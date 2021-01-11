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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
23
Бергвейн
Стевен
11
Ламела
Эрик
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
14
Рид
Бобби
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
18
Лемина
Марио
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
17
Кавалейру
Иван
19
Лукмен
Адемола
Тоттенхэм
4-2-3-1
Фулхэм
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 12 0.75
2. Кейн Гарри 10 (3) 0.63
3. Н'Домбеле Тангай 2 0.13
4. Орье Серж 1 0.06
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.06
6. Бэйл Гарет 1 0.06
7. Алдервейрельд Тоби 1 0.06
8. Лукас Моура 1 0.06
9. Регилон Серхио 0 0
10. Доэрти Мэтт 0 0
11. Дэвис Бен 0 0
12. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.27
2. Лукмен Адемола 2 0.13
3. Митрович Александр 2 (1) 0.13
4. Кэрни Том 1 0.07
5. Лофтус-Чик Рубен 1 0.07
6. Эйна Ола 1 0.07
7. Кавалейру Иван 1 (1) 0.07
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 4 0
2. Доэрти Мэтт 2 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Регилон Серхио 2 0
7. Н'Домбеле Тангай 2 0
8. Ламела Эрик 1 0
9. Кейн Гарри 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 4 0
2. Андерсен Йоаким 2 1
3. Робинсон Энтони 3 0
4. Камара Абубакар 1 1
5. Кэрни Том 2 0
6. Ле Маршан Максим 2 0
7. Гектор Майкл 2 0
8. Митрович Александр 2 0
9. Рид Харрисон 2 0
10. Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
11. Лукмен Адемола 2 0
12. Одои Денис 1 0
13. Брайан Джо 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 27.59% (8) 17.24% (5) 17.24% (5) 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4)
 Фулхэм 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Фулхэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9
КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Фулхэм 4:0 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:1 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 3 3 33 - 24 33
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
4. Манчестер Сити Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5. Эвертон Заявка 16 9 2 5 26 - 20 29
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 5 3 29 - 15 29
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 24 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 17 2 8 7 21 - 28 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 0 2 15 8 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
3. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
4. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
2. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
3. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2021, осталось 2 дня 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Тоттенхэм 100% (7)
    X 0% (0)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Фулхэм
    1.41
    5.30
    9.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.00 7.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.37 4.90 8.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.20 8.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.30 9.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.60 1.20 2.30 1.63 1.81 2.01 1.52 2.55 1.21 4.50 1.07 8.40
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.55 1.18 3.68 1.28 2.36 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.25 3.62 1.17 4.30 1.05 7.30
    17.00 0.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.80 1.27 2.39 1.62 2.12 1.77 1.87 2.00 1.53 2.50 1.28 3.70 1.21 4.40 1.08 7.10 1.06 7.80 1.01 13.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 2.29 1.58 1.55 2.36 1.14 5.20
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
    2.39 1.58 1.59 2.37 1.22 4.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.17 1.93 1.82 1.27 3.55
    4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
    3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.83
    1.87 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    3.40 1.29
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Фулхэм

    Исход игры
    Тоттенхэм
    100% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (3)
    Меньше
    57.14% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (3)
    Нет
    57.14% (4)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    57.1% (4)
    2:1 Тоттенхэм
    42.9% (3)
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    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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