Дефенса и Хустисия
4:2
Конец матча
Кокимбо Юнидо
0:1
9' ГолRuben Farfan
1:1
11' ГолПиццини Франсиско
2:1
20' ГолBraian Romero
3:1
23' ГолBraian Romero
32' Желтая карточкаBenjamin Vidal
4:1
44' ГолBraian Romero
45' Желтая карточкаLautaro Palacios
4:2
62' ГолLautaro Palacios
64' Желтая карточкаVillagran
68' Желтая карточкаПерейра Федерико
69' Желтая карточкаЗидан Энцо
90' Желтая карточкаJohn Salas
22
Унсаин
Луис
34
Зидан
Энцо
20
Walter
Bou
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Enzo Coacci
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
17 Ruben FarfanНападающий
- Нападающий
-
10 Joe AbrigoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
19 Villagran
-
Главный тренер: Juan Ribera
Ход матча
9'
0:1
11'
20'
2:1
23'
3:1
32'
44'
4:1
45'
62'
4:2
64'
68'
69'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|9 (1)
|1.13
|2.
|Пиццини Франсиско
|1
|0.13
|3.
|Gabriel Hachen
|1
|0.13
|4.
|Зидан Энцо
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lautaro Palacios
|5
|0.5
|2.
|Ruben Farfan
|2
|0.2
|3.
|Diego Vallejos
|2
|0.2
|4.
|Joe Abrigo
|2
|0.2
|5.
|Victor Gonzalez
|1
|0.1
|6.
|Перейра Федерико
|1
|0.1
|7.
|Diego Aravena
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nelson Acevedo
|2
|1
|2.
|Braian Romero
|3
|0
|3.
|Franco Paredes
|3
|0
|4.
|Ciro Rius
|1
|0
|5.
|Gabriel Hachen
|1
|0
|6.
|Emanuel Britez
|1
|0
|7.
|Зидан Энцо
|1
|0
|8.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|9.
|Raul Loaiza
|1
|0
|10.
|Adonis Frias
|1
|0
|11.
|Valentin Larralde
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Федерико
|3
|1
|2.
|Victor Gonzalez
|4
|0
|3.
|Diego Aravena
|3
|0
|4.
|Пинилья Маурисио
|1
|1
|5.
|Raul Osorio
|2
|0
|6.
|Juan Espinoza
|2
|0
|7.
|John Salas
|2
|0
|8.
|Villagran
|2
|0
|9.
|Nicolas Berardo
|1
|0
|10.
|Benjamin Vidal
|1
|0
|11.
|Byron Saavedra
|1
|0
|12.
|Matias Cano
|1
|0
|13.
|Joe Abrigo
|1
|0
|14.
|Jorge Gatica
|1
|0
|15.
|Lautaro Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Кокимбо Юнидо
|21.43% (3)
|0
|0
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана
Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Уачипато 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:1 Антофагаста Кокимбо Юнидо 0:3 О'Хиггинз
Кокимбо Юнидо 0:1 Хуниор Ла Серена 1:0 Кокимбо Юнидо Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Сантьяго Уондерерс 1:1 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кокимбо Юнидо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Кокимбо Юнидо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров