21' Желтая карточкаПанургиас Пантелис
0:1
24' ГолСтрунгис Стефанос
1:1
34' ПенальтиЭлефтериадис Христос
35' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Матич БоянНападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
24'
0:1
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Струнгис Стефанос
|1
|1
|2.
|Муньис Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Панургиас Пантелис
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис
ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =6 -7АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК
Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Атромитос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
Победитель
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