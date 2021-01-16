Мельбурн Сити
2:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Вестерн Юнайтед
0:1
22' ГолВуйица Иван
1:1
32' ГолНун Крэйг
42' Желтая карточкаСанчес Виктор
58' Желтая карточкаМеткалф Коннор
2:1
84' ГолМакларен Джейми
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
13
Вуйица
Иван
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Luke Oresti
-
Главный тренер: Момберт Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
22'
0:1
32'
1:1
42'
58'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|1
|0.33
|2.
|Нун Крэйг
|1
|0.33
|3.
|Меткалф Коннор
|1
|0.33
|4.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|5.
|Цолаковски Стефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуйица Иван
|1
|0.5
|2.
|Санчес Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|1
|1
|2.
|Луна Адриан
|1
|1
|3.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|2
|0
|2.
|Диаманти Алессандро
|1
|0
|3.
|Луштица Стивен
|1
|0
|4.
|Калвер Аарон
|1
|0
|5.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|6.
|Ayom Majok
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Вестерн Юнайтед
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Макартур
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Сити» – «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Сити» – «Вестерн Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров