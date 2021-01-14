  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Дефенса и Хустисия
4:3
Второй тайм: 79'
Альдосиви
0'
0:1
22' Гол
Mario Lopez
0:2
25' Гол
Malcom Braida
32' Желтая карточка
Nahuel Gallardo
1:2
34' Гол
Miguel Merentiel
36' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
2:2
43' Гол
Washington Camacho
3:2
44' Гол
Miguel Merentiel
4:2
54' Гол
Miguel Merentiel
4:3
74' Гол
Rodrigo Contreras
79'
1
Marcos
Ledesma
14
Рамирес
Педро
13
Rodrigo
Herrera
25
Nestor
Breitenbruch
33
Nahuel
Gallardo
32
Maximiliano
Luayza
5
Nelson
Acevedo
26
Juan
Villagra
27
Enzo
Coacci
11
Washington
Camacho
9
Miguel
Merentiel
31
Luis
Ingolotti
3
Mario
Lopez
6
Jonathan
Schunke
2
Mauro
Joel
Carli
23
Lucas
Villalba
30
Перес
Франко
21
Emanuel
Iniguez
27
Matias
Villarreal
20
Malcom
Braida
9
Rodrigo
Contreras
7
Андрада
Федерико
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Альдосиви
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Miguel Merentiel 5 1
2. Washington Camacho 2 0.4
3. Nicolas Leguizamon 2 0.4
4. Gabriel Hachen 1 0.2
5. Nahuel Gallardo 0 0
6. Maximiliano Luayza 0 0
7. Juan Villagra 0 0
Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андрада Федерико 1 0.2
2. Ринальди Лаутаро 1 0.2
3. Mario Lopez 1 0.2
4. Malcom Braida 1 0.2
5. Francisco Grahl 1 (1) 0.2
6. Lucas Villalba 0 0
7. Rodrigo Contreras 0 0
8. Javier Iritier 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nahuel Gallardo 3 0
2. Lautaro Tomas Escalante 2 0
3. Washington Camacho 1 0
4. Nestor Breitenbruch 1 0
5. Raul Loaiza 1 0
6. Juan Villagra 1 0
Альдосиви
# Игрок      
1. Matias Villarreal 2 0
2. Emanuel Iniguez 2 0
3. Nahuel Yeri 1 0
4. Перес Франко 1 0
5. Mario Lopez 1 0
6. Lucas Di Yorio 1 0
7. Javier Iritier 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0
 Альдосиви 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кокимбо Юнидо 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата
Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус
Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Альдосиви: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Суперлига Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Альдосиви 0:0 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 4:0 Альдосиви Примера
Дефенса и Хустисия 4:0 Альдосиви Примера Дефенса и Хустисия 3:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:2 Дефенса и Хустисия Примера Б Альдосиви 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:2 Альдосиви Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Альдосиви Примера Б Дефенса и Хустисия 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 0:0 Альдосиви Националь Б Дефенса и Хустисия 3:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:0 Дефенса и Хустисия Националь Б

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 5 3 1 1 10 - 4 10
2. Дефенса и Хустисия 4:2 5 3 1 1 10 - 8 10
3. Ланус 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 9 - 8 7
5. Патронато де Парана 5 1 1 3 4 - 9 4
6. Альдосиви 2:4 5 1 0 4 5 - 10 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Дефенса и Хустисия 4:2 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Ланус 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 4 - 5 3
5. Патронато де Парана 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Альдосиви 2:4 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Дефенса и Хустисия 4:2 3 1 1 1 4 - 5 4
3. Ланус 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Альдосиви 2:4 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Росарио Сентраль 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Патронато де Парана 3 1 0 2 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Miguel Merentiel бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Вашингтон Камачо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Emanuel Iniguez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Miguel Merentiel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Nahuel Gallardo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Malcom Braida бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Mario Lopez бьет в цель!
  • 6'
    Мауро Жоел Карли уходит с поля. Fernando Roman выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Альдосиви
2.02
4.30
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 16.00 86.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.02 3.00 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.10 11.00

Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Альдосиви» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альдосиви» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Альдосиви», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
6.60 1.09 2.75 1.42 2.04 1.72 1.57 2.31 1.20 4.20 1.06 8.00
8.20 1.01 9.00 1.04 3.15 1.33 2.23 1.66 2.42 1.36 2.12 1.72 5.80 1.11 1.81 2.05 4.20 1.20 2.15 1.65 1.60 2.25 1.35 3.05 1.13 5.40 3.55 1.27 2.42 1.52 2.08 1.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.44 1.52 1.61 2.23 1.30 3.35 1.06 8.20
2.48 1.50 1.97 2.13 1.44 3.20 1.14 7.00 1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.19 1.63 1.51 2.46 1.12 5.60
2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
3.10 1.33
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