Костич Филип
|1
|0
|15.
|Кор Доминик
|1
|0
|16.
|Дурм Эрик
|1
|0
|17.
|Йович Лука
|1
|0
|18.
|Туре Альмами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|Айнтрахт Фр
|5.88% (2)
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|2.94% (1)
|32.35% (11)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия
Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =8 -4Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Айнтрахт Фр: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|35 - 17
|41
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 21
|35
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|37 - 31
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 33
|30
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|37 - 34
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 40
|13
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 13
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Хоффенхайм
30.8% (44)
Ничья
26.6% (38)
Айнтрахт Фр
42.7% (61)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (96)
Меньше
31.91% (45)
Обе команды забьют
Да
88.65% (125)
Нет
11.35% (16)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
32.9% (47)
2:1 Хоффенхайм
21% (30)
1:1 Ничья
20.3% (29)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:0 Хоффенхайм
4.2% (6)
0:1 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
2:0 Хоффенхайм
2.1% (3)
0:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!