  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
8' Желтая карточка
Монтальто Адриано
1:0
12' Пенальти
Монтальто Адриано
15' Желтая карточка
Кьоза Марко
26'
88
Николас
Андраде
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Эдера
Симоне
90
Фолоруншо
Майкл
99
Ривас
Ригоберто
30
Монтальто
Адриано
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
95
Павич
Маркус
18
Маццокко
Давиде
10
Ниццетто
Лука
33
Брешанини
Марко
14
Кардозелли
Кассио
19
Брунори
Маттео
20
Манкосу
Маттео
Реджина
4-2-3-1
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

8'
Монтальто Адриано
 
12'
Монтальто Адриано
1:0
15'
 
Кьоза Марко

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.23
2. Фолоруншо Майкл 3 0.14
3. Менез Жереми 2 0.09
4. Кризетиг Лоренцо 2 0.09
5. Денис Херман 2 0.09
6. Белломо Никола 1 0.05
7. Бьянки Николо 1 0.05
8. Лафферти Кайл 1 0.05
9. Шитум Марио 1 0.05
10. Монтальто Адриано 1 0.05
11. Фати Рикардо 0 0
12. Де Розе Франческо 0 0
13. Ди Кьяра Джанлука 0 0
14. Лакичевич Иван 0 0
15. Васич Никола 0 0
16. Ривас Ригоберто 0 0
17. Дель Прато Энрико 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.23
2. Де Лука Джузеппе 3 0.14
3. Куцупиас Илиас 2 0.09
4. Коста Филиппо 2 0.09
5. Брунори Маттео 2 (1) 0.09
6. Брешанини Марко 1 0.05
7. Скенетти Андреа 1 0.05
8. Поли Фабрицио 1 0.05
9. Кардозелли Кассио 1 0.05
10. Паолуччи Андреа 0 0
11. Куррарино Микеле 0 0
12. Маццокко Давиде 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 6 1
2. Менез Жереми 5 1
3. Фолоруншо Майкл 5 1
4. Белломо Никола 6 0
5. Ди Кьяра Джанлука 5 0
6. Лояконо Джузеппе 4 0
7. Росси Марко II 4 0
8. Дель Прато Энрико 4 0
9. Льотти Даниэле 2 1
10. Ставропулос Димитрис 2 1
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Де Розе Франческо 2 0
14. Шитум Марио 2 0
15. Монтальто Адриано 2 0
16. Роландо Габриэле 2 0
17. Лакичевич Иван 2 0
18. Ривас Ригоберто 2 0
19. Бьянки Николо 1 0
20. Николас Андраде 1 0
21. Плиццари Алессандро 1 0
22. Далле Мура Кристиан 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 5 1
2. Кьоза Марко 6 0
3. Поли Фабрицио 5 0
4. Крими Марко 3 1
5. Коста Филиппо 4 0
6. Копполаро Мауро 4 0
7. Куцупиас Илиас 4 0
8. Де Лука Джузеппе 3 0
9. Пеллиццер Микеле 3 0
10. Сеттембрини Андреа 3 0
11. Петрович Томи 3 0
12. Брешанини Марко 3 0
13. Скенетти Андреа 2 0
14. Павич Маркус 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Брунори Маттео 2 0
17. Маццокко Давиде 2 0
18. Де Коль Филиппо 1 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Морозини Леонардо 1 0
21. Кардозелли Кассио 1 0
22. Клеур Габриэль 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 10.53% (2) 31.58% (6) 15.79% (3) 15.79% (3) 5.26% (1) 21.05% (4)
 Виртус Энтелла 0 11.11% (2) 27.78% (5) 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче
Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Реджина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла 1:1 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Монца Заявка 22 10 9 3 32 - 17 39
3. Кьево Заявка 21 9 9 3 29 - 18 36
4. Читтаделла Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
5. Венеция Заявка 22 9 8 5 29 - 20 35
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 21 9 7 5 24 - 26 34
8. Лечче Заявка 22 7 11 4 38 - 29 32
9. Порденоне Заявка 22 7 11 4 27 - 19 32
10. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
11. Пиза Заявка 22 6 10 6 29 - 35 28
12. Реджина 1:0 Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
13. Виченца Виртус Заявка 22 5 10 7 28 - 30 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе Заявка 22 5 8 9 22 - 29 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 20 6 3 11 19 - 31 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара Заявка 22 4 5 13 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
4. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5. Кьево Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина 1:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
16. Порденоне Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
6. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
7. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
8. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Реджина 1:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
19. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Виртус Энтелла
1.91
5.94
5.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.91 3.20 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.34 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.55 5.90
  1.70 3.34 6.21

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.05 1.34 2.32 1.57 1.69 2.09 1.26 3.60 1.08 7.00
6.55 1.07 5.50 1.12 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.39 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.00
8.20 1.06 6.10 1.11 2.75 1.42 2.10 1.73 1.79 2.03 1.61 2.37 1.28 3.50 1.20 4.30 1.06 7.70 1.05 8.70 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
2.74 1.48 2.39 1.62 2.03 1.85 1.74 2.18 1.56 2.51 1.47 2.85 1.23 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.74 2.01 1.35 3.05 1.07 7.20
2.43 1.56 1.64 2.26 1.32 3.38 1.08 7.80 1.06 9.20
1.63 2.23 1.30 3.40 1.07 7.40
2.47 1.57 2.03 1.84 1.56 2.48 1.37 3.18 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.41 1.53 1.59 2.27 1.15 5.00
3.26 1.34 2.19 1.68 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.90
2.17 1.66 1.51 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
2.20 1.63
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
4.30 1.20
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