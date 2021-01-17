Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леон Хосе
|1
|0.5
|2.
|Реку
|1
|0.5
|3.
|Соса Самуэль
|1
|0.5
|4.
|Гомес Эрнесто
|1
|0.5
|5.
|Фрайле Уго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|2.
|Собрино Рубен
|1
|0.5
|3.
|Рачич Урош
|1
|0.5
|4.
|Ли Кан Ин
|1
|0.5
|5.
|Корреа Тьерри
|1
|0.5
|6.
|Муса Юнус
|1
|0.5
|7.
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.5
|8.
|Вальехо Ману
|0
|0
|9.
|Коба Куандреди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Молина Гиллем
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Алькоркон
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Валенсия
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Алькоркон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Алькоркон 2:1 Сарагоса Райо Вальекано 2:1 Алькоркон Алькоркон 2:1 Картахена Леалтад 1:2 Алькоркон
Лас-Пальмас 0:0 Алькоркон Сабадель 1:1 Алькоркон Алькоркон 0:1 Альмерия Реал Овьедо 1:1 Алькоркон Алькоркон 1:0 Жирона Кастельон 0:2 Алькоркон Алькоркон 1:0 Луго Леганес 1:0 Алькоркон Алькоркон 0:3 Фуэнлабрада Алькоркон 0:1 Понферрадина УД Логроньес 1:0 Алькоркон Алькоркон 1:2 Спортинг Хихон Алькоркон 0:2 Мальорка Эспаньол 1:0 Алькоркон Алькоркон 0:3 Сарагоса Малага 1:0 Алькоркон
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия
Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алькоркон» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алькоркон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алькоркон» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алькоркон - Валенсия
Исход игры
Алькоркон
2.1% (3)
Ничья
2.7% (4)
Валенсия
95.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (76)
Меньше
47.22% (68)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
41.8% (61)
0:2 Валенсия
21.9% (32)
0:1 Валенсия
21.2% (31)
1:3 Валенсия
5.5% (8)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:3 Валенсия
1.4% (2)
1:0 Алькоркон
1.4% (2)
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