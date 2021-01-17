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  2. Матчи
Дефенса и Хустисия
4:2
Конец матча
Кокимбо Юнидо
0'
0:1
9' Гол
Ruben Farfan
1:1
11' Гол
Пиццини Франсиско
2:1
20' Гол
Braian Romero
3:1
23' Гол
Braian Romero
32' Желтая карточка
Benjamin Vidal
4:1
44' Гол
Braian Romero
45' Желтая карточка
Lautaro Palacios
4:2
62' Гол
Lautaro Palacios
64' Желтая карточка
Villagran
68' Желтая карточка
Перейра Федерико
69' Желтая карточка
Зидан Энцо
90' Желтая карточка
John Salas
90'+5
22
Унсаин
Луис
18
Rafael
Delgado
2
Adonis
Frias
21
Hector
Martinez2
34
Зидан
Энцо
29
Пиццини
Франсиско
35
Valentin
Larralde
23
Eugenio
Isnaldo
37
Emanuel
Britez
20
Walter
Bou
31
Braian
Romero
1
Matias
Cano
4
Benjamin
Vidal
29
Перейра
Федерико
20
Raul
Osorio
27
Juan
Espinoza
6
Jorge
Gatica
28
Diego
Aravena
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
31
Lautaro
Palacios
10
Joe
Abrigo
Дефенса и Хустисия
Кокимбо Юнидо

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 9 (1) 1.13
2. Пиццини Франсиско 1 0.13
3. Gabriel Hachen 1 0.13
4. Зидан Энцо 1 0.13
Кокимбо Юнидо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lautaro Palacios 5 0.5
2. Ruben Farfan 2 0.2
3. Diego Vallejos 2 0.2
4. Joe Abrigo 2 0.2
5. Victor Gonzalez 1 0.1
6. Перейра Федерико 1 0.1
7. Diego Aravena 1 0.1

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nelson Acevedo 2 1
2. Braian Romero 3 0
3. Franco Paredes 3 0
4. Ciro Rius 1 0
5. Gabriel Hachen 1 0
6. Emanuel Britez 1 0
7. Зидан Энцо 1 0
8. Miguel Merentiel 1 0
9. Raul Loaiza 1 0
10. Adonis Frias 1 0
11. Valentin Larralde 1 0
Кокимбо Юнидо
# Игрок      
1. Перейра Федерико 3 1
2. Victor Gonzalez 4 0
3. Diego Aravena 3 0
4. Пинилья Маурисио 1 1
5. Raul Osorio 2 0
6. Juan Espinoza 2 0
7. John Salas 2 0
8. Villagran 2 0
9. Nicolas Berardo 1 0
10. Benjamin Vidal 1 0
11. Byron Saavedra 1 0
12. Matias Cano 1 0
13. Joe Abrigo 1 0
14. Jorge Gatica 1 0
15. Lautaro Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)
Кокимбо Юнидо 21.43% (3) 0 0 21.43% (3) 35.71% (5) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана
Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Уачипато 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:1 Антофагаста Кокимбо Юнидо 0:3 О'Хиггинз
Кокимбо Юнидо 0:1 Хуниор Ла Серена 1:0 Кокимбо Юнидо Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Сантьяго Уондерерс 1:1 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кокимбо Юнидо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Копа Судамерикана
1/8 финала
7 Велес Сарсфилд
1 Депортиво Кали
2 River Plate1
2 Универсидад Католика Чили
4 Боливар
7 Ланус
1 Феникс Монтовидео
5 Индепендьенте
7 Хуниор
5 Унион Ла-Калера
2 Кокимбо Юнидо
0 Спорт Уанкайо
1 Байя
0 Унион Санта-Фе
2 Дефенса и Хустисия
1 Васко да Гама
1/4 финала
4 Велес Сарсфилд
3 Универсидад Католика Чили
3 Ланус
1 Индепендьенте
2 Хуниор
2 Кокимбо Юнидо
2 Байя
4 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
0 Велес Сарсфилд
4 Ланус
2 Кокимбо Юнидо
4 Дефенса и Хустисия
Финал
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Lautaro Palacios получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Бенхамин Видаль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Пиццини Франсиско бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Рубен Фарфан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.35 10.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 17.00 38.00
  2.03 4.00 3.12

Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Кокимбо Юнидо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
10.75 1.01 9.70 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10
9.00 1.01 7.00 1.04 3.25 1.25 2.55 1.47 2.08 1.74 1.85 1.90 1.78 2.04 1.47 2.55 1.32 3.20 1.16 4.80 8.50 1.05 6.25 1.10 4.60 1.17 3.30 1.30 2.35 1.55 1.52 2.42 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00
3.81 1.27 3.00 1.40 2.36 1.60 2.03 1.82 1.79 2.04 3.17 1.35 2.38 1.58 2.02 1.81 1.80 2.03 1.58 2.39 1.12 6.40 2.71 1.46 3.50 1.29 2.85 1.42 2.07 1.76 1.95 1.88 1.60 2.33 1.26 3.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.10 1.12 6.35
2.65 1.44 1.80 1.76 1.45 2.65 1.15 5.10 1.08 7.00 1.87 1.87 1.23 3.90 1.13 5.40
3.15 1.37 2.59 1.51 2.03 1.82 1.62 2.33 2.88 1.40 2.37 1.57 1.86 1.95 1.52 2.49 1.37 3.02 1.61 2.29 1.35 3.09 1.10 6.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 4:2 Кокимбо Юнидо онлайн

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