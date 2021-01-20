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Ньюкасл Джетс
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Брисбен Роар
0'
2' Желтая карточка
О'Донован Рой
0:1
6' Гол
Riku Danzaki
35'
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
6
Угаркович
Стивен
3
Хоффман
Джейсон
11
Наджарин
Рами
32
Тергейт
Ангус
24
О'тул
Коннор
9
О'Донован
Рой
17
Юл
Валентино
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
3
Браун
Кори
25
Акбари
Рамат
15
Jesse
Daley
26
О'Ши
Джеймс
10
Riku
Danzaki
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Богард Найджел 1 0.25
2. Юл Валентино 1 0.25
3. Наджарин Рами 0 0
Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 1 0.33
2. Макдональд Скотт 1 0.33
3. Гиллесфи Маколей 1 0.33
4. Riku Danzaki 1 0.33
5. Олдред Том 0 0
6. Браун Кори 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 3 0
2. Богард Найджел 1 0
3. Угаркович Стивен 1 0
4. Петратос Коста 1 0
5. О'тул Коннор 1 0
6. Тергейт Ангус 1 0
7. Lucas Mauragis 1 0
8. Мшехид Али Аббас 1 0
Брисбен Роар
# Игрок      
1. Хинджерт Джек 1 0
2. Гиллесфи Маколей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл Джетс 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Брисбен Роар 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней
Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар A-Лига
Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Сентрал Кост Маринерз 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Брисбен Роар 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 0:1 4 0 0 4 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Сидней 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брисбен Роар 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Брисбен Роар 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Riku Danzaki бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    О'Донован Рой получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Брисбен Роар
4.98
4.40
2.54
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.95 1.70
Бонус: 10 000 ₽ 2.75 3.30 2.49
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.62 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.75 1.70
  5.28 3.62 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл Джетс» – «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брисбен Роар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл Джетс» – «Брисбен Роар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.75 1.24 2.95 1.37 1.95 1.79 1.56 2.33 1.38 2.90 1.13 5.40
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50
13.50 1.02 9.20 1.03 6.80 1.10 5.30 1.15 2.17 1.69 2.45 1.55 1.84 2.02 1.82 1.97 1.48 2.63 1.20 4.44 1.15 5.30 1.14 9.04 1.02 9.65 0.00 15.00
4.05 1.27 3.12 1.41 3.04 1.41 2.36 1.63 2.05 1.83 1.73 2.18 1.54 2.58 1.81 2.07 1.61 2.41 1.15 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 1.98 1.77 1.45 2.65 1.10 6.00
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
3.15 1.35 2.00 1.81 1.62 2.27 1.65 2.22 1.08 7.77 1.06 7.06 1.04 8.14
3.10 1.41 2.55 1.57 2.00 1.91 1.62 2.43 1.38 3.09 1.21 4.52 1.44 2.86 1.29 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 2.80 1.40 1.77 1.98 1.21 4.10
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
4.03 1.20 3.05 1.32 1.85 1.91 1.38 3.00 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
2.85 1.40
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