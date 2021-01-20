Ньюкасл Джетс
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: McDonald Jones Stadium
Брисбен Роар
2' Желтая карточкаО'Донован Рой
0:1
6' ГолRiku Danzaki
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
17
Юл
Валентино
25
Акбари
Рамат
15
Jesse
Daley
26
О'Ши
Джеймс
10
Riku
Danzaki
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Tete Yengi
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Bon Scott
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
6'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Богард Найджел
|1
|0.25
|2.
|Юл Валентино
|1
|0.25
|3.
|Наджарин Рами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0.33
|2.
|Макдональд Скотт
|1
|0.33
|3.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.33
|4.
|Riku Danzaki
|1
|0.33
|5.
|Олдред Том
|0
|0
|6.
|Браун Кори
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|3
|0
|2.
|Богард Найджел
|1
|0
|3.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|4.
|Петратос Коста
|1
|0
|5.
|О'тул Коннор
|1
|0
|6.
|Тергейт Ангус
|1
|0
|7.
|Lucas Mauragis
|1
|0
|8.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|2.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Брисбен Роар
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней
Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брисбен Роар
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Брисбен Роар
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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