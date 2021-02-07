  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Хоффенхайм
1:3
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
0:1
15' Гол
Костич Филип
43' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1:1
47' Гол
Бебу Ила
56' Желтая карточка
Юнес Амин
1:2
62' Гол
Н'Дика Эван
1:3
64' Гол
Андре Силва
88' Желтая карточка
Тута
90'+4
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
20
Гачинович
Мийат
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
14
Баумгартнер
Кристоф
30
Йон
Марко
19
Бельфодиль
Исхак
27
Крамарич
Андрей
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
Хоффенхайм
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

15'
0:1
Костич Филип
(Юнес Амин)
43'
 
Хинтереггер Мартин
46'
Бебу Ила
Баумгартнер Кристоф
 
46'
Кадержабек Павел
Гачинович Мийат
 
47'
Бебу Ила
(Крамарич Андрей)
1:1
56'
 
Юнес Амин
62'
1:2
Н'Дика Эван
(Костич Филип)
64'
1:3
Андре Силва
(Костич Филип)
70'
Гриллич Флориан
Самассеку Диади
 
73'
 
Роде Себастьян
Юнес Амин
73'
 
Йович Лука
Хасебе Макото
83'
Даббур Мунас
Пош Штефан
 
83'
 
Цубер Стивен
Камада Даити
84'
 
Туре Альмами
Дурм Эрик
88'
 
Тута
89'
 
Ильзанкер Штефан
Андре Силва

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 13 (5) 0.65
2. Бебу Ила 4 0.2
3. Баумгартнер Кристоф 3 0.15
4. Сессеньон Райан 2 0.1
5. Даббур Мунас 2 0.1
6. Гриллич Флориан 2 0.1
7. Адамян Саркис 1 0.05
8. Руди Себастьян 1 0.05
9. Гайгер Деннис 1 0.05
10. Бисакшич Эрмин 1 0.05
11. Гачинович Мийат 0 0
12. Фогт Кевин 0 0
13. Бельфодиль Исхак 0 0
14. Самассеку Диади 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 17 (6) 0.85
2. Дост Бас 4 (1) 0.2
3. Йович Лука 3 0.15
4. Костич Филип 2 0.1
5. Камада Даити 2 0.1
6. Баркок Аймен 2 0.1
7. Юнес Амин 2 0.1
8. Хинтереггер Мартин 1 0.05
9. Н'Дика Эван 1 0.05
10. Ильзанкер Штефан 1 0.05
11. Абрахам Давид 1 0.05
12. Роде Себастьян 1 0.05
13. Соу Джибриль 0 0
14. Цубер Стивен 0 0
15. Дурм Эрик 0 0
16. Туре Альмами 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 7 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Баумгартнер Кристоф 5 0
4. Фогт Кевин 4 0
5. Гриллич Флориан 2 1
6. Гачинович Мийат 3 0
7. Руди Себастьян 2 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Бебу Ила 2 0
10. Сессеньон Райан 2 0
11. Сков Роберт 0 1
12. Бауманн Оливер 1 0
13. Нордтвейт Ховард 1 0
14. Кадержабек Павел 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Акпогума Кевин 1 0
17. Богард Мелайро 1 0
18. Йон Марко 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Баркок Аймен 5 0
4. Хасебе Макото 4 0
5. Соу Джибриль 4 0
6. Н'Дика Эван 4 0
7. Дост Бас 3 0
8. Ильзанкер Штефан 3 0
9. Тута 3 0
10. Юнес Амин 3 0
11. Хинтереггер Мартин 2 0
12. Камада Даити 2 0
13. Цубер Стивен 1 0
14. Костич Филип 1 0
15. Кор Доминик 1 0
16. Дурм Эрик 1 0
17. Йович Лука 1 0
18. Туре Альмами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 6.67% (2) 23.33% (7) 10% (3) 20% (6) 16.67% (5) 23.33% (7)
 Айнтрахт Фр 8.11% (3) 24.32% (9) 16.22% (6) 2.7% (1) 35.14% (13) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия
Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Айнтрахт Фр: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 20 12 5 3 35 - 17 41
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л Заявка 20 10 5 5 37 - 21 35
6. Боруссия Д Заявка 20 10 2 8 39 - 29 32
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 20 8 6 6 35 - 33 30
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 20 6 7 7 37 - 34 25
11. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
12. Хоффенхайм Заявка 20 6 4 10 30 - 37 22
13. Аугсбург Заявка 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц Заявка 20 3 4 13 19 - 40 13
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
5. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Байер Л Заявка 10 5 3 2 21 - 13 18
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
9. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Хоффенхайм 30.8% (44)
X 26.6% (38)
Айнтрахт Фр 42.7% (61)
+1
выиграет Айнтрахт Фр
Несмотря на то, что коэффициенты на эту игры практически равные, ставить рекомендую на "Айнтрахт".... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.5 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.75 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.64 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 16.00 1.03
  3.57 2.76 2.52

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.30 1.11 4.55 1.17 2.64 1.46 2.26 1.64 1.83 2.06 1.48 2.65 1.33 3.20 1.15 4.85 1.10 5.30 1.03 8.90
14.50 1.01 5.10 1.16 3.90 1.25 2.05 1.75 1.52 2.52 1.95 1.93 1.31 3.35 1.11 6.50 2.70 1.45 1.75 2.05 1.35 3.15 1.09 7.20 1.06 8.80
6.53 1.14 2.65 1.51 2.13 1.77 1.85 2.02 3.29 1.36 2.29 1.67 1.90 1.98 1.65 2.33 1.40 3.05 2.27 1.68 1.85 2.02 1.42 2.98 1.28 3.84 1.12 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.60 1.29 2.56 1.51 1.76 2.06 1.34 3.26 1.20 4.30
3.70 1.27 2.50 1.53 1.97 1.82 1.23 4.05 1.16 5.10 1.02 13.00 1.01 15.00
3.32 1.35 2.74 1.48 2.15 1.75 1.70 2.23 1.62 2.37 1.37 3.20 1.13 6.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 4.60 1.20 2.28 1.63 1.67 2.20 1.42 2.88 1.17 5.05
2.26 1.58 1.70 2.10 1.41 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.35
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр

Исход игры
Хоффенхайм
30.8% (44)
Ничья
26.6% (38)
Айнтрахт Фр
42.7% (61)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (96)
Меньше
31.91% (45)
Обе команды забьют
Да
88.65% (125)
Нет
11.35% (16)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
32.9% (47)
2:1 Хоффенхайм
21% (30)
1:1 Ничья
20.3% (29)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:0 Хоффенхайм
4.2% (6)
0:1 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
2:0 Хоффенхайм
2.1% (3)
0:2 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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