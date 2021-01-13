ОПАСНО! После заброса из глубины поля головой под перекладину пробивал Сон, но Ареола снова блестяще среагировал, выручив свою команду.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Гарри Кейн!!! Длинным пасом на левый фланг начали атаку "шпоры", куда подключился Регилон, после чего выполнил шикарную подачу в центр на Кейна, и форвард головой в падении пробил точно в цель.

Тете в ответной атаке на правом фланге старался обострить игру, но Регилон отличился теперь и в обороне, отбив мяч на угловой.

Кавалейру достаточно остро подавал от флажка в район линии вратарской площади, но там выше всех выпрыгнул Сиссоко. В борьбе за подбор правила нарушили гости против Кейна.

Активно действуют в прессинге футболисты "Фулхэма", но отобрать мяч получается редко - "шпоры" ловко комбинируют сферу поперёк поля.

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25' Заброс на левый край штрафной площади следовал на Кавалейру, но тот нарвался на мощный корпус Санчеса, который сопроводил игровой снаряд за лицевую линию.

24' Уинкс получил повреждение спины в середине поля, неудачно приземлившись на газон. Но ничего серьёзного не приключилось - парень даже отказывается от медицинской помощи.

23' После подачи углового у ворот "Фулхэма" ничего опасного не произошло. В центре поля сейчас снова пошла борьба за контроль мяча.

22' Штрафной удар неподалёку от чужой штрафной площади заработали хозяева поля. Дайер пробивал на исполнение, но мяч задел "стенку" и ушёл на угловой.

21' ОПАСНО! Орье по правому флангу подключился в атаку хозяев и точно прострелил в центр на Сона, который с ход пробивал фактически в упор, но Ареола чужом среагировал, парировав мяч в поле.

20' В контратаке мяч был доставлен в штрафную площадь на Кейна, но пробить по воротам Ареола форварду не позволили центрбеки "дачников".

20' Замбо-Ангисса стал первым лауреатом жёлтой карточки в этом матче.

19' ОПАСНО! Замбо-Ангисса вошёл на правый край штрафной площади, переложил мяч на левую ногу и мощно пробивал по воротам - Льорис с трудом парировал игровой снаряд в сторону.

18' С углового с правого фланга последовала прострельная передача низом на Бобби Рида, который пробивал в касание, но мяч на себя принял один из защищающихся.

17' Дайер на левом фланге обороны чисто выбил мяч в подкате из-под ног соперника, но вместе с тем получил небольшое повреждение.

16' "Фулхэм" в эти минуты перехватил игровое и территориальное преимущество. Коэффициент на победу "Тоттенхэма" у букмекеров вырос до 1,90.

15' Накоротке стандартное положение разыграли гости, после чего следовала подача в штрафную площадку, но там Н'Домбеле разрядил обстановку мощным выносом.

14' С дальней дистанции по воротам пробивал Робинсон - мяч задел одного из соперников и ушёл на первый угловой в матче.

13' Бобби Рид протащил мяч на правый краю атаки гостей, откуда пытался прострелить в центр, но не позволили это сделать защитники "Тоттенхэма".

12' 63 на 37 - таково пока что преимущество "Тоттенхэма" по владению мячом. Но по острым моментам счёт пока что 1:1.

11' "Фулхэм" является достаточно миролюбивой командой - последние 5 из матчей заканчивались вничью. Думаю, что сегодня "дачники" также бы не оказались от делёжки очков.

10' Контратаку провели гости, и с дальней дистанции попытался пробить по воротам Лофтус-Чик, но его спокойно накрыли защитники хозяев.

9' Первый острый момент у чужих ворот мотивирует "Тоттенхэм", который взвинчивает темп, начиная активней растягивать массированную оборону соперника.

8' ОПАСНО! Фол в глубине поля заработали подопечные Жозе Моуринью, быстро разыграли мяч, переадресовав его на правый фланг, откуда прошла прострельная передача в центр штрафной площади на Регилона, который пробивал дважды - первый выстрел блокировал защитник, а после второго удара мяч полетел прямо над перекладиной.

7' Не получается пока что у "шпор" приблизиться к чужой штрафной площади - всё надёжно перекрыто.

6' Скотт Паркер излучает уверенность у кромки поля. Наставник "Фулхэма" уверен, что его футболистам по силам отобрать очки у "Тоттенхэма".

5' Первый раз огрызнулись гости, и после прострела с левого фланга из пределов штрафной площади пробивал Лофтус-Чик, но выстрел успел заблокировать один из защитников.

4' "Шпоры" пока что катают мяч в средней линии, пытаясь прощупать оборону соперника на предмет слабых мест.

3' Букмекеры видели фаворитом перед матчем "Тоттенхэм", но за последний час до стартового свистка коэффициент на выигрыш хозяев начал расти, и дорос до 1,65.

2' Встреча началась без особого сумбура. Обе команды не торопятся бросаться в атаку большими силами.