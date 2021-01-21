- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гусман ИванПолузащитник
-
18 Pol MorenoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Медина АгусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 КакересВратарь
-
25 Эрик МоуринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adrian Jimenez III
|1
|0.5
|2.
|Alex Pla
|1
|0.5
|3.
|Медина Агус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Корнелья
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Корнелья Последние 20 матчей: +9 =6 -5Олот 2:2 Корнелья Химнастик 2:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико М Корнелья 0:1 Барселона-2
Марино 0:1 Корнелья Бадалона 3:0 Корнелья Эспаньол-2 1:0 Корнелья Корнелья 0:0 Льягостера Лерида 2:3 Корнелья Корнелья 1:0 Оспиталет Корнелья 3:0 Олот Корнелья 2:2 ФК Андорра Прат 1:0 Корнелья Кастельон 1:0 Корнелья Атлетико Балеарес 0:1 Корнелья УД Ибица 1:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико Леванте Вильярреал-2 0:0 Корнелья Корнелья 0:0 Прат Эхеа 0:1 Корнелья
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона
Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Корнелья» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Корнелья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Корнелья» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Корнелья 0:0 Барселона
Исход игры
Корнелья
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Барселона
98.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
62.68% (89)
Меньше
37.32% (53)
Обе команды забьют
Да
26.06% (37)
Нет
73.94% (105)
Популярный счёт
0:2 Барселона
32.4% (47)
0:3 Барселона
24.8% (36)
1:2 Барселона
11% (16)
1:3 Барселона
10.3% (15)
0:5 Барселона
6.2% (9)
0:4 Барселона
4.8% (7)
1:4 Барселона
2.8% (4)
0:1 Барселона
2.8% (4)
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