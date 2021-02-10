Кьево
1:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Реджана
66' Желтая карточкаДзампаро Лука
84' Желтая карточкаМогос Василе
1:0
90' ГолОби Джоэл
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
6
Яо
Элож
26
Кирван
Нико
23
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Айети АрлиндЗащитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
66'
84'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 11
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.18
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.18
|3.
|Де Лука Мануэль
|4
|0.18
|4.
|Джорджевич Филип
|3
|0.14
|5.
|Могос Василе
|2
|0.09
|6.
|Оби Джоэл
|2
|0.09
|7.
|Чичиретти Амато
|2
|0.09
|8.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.09
|9.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.05
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0.05
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.05
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|13.
|Джильотти Гийом
|1
|0.05
|14.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.05
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.05
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мураторе Симоне
|2
|0.1
|2.
|Айети Арлинд
|1
|0.05
|3.
|Лариби Карим
|1
|0.05
|4.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|5.
|Ардеманьи Маттео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|3
|1
|5.
|Могос Василе
|3
|0
|6.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|7.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|9.
|Леверб Максим
|2
|0
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|11.
|Гарритано Лука
|1
|0
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзампаро Лука
|4
|1
|2.
|Коста Андреа
|3
|1
|3.
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|4.
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|5.
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|6.
|Ардеманьи Маттео
|1
|0
|7.
|Лариби Карим
|1
|0
|8.
|Родзио Паоло
|1
|0
|9.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|Реджана
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +9 =8 -3Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево
Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана
Реджана Последние 20 матчей: +7 =2 -11Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана
Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реджана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|5.
|Венеция
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 20
|35
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 26
|34
|8.
|Лечче
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|38 - 29
|32
|9.
|Порденоне
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 19
|32
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|11.
|Пиза
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 35
|28
|12.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|28 - 30
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 29
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|8.
|Венеция
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Пиза
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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