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Алькоркон
 
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Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Алькоркон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леон Хосе 1 0.5
2. Реку 1 0.5
3. Соса Самуэль 1 0.5
4. Гомес Эрнесто 1 0.5
5. Фрайле Уго 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуэдеш Гонсалу 2 1
2. Собрино Рубен 1 0.5
3. Рачич Урош 1 0.5
4. Ли Кан Ин 1 0.5
5. Корреа Тьерри 1 0.5
6. Муса Юнус 1 0.5
7. Солер Карлос 1 (1) 0.5
8. Вальехо Ману 0 0
9. Коба Куандреди 0 0

Карточки

Алькоркон
# Игрок      
Валенсия
# Игрок      
1. Молина Гиллем 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Алькоркон 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0
 Валенсия 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Алькоркон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Алькоркон 2:1 Сарагоса Райо Вальекано 2:1 Алькоркон Алькоркон 2:1 Картахена Леалтад 1:2 Алькоркон
Лас-Пальмас 0:0 Алькоркон Сабадель 1:1 Алькоркон Алькоркон 0:1 Альмерия Реал Овьедо 1:1 Алькоркон Алькоркон 1:0 Жирона Кастельон 0:2 Алькоркон Алькоркон 1:0 Луго Леганес 1:0 Алькоркон Алькоркон 0:3 Фуэнлабрада Алькоркон 0:1 Понферрадина УД Логроньес 1:0 Алькоркон Алькоркон 1:2 Спортинг Хихон Алькоркон 0:2 Мальорка Эспаньол 1:0 Алькоркон Алькоркон 0:3 Сарагоса Малага 1:0 Алькоркон
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия
Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч Кубка Испании, в котором "Алькоркон" встретится с "Валенсией". Игра пройдет на нейтральном поле, что делает шансы команд примерно равными. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алькоркон - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 146
Алькоркон 2.1% (3)
X 2.7% (4)
Валенсия 95.2% (139)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алькоркон
Ничья
Валенсия
3.72
3.42
2.14
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.65 3.30 2.10
Бонус: 10 000 ₽ 3.70 3.30 2.09
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.42 2.14
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.20 2.14
  3.72 3.30 2.11

Самый высокий коэффициент на матч «Алькоркон» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алькоркон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алькоркон» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.15 1.36 2.37 1.59 1.72 2.13 1.27 3.80 1.09 7.60
6.90 1.08 2.94 1.38 2.30 1.62 1.73 2.23 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 6.90 1.05 7.50
9.00 1.04 6.60 1.09 2.90 1.38 2.25 1.64 1.88 1.92 1.67 2.20 1.32 3.20 1.25 3.95 1.08 7.00 1.06 7.70 1.02 13.00 1.01 13.00 0.00 19.00
3.14 1.36 2.76 1.46 2.35 1.61 1.94 1.89 1.71 2.16 1.53 2.54 1.24 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.73 2.03 1.35 3.05 1.07 7.40
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15
1.75 2.10 1.36 3.00 1.09 6.70
2.74 1.46 2.25 1.66 1.75 2.12 1.47 2.71 1.34 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.26 2.45 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.43 1.22 4.30
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.86
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.00 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
3.70 1.23
Где смотреть матч Алькоркон - Валенсия онлайн

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Прогнозы на матч Алькоркон - Валенсия

Исход игры
Алькоркон
2.1% (3)
Ничья
2.7% (4)
Валенсия
95.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (76)
Меньше
47.22% (68)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
41.8% (61)
0:2 Валенсия
21.9% (32)
0:1 Валенсия
21.2% (31)
1:3 Валенсия
5.5% (8)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:3 Валенсия
1.4% (2)
1:0 Алькоркон
1.4% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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