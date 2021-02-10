Реджина
1:0
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Виртус Энтелла
8' Желтая карточкаМонтальто Адриано
1:0
12' ПенальтиМонтальто Адриано
15' Желтая карточкаКьоза Марко
75' Желтая карточкаОквонкво Орджи
83' Желтая карточкаКрими Марко
90' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
20
Эдера
Симоне
95
Павич
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Крими МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
12'
15'
75'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
26 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|5
|0.23
|2.
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.14
|3.
|Менез Жереми
|2
|0.09
|4.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.09
|5.
|Денис Херман
|2
|0.09
|6.
|Монтальто Адриано
|2 (1)
|0.09
|7.
|Белломо Никола
|1
|0.05
|8.
|Бьянки Николо
|1
|0.05
|9.
|Лафферти Кайл
|1
|0.05
|10.
|Шитум Марио
|1
|0.05
|11.
|Фати Рикардо
|0
|0
|12.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|13.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|14.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|15.
|Васич Никола
|0
|0
|16.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|17.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.23
|2.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.14
|3.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.09
|4.
|Коста Филиппо
|2
|0.09
|5.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.09
|6.
|Брешанини Марко
|1
|0.05
|7.
|Скенетти Андреа
|1
|0.05
|8.
|Поли Фабрицио
|1
|0.05
|9.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.05
|10.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|11.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|6
|1
|2.
|Менез Жереми
|5
|1
|3.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|4.
|Белломо Никола
|6
|0
|5.
|Ди Кьяра Джанлука
|6
|0
|6.
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|7.
|Росси Марко II
|4
|0
|8.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|9.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|10.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|11.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|14.
|Шитум Марио
|2
|0
|15.
|Монтальто Адриано
|2
|0
|16.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|17.
|Лакичевич Иван
|2
|0
|18.
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|19.
|Бьянки Николо
|1
|0
|20.
|Николас Андраде
|1
|0
|21.
|Оквонкво Орджи
|1
|0
|22.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|23.
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьоза Марко
|7
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|5
|1
|3.
|Крими Марко
|4
|1
|4.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|5.
|Коста Филиппо
|4
|0
|6.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|7.
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|8.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|9.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|10.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|11.
|Петрович Томи
|3
|0
|12.
|Брешанини Марко
|3
|0
|13.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|14.
|Павич Маркус
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Брунори Маттео
|2
|0
|17.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|18.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|19.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|20.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|21.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|22.
|Клеур Габриэль
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
|Виртус Энтелла
|0
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +4 =6 -10Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче
Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =3 -12Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Реджина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Кьево
|0:0 Заявка
|22
|9
|10
|3
|29 - 18
|37
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|5.
|Венеция
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 20
|35
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 26
|34
|8.
|Лечче
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|38 - 29
|32
|9.
|Порденоне
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 19
|32
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|11.
|Пиза
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 35
|28
|12.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|28 - 30
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 29
|23
|16.
|Реджана
|0:0 Заявка
|21
|6
|4
|11
|19 - 31
|22
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 9
|21
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|8.
|Венеция
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Пиза
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Реджана
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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