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Алькоркон
 
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Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Алькоркон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леон Хосе 1 0.5
2. Реку 1 0.5
3. Соса Самуэль 1 0.5
4. Гомес Эрнесто 1 0.5
5. Фрайле Уго 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуэдеш Гонсалу 2 1
2. Собрино Рубен 1 0.5
3. Рачич Урош 1 0.5
4. Ли Кан Ин 1 0.5
5. Корреа Тьерри 1 0.5
6. Муса Юнус 1 0.5
7. Солер Карлос 1 (1) 0.5
8. Вальехо Ману 0 0
9. Коба Куандреди 0 0

Карточки

Алькоркон
# Игрок      
Валенсия
# Игрок      
1. Молина Гиллем 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Алькоркон 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0
 Валенсия 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Алькоркон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Алькоркон 2:1 Сарагоса Райо Вальекано 2:1 Алькоркон Алькоркон 2:1 Картахена Леалтад 1:2 Алькоркон
Лас-Пальмас 0:0 Алькоркон Сабадель 1:1 Алькоркон Алькоркон 0:1 Альмерия Реал Овьедо 1:1 Алькоркон Алькоркон 1:0 Жирона Кастельон 0:2 Алькоркон Алькоркон 1:0 Луго Леганес 1:0 Алькоркон Алькоркон 0:3 Фуэнлабрада Алькоркон 0:1 Понферрадина УД Логроньес 1:0 Алькоркон Алькоркон 1:2 Спортинг Хихон Алькоркон 0:2 Мальорка Эспаньол 1:0 Алькоркон Алькоркон 0:3 Сарагоса Малага 1:0 Алькоркон
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия
Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алькоркон - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2021, осталось 1 день 18 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Алькоркон 1.8% (1)
    X 1.8% (1)
    Валенсия 96.4% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алькоркон
    Ничья
    Валенсия
    5.00
    3.75
    1.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.70 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.65 1.79
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.75 1.75
      4.73 3.48 1.80

    Самый высокий коэффициент на матч «Алькоркон» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алькоркон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алькоркон» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.50 1.06 3.14 1.34 2.45 1.55 1.81 2.10 1.40 2.95 1.26 3.70 1.09 6.20 1.06 6.75
    9.70 1.04 7.20 1.08 3.05 1.35 2.40 1.58 1.97 1.83 1.77 2.08 1.37 2.95 1.25 3.65 1.10 6.30 1.07 7.10 1.02 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
    3.24 1.34 2.85 1.43 2.43 1.56 1.98 1.84 1.73 2.11 1.55 2.46 1.26 3.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95
    1.77 2.05 1.36 3.00 1.09 6.70
    2.79 1.44 2.29 1.62 1.77 2.06 1.48 2.64 1.35 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.52 1.30 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05
    2.46 1.51 1.60 2.21 1.22 3.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.27
    Где смотреть матч Алькоркон - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Алькоркон - Валенсия

    Исход игры
    Алькоркон
    1.8% (1)
    Ничья
    1.8% (1)
    Валенсия
    96.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (25)
    Меньше
    53.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (26)
    Нет
    51.85% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    41.8% (23)
    0:2 Валенсия
    27.3% (15)
    0:1 Валенсия
    21.8% (12)
    1:3 Валенсия
    3.6% (2)
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