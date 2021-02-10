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  3. Италия
Кьево
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Реджана
0' 24'
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
6
Леверб
Максим
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
10
Оби
Джоэл
24
Вивиани
Маттиа
18
Канотто
Луиджи
98
Де
Лука
Мануэль
9
Фабро
Микаэль
22
Вентури
Джакомо
6
Яо
Элож
4
Родзио
Паоло
3
Мартинелли
Риккардо
26
Кирван
Нико
38
Мураторе
Симоне
19
Эспече
Маркос
23
Лариби
Карим
11
Лунетта
Габриэль
10
Маццокки
Симоне
25
Силигарди
Лука
Кьево
4-4-2
Реджана
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.18
2. Марджиотта Франческо 4 0.18
3. Де Лука Мануэль 4 0.18
4. Джорджевич Филип 3 0.14
5. Могос Василе 2 0.09
6. Чичиретти Амато 2 0.09
7. Бертаньоли Массимо 2 0.09
8. Пальмьеро Лука 1 0.05
9. Оби Джоэл 1 0.05
10. Риджионе Микеле 1 0.05
11. Фабро Микаэль 1 0.05
12. Канотто Луиджи 1 0.05
13. Джильотти Гийом 1 0.05
14. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.05
15. Леверб Максим 1 (1) 0.05
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0
Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мураторе Симоне 2 0.1
2. Айети Арлинд 1 0.05
3. Лариби Карим 1 0.05
4. Дель Пинто Лоренцо 0 0
5. Ардеманьи Маттео 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Вивиани Маттиа 3 1
5. Ренцетти Франческо 1 1
6. Фабро Микаэль 2 0
7. Могос Василе 2 0
8. Де Лука Мануэль 2 0
9. Леверб Максим 2 0
10. Риджионе Микеле 1 0
11. Гарритано Лука 1 0
12. Джильотти Гийом 1 0
13. Канотто Луиджи 1 0
14. Марджиотта Франческо 1 0
15. Шемпер Адриан 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0
Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 3 1
3. Лунетта Габриэль 2 0
4. Либутти Лоренцо 2 0
5. Каргбо Аугустус 2 0
6. Ардеманьи Маттео 1 0
7. Лариби Карим 1 0
8. Родзио Паоло 1 0
9. Дель Пинто Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 3.45% (1) 24.14% (7) 13.79% (4) 20.69% (6) 13.79% (4) 24.14% (7)
 Реджана 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево
Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана
Реджана Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана
Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реджана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реджана 0:1 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Монца Заявка 22 10 9 3 32 - 17 39
3. Кьево 0:0 Заявка 22 9 10 3 29 - 18 37
4. Читтаделла Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
5. Венеция Заявка 22 9 8 5 29 - 20 35
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 21 9 7 5 24 - 26 34
8. Лечче Заявка 22 7 11 4 38 - 29 32
9. Порденоне Заявка 22 7 11 4 27 - 19 32
10. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
11. Пиза Заявка 22 6 10 6 29 - 35 28
12. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
13. Виченца Виртус Заявка 22 5 10 7 28 - 30 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе Заявка 22 5 8 9 22 - 29 23
16. Реджана 0:0 Заявка 21 6 4 11 19 - 31 22
17. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара Заявка 22 4 5 13 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
2. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
4. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
5. Кьево 0:0 Заявка 11 6 3 2 17 - 9 21
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 10 5 4 1 18 - 6 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана 0:0 Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
16. Порденоне Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
6. Кьево 0:0 Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
7. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
8. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
14. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Пиза Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
17. Реджана 0:0 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
18. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Реджана
1.50
4.20
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.50 4.20 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.20 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.30 8.50
  1.46 4.31 8.57

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Реджана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Реджана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.24 1.99 1.76 1.58 2.29 1.39 2.85 1.14 5.20
10.00 1.01 9.30 1.03 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.89 1.55 2.45 1.35 3.10 1.15 5.00 1.10 5.60 1.01 10.00
11.00 1.02 8.00 1.06 3.35 1.30 2.65 1.48 2.12 1.72 1.85 1.95 1.72 2.12 1.45 2.65 1.31 3.30 1.13 5.50 1.10 6.20 1.01 10.50 1.02 9.90 0.00 17.00
3.91 1.28 2.99 1.43 2.31 1.66 1.98 1.90 1.76 2.14 1.55 2.56 1.49 2.77 1.37 3.23 1.14 6.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.72 1.46 2.60 1.11 6.00
3.10 1.37 2.08 1.75 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.93 1.87 1.41 2.80 1.12 5.60
3.16 1.38 2.60 1.53 2.03 1.85 1.62 2.36 1.45 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
4.00 1.22
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