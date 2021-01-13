Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Фулхэм
18' Желтая карточкаЗамбо-Ангисса Андре-Франк
1:0
25' ГолКейн Гарри
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
10
Кейн
Гарри
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|12
|0.71
|2.
|Кейн Гарри
|10 (3)
|0.59
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.12
|4.
|Орье Серж
|1
|0.06
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.06
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.06
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.06
|8.
|Лукас Моура
|1
|0.06
|9.
|Регилон Серхио
|0
|0
|10.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|11.
|Дэвис Бен
|0
|0
|12.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.25
|2.
|Лукмен Адемола
|2
|0.13
|3.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.13
|4.
|Кэрни Том
|1
|0.06
|5.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.06
|6.
|Эйна Ола
|1
|0.06
|7.
|Кавалейру Иван
|1 (1)
|0.06
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|5.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|6.
|Регилон Серхио
|2
|0
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|8.
|Ламела Эрик
|1
|0
|9.
|Кейн Гарри
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|4
|0
|2.
|Андерсен Йоаким
|2
|1
|3.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|4.
|Робинсон Энтони
|3
|0
|5.
|Камара Абубакар
|1
|1
|6.
|Кэрни Том
|2
|0
|7.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|8.
|Гектор Майкл
|2
|0
|9.
|Митрович Александр
|2
|0
|10.
|Рид Харрисон
|2
|0
|11.
|Лукмен Адемола
|2
|0
|12.
|Одои Денис
|1
|0
|13.
|Брайан Джо
|1
|0
|14.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|15.
|Лемина Марио
|1
|0
|16.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|17.
|Тете Кенни
|1
|0
|18.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|27.59% (8)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|Фулхэм
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Фулхэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Фулхэм 4:0 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:1 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|5.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 15
|32
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 21
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|21 - 29
|14
|18.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Фулхэм
Исход игры
Тоттенхэм
96.4% (135)
Ничья
2.1% (3)
Фулхэм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
30.43% (42)
Нет
69.57% (96)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
49.3% (69)
2:1 Тоттенхэм
14.3% (20)
3:1 Тоттенхэм
12.1% (17)
3:0 Тоттенхэм
11.4% (16)
1:0 Тоттенхэм
7.9% (11)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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