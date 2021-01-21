  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
ПАС Янина
2:2
Конец матча
Атромитос
0'
20' Желтая карточка
Панургиас Пантелис
0:1
24' Гол
Струнгис Стефанос
1:1
34' Пенальти
Элефтериадис Христос
40' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
1:2
44' Гол
Гутас Димитрис
2:2
68' Гол
Лео Жан-Батист
83' Желтая карточка
Пилиос Ставрос
90'+5
ПАС Янина
Атромитос

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элефтериадис Христос 1 (1) 1
2. Лео Жан-Батист 1 1
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутас Димитрис 1 1
2. Струнгис Стефанос 1 1
3. Муньис Хуан 0 0
4. Умбидес Хавьер 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Пантелакис Эпаминондас 1 0
2. Панургиас Пантелис 1 0
3. Пилиос Ставрос 1 0
Атромитос
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Атромитос 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис
ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК
Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Атромитос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига Атромитос 3:0 ПАС Янина Товарищеские матчи ПАС Янина 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.15 11.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.34 3.05 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.00 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 1.20 10.00
  3.87 1.66 4.82

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.00 1.08 2.85 1.39 2.14 1.66 1.61 2.22 1.22 3.95 1.07 7.60
4.75 1.15 2.38 1.54 1.80 1.99 1.49 2.76 1.20 4.50 1.14 5.25 1.02 9.80
6.80 1.08 5.00 1.15 4.50 1.18 2.18 1.63 3.25 1.31 1.65 2.15 1.90 1.85 1.40 2.80 2.25 1.60 1.45 2.62 1.20 4.20 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
2.39 1.57 2.08 1.75 3.27 1.33 2.25 1.65 1.85 1.97 1.61 2.31 1.38 3.02 3.17 1.35 2.60 1.50 2.02 1.81 1.60 2.34 1.83 2.00 1.50 2.57 1.19 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.49 1.50 1.65 2.16 1.32 3.25 1.06 7.80
2.29 1.61 1.52 2.50 1.26 3.78
2.37 1.52 1.45 2.44 1.50 2.48 1.09 6.50 1.05 8.50
2.15 1.69 1.76 2.05 1.37 3.00 1.25 3.79 1.44 2.73 1.24 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.37 1.13 5.40
2.90 1.40 1.91 1.87 1.42 2.82

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч ПАС Янина 2:2 Атромитос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 