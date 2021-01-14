Дефенса и Хустисия
4:3
Второй тайм: 79'
Альдосиви
0:1
22' ГолMario Lopez
0:2
25' ГолMalcom Braida
32' Желтая карточкаNahuel Gallardo
1:2
34' ГолMiguel Merentiel
36' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
2:2
43' ГолWashington Camacho
3:2
44' ГолMiguel Merentiel
4:2
54' ГолMiguel Merentiel
4:3
74' ГолRodrigo Contreras
27
Enzo
Coacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Enzo CoacciПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
45 Juan Tomicic
-
-
-
-
-
10 Tomas Ortiz
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
Ход матча
22'
0:1
25'
32'
34'
36'
43'
44'
3:2
54'
4:2
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Miguel Merentiel
|5
|1
|2.
|Washington Camacho
|2
|0.4
|3.
|Nicolas Leguizamon
|2
|0.4
|4.
|Gabriel Hachen
|1
|0.2
|5.
|Nahuel Gallardo
|0
|0
|6.
|Maximiliano Luayza
|0
|0
|7.
|Juan Villagra
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андрада Федерико
|1
|0.2
|2.
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.2
|3.
|Mario Lopez
|1
|0.2
|4.
|Malcom Braida
|1
|0.2
|5.
|Francisco Grahl
|1 (1)
|0.2
|6.
|Lucas Villalba
|0
|0
|7.
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|8.
|Javier Iritier
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nahuel Gallardo
|3
|0
|2.
|Lautaro Tomas Escalante
|2
|0
|3.
|Washington Camacho
|1
|0
|4.
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|5.
|Raul Loaiza
|1
|0
|6.
|Juan Villagra
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Matias Villarreal
|2
|0
|2.
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|3.
|Nahuel Yeri
|1
|0
|4.
|Перес Франко
|1
|0
|5.
|Mario Lopez
|1
|0
|6.
|Lucas Di Yorio
|1
|0
|7.
|Javier Iritier
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата
Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =3 -10Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус
Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Альдосиви: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Дефенса и Хустисия 4:0 Альдосиви Примера Дефенса и Хустисия 3:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:2 Дефенса и Хустисия Примера Б Альдосиви 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:2 Альдосиви Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Альдосиви Примера Б Дефенса и Хустисия 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 0:0 Альдосиви Националь Б Дефенса и Хустисия 3:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|3.
|Ланус
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|Патронато де Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|6.
|Альдосиви
|2:4
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4:2
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|5.
|Патронато де Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Альдосиви
|2:4
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|3.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Альдосиви
|2:4
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Патронато де Парана
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Победитель
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