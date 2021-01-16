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Мельбурн Сити
2:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
22' Гол
Вуйица Иван
1:1
32' Гол
Нун Крэйг
42' Желтая карточка
Санчес Виктор
58' Желтая карточка
Меткалф Коннор
2:1
84' Гол
Макларен Джейми
90'+6
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
7
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
19
Benjamin
Garuccio
20
Луна
Адриан
16
Taras
Gomulka
18
Меткалф
Коннор
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
14
Naoki
Tsubaki
1
Курто
Филип
2
Калвер
Аарон
22
Ускок
Томислав
13
Вуйица
Иван
6
Имаи
Томоки
10
Луштица
Стивен
20
Санчес
Виктор
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
34
Гуаррочена
Икер
7
Бериша
Бесарт
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 1 0.33
2. Нун Крэйг 1 0.33
3. Меткалф Коннор 1 0.33
4. Гуд Кёртис 0 0
5. Цолаковски Стефан 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуйица Иван 1 0.5
2. Санчес Виктор 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 1 1
2. Луна Адриан 1 1
3. Меткалф Коннор 2 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 2 0
2. Диаманти Алессандро 1 0
3. Луштица Стивен 1 0
4. Калвер Аарон 1 0
5. Уэлс Лаклан 1 0
6. Ayom Majok 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Вестерн Юнайтед 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Макартур 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сидней 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.57 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.82 3.70 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.80 31.00
  2.24 3.37 3.31

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Сити» – «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Сити» – «Вестерн Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.10 1.68 1.67 2.12 1.44 2.65 1.16 4.70 1.05 8.40
8.12 1.04 6.92 1.07 3.15 1.35 2.40 1.57 2.65 1.47 1.76 2.07 1.72 2.08 1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00 1.08 7.77 1.07 8.40 0.00 14.50
4.18 1.26 2.66 1.51 2.13 1.77 1.85 2.03 1.65 2.33 1.44 2.90 1.49 2.80 1.40 3.13 1.15 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.13 1.67 1.50 2.49 1.12 5.60
2.22 1.65 1.44 2.75 1.23 4.05 1.03 9.29 1.13 5.80
2.76 1.47 2.27 1.67 1.77 2.11 1.49 2.69 1.35 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.85 1.88 1.24 3.75
4.25 1.18 3.06 1.31 1.87 2.15 1.28 3.36 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
3.25 1.40
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