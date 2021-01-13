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  2. Матчи
  3. Англия
Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Фулхэм
0'
18' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк
1:0
25' Гол
Кейн Гарри
29'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
8
Уинкс
Гарри
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
17
Сиссоко
Мусса
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
2
Тете
Кенни
21
Рид
Харрисон
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
14
Рид
Бобби
17
Кавалейру
Иван
Тоттенхэм
4-2-3-1
Фулхэм
3-4-1-2

Ход матча

18'
 
Замбо-Ангисса Андре-Франк
25'
Кейн Гарри
(Регилон Серхио)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 12 0.71
2. Кейн Гарри 10 (3) 0.59
3. Н'Домбеле Тангай 2 0.12
4. Орье Серж 1 0.06
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.06
6. Бэйл Гарет 1 0.06
7. Алдервейрельд Тоби 1 0.06
8. Лукас Моура 1 0.06
9. Регилон Серхио 0 0
10. Доэрти Мэтт 0 0
11. Дэвис Бен 0 0
12. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.25
2. Лукмен Адемола 2 0.13
3. Митрович Александр 2 (1) 0.13
4. Кэрни Том 1 0.06
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.06
6. Эйна Ола 1 0.06
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.06
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 4 0
2. Доэрти Мэтт 2 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Регилон Серхио 2 0
7. Н'Домбеле Тангай 2 0
8. Ламела Эрик 1 0
9. Кейн Гарри 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 4 0
2. Андерсен Йоаким 2 1
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
4. Робинсон Энтони 3 0
5. Камара Абубакар 1 1
6. Кэрни Том 2 0
7. Ле Маршан Максим 2 0
8. Гектор Майкл 2 0
9. Митрович Александр 2 0
10. Рид Харрисон 2 0
11. Лукмен Адемола 2 0
12. Одои Денис 1 0
13. Брайан Джо 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 27.59% (8) 17.24% (5) 17.24% (5) 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4)
 Фулхэм 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Фулхэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9
КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Фулхэм 4:0 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:1 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 17 9 5 3 30 - 15 32
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
14. Вулверхэмптон Заявка 18 6 4 8 19 - 26 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 4 8 9 - 21 16
17. Брайтон Заявка 18 2 8 8 21 - 29 14
18. Фулхэм 0:1 Заявка 16 2 5 9 13 - 24 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм 0:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм 1:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм 0:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 30'
    Активно действуют в прессинге футболисты "Фулхэма", но отобрать мяч получается редко - "шпоры" ловко комбинируют сферу поперёк поля.
  • Фол, нарушение
    29'
    Кавалейру достаточно остро подавал от флажка в район линии вратарской площади, но там выше всех выпрыгнул Сиссоко. В борьбе за подбор правила нарушили гости против Кейна.
  • Угловой
    28'
    Тете в ответной атаке на правом фланге старался обострить игру, но Регилон отличился теперь и в обороне, отбив мяч на угловой.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Гарри Кейн!!!
    Длинным пасом на левый фланг начали атаку "шпоры", куда подключился Регилон, после чего выполнил шикарную подачу в центр на Кейна, и форвард головой в падении пробил точно в цель.
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! После заброса из глубины поля головой под перекладину пробивал Сон, но Ареола снова блестяще среагировал, выручив свою команду.
  • 25'
    Заброс на левый край штрафной площади следовал на Кавалейру, но тот нарвался на мощный корпус Санчеса, который сопроводил игровой снаряд за лицевую линию.
  • Травма, повреждение
    24'
    Уинкс получил повреждение спины в середине поля, неудачно приземлившись на газон. Но ничего серьёзного не приключилось - парень даже отказывается от медицинской помощи.
  • Угловой
    23'
    После подачи углового у ворот "Фулхэма" ничего опасного не произошло. В центре поля сейчас снова пошла борьба за контроль мяча.
  • Фол, нарушение
    22'
    Штрафной удар неподалёку от чужой штрафной площади заработали хозяева поля. Дайер пробивал на исполнение, но мяч задел "стенку" и ушёл на угловой.
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Орье по правому флангу подключился в атаку хозяев и точно прострелил в центр на Сона, который с ход пробивал фактически в упор, но Ареола чужом среагировал, парировав мяч в поле.
  • 20'
    В контратаке мяч был доставлен в штрафную площадь на Кейна, но пробить по воротам Ареола форварду не позволили центрбеки "дачников".
  • Желтая карточка
    20'
    Замбо-Ангисса стал первым лауреатом жёлтой карточки в этом матче.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Замбо-Ангисса вошёл на правый край штрафной площади, переложил мяч на левую ногу и мощно пробивал по воротам - Льорис с трудом парировал игровой снаряд в сторону.
  • Угловой
    18'
    С углового с правого фланга последовала прострельная передача низом на Бобби Рида, который пробивал в касание, но мяч на себя принял один из защищающихся.
  • Травма, повреждение
    17'
    Дайер на левом фланге обороны чисто выбил мяч в подкате из-под ног соперника, но вместе с тем получил небольшое повреждение.
  • 16'
    "Фулхэм" в эти минуты перехватил игровое и территориальное преимущество. Коэффициент на победу "Тоттенхэма" у букмекеров вырос до 1,90.
  • 15'
    Накоротке стандартное положение разыграли гости, после чего следовала подача в штрафную площадку, но там Н'Домбеле разрядил обстановку мощным выносом.
  • Угловой
    14'
    С дальней дистанции по воротам пробивал Робинсон - мяч задел одного из соперников и ушёл на первый угловой в матче.
  • 13'
    Бобби Рид протащил мяч на правый краю атаки гостей, откуда пытался прострелить в центр, но не позволили это сделать защитники "Тоттенхэма".
  • 12'
    63 на 37 - таково пока что преимущество "Тоттенхэма" по владению мячом. Но по острым моментам счёт пока что 1:1.
  • 11'
    "Фулхэм" является достаточно миролюбивой командой - последние 5 из матчей заканчивались вничью. Думаю, что сегодня "дачники" также бы не оказались от делёжки очков.
  • 10'
    Контратаку провели гости, и с дальней дистанции попытался пробить по воротам Лофтус-Чик, но его спокойно накрыли защитники хозяев.
  • 9'
    Первый острый момент у чужих ворот мотивирует "Тоттенхэм", который взвинчивает темп, начиная активней растягивать массированную оборону соперника.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! Фол в глубине поля заработали подопечные Жозе Моуринью, быстро разыграли мяч, переадресовав его на правый фланг, откуда прошла прострельная передача в центр штрафной площади на Регилона, который пробивал дважды - первый выстрел блокировал защитник, а после второго удара мяч полетел прямо над перекладиной.
  • 7'
    Не получается пока что у "шпор" приблизиться к чужой штрафной площади - всё надёжно перекрыто.
  • 6'
    Скотт Паркер излучает уверенность у кромки поля. Наставник "Фулхэма" уверен, что его футболистам по силам отобрать очки у "Тоттенхэма".
  • Опасный момент
    5'
    Первый раз огрызнулись гости, и после прострела с левого фланга из пределов штрафной площади пробивал Лофтус-Чик, но выстрел успел заблокировать один из защитников.
  • 4'
    "Шпоры" пока что катают мяч в средней линии, пытаясь прощупать оборону соперника на предмет слабых мест.
  • 3'
    Букмекеры видели фаворитом перед матчем "Тоттенхэм", но за последний час до стартового свистка коэффициент на выигрыш хозяев начал расти, и дорос до 1,65.
  • 2'
    Встреча началась без особого сумбура. Обе команды не торопятся бросаться в атаку большими силами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.88 3.30 4.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.55 4.50 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.10 6.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.40 4.70
  1.82 3.35 5.03

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.27 2.95 1.41 1.98 1.84 1.56 2.45 1.38 3.10 1.19 4.50 1.14 5.80 1.07 8.00 1.05 10.00
9.40 1.02 8.30 1.05 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.01 10.75 1.02 9.20
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.90 1.90 2.00 1.87 1.52 2.52 1.75 2.15 1.23 4.05 1.17 4.90 1.04 8.60 1.03 9.23 1.01 13.00 1.02 11.00 1.01 21.00
2.58 1.54 2.23 1.70 1.89 1.99 1.64 2.35 1.50 2.71 1.47 2.79 1.52 2.69 1.50 2.76 1.29 3.88 1.10 8.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.98 1.77 1.44 2.65 1.10 6.20
3.00 1.39 1.92 1.88 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.70
2.18 1.68 1.40 2.90 1.22 4.20 1.08 6.27 1.06 7.36
1.81 2.07 1.50 2.69 1.20 4.86 1.39 3.13 1.41 3.12 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
3.68 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
3.70 1.27 2.52 1.52 1.55 2.27 1.23 3.73 1.15 4.71

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.90 1.20
Где смотреть матч Тоттенхэм 1:0 Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Фулхэм

Исход игры
Тоттенхэм
96.4% (135)
Ничья
2.1% (3)
Фулхэм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
30.43% (42)
Нет
69.57% (96)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
49.3% (69)
2:1 Тоттенхэм
14.3% (20)
3:1 Тоттенхэм
12.1% (17)
3:0 Тоттенхэм
11.4% (16)
1:0 Тоттенхэм
7.9% (11)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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