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Корнелья
0:0
Первый тайм: 11'
Барселона
0' 11'
Корнелья
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Корнелья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adrian Jimenez III 1 0.5
2. Alex Pla 1 0.5
3. Медина Агус 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Корнелья
# Игрок      
Барселона
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корнелья 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Барселона 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Корнелья Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Олот 2:2 Корнелья Химнастик 2:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико М Корнелья 0:1 Барселона-2
Марино 0:1 Корнелья Бадалона 3:0 Корнелья Эспаньол-2 1:0 Корнелья Корнелья 0:0 Льягостера Лерида 2:3 Корнелья Корнелья 1:0 Оспиталет Корнелья 3:0 Олот Корнелья 2:2 ФК Андорра Прат 1:0 Корнелья Кастельон 1:0 Корнелья Атлетико Балеарес 0:1 Корнелья УД Ибица 1:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико Леванте Вильярреал-2 0:0 Корнелья Корнелья 0:0 Прат Эхеа 0:1 Корнелья
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона
Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона
  • Первый тайм
  • 13'
    Морибо прокинул мяч вперёд, а Гризманн на линии штрафной площади не смог остановить сферу.
  • 12'
    Фирпо слева не смог сделать точный пас в центр на Гризманна.
  • 11'
    Пуч справа навесил точно в руки Хуану Рамону.
  • 10'
    Пуч разогнал атаку справа, но передачу в центр сделал Рикард безобразную.
  • Угловой
    9'
    Медина исполнил две подачи от углового флага. Нето сумел выбить мяч от своих ворот.
  • Желтая карточка
    8'
    Медина за разговоры с арбитром получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    7'
    Медина исполнил первый угловой удар в матче. Прострел к воротам после розыгрыша опасным не получился.
  • 6'
    "Коррнелья" старается атаковать большими силами и переходит в прессинг на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    5'
    Мориба в центре поля наступил на ногу Медине.
  • 4'
    "Корнелья" левым флангом организовала атаку. Доставить мяч в штрафную площадь соперников хозяевам не удалось.
  • Фол, нарушение
    3'
    Мориба на правом фланге атаки подтолкнул в спину Маркета.
  • 2'
    "Корнелья" играет в зелёной форме, "Барселона" - в сине-гранатовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Мунисипаль де ла Вия Феррия"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/16 финала кубка Короля Испании, в котором сыграют «Корнелья» и «Барселона». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 145
Корнелья 0.7% (1)
X 0.7% (1)
Барселона 98.6% (143)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Корнелья
Ничья
Барселона
9.70
6.80
1.29
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.80 6.00 1.25
Бонус: 10 000 ₽ 10.00 5.80 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 6.35 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 9.70 6.80 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Корнелья» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Корнелья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Корнелья» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.18 4.05 1.23 2.43 1.57 1.92 1.89 1.58 2.40 1.32 3.30 1.24 4.20 1.12 6.00 1.09 7.60
13.00 1.00 12.50 1.00 4.45 1.16 3.95 1.26 2.48 1.60 1.85 1.95 1.56 2.36 1.27 3.36 1.18 3.94 1.07 6.55 1.04 7.60 1.00 11.25
16.00 0.00 10.50 1.02 4.40 1.19 3.50 1.28 2.35 1.64 2.02 1.80 1.77 2.04 1.70 2.15 1.48 2.55 1.23 3.80 1.18 4.50 1.07 7.60 1.05 8.20 1.01 13.00 1.01 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.42 1.52 1.59 2.27 1.15 4.90
2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30
3.60 1.28 2.45 1.59 1.58 2.35 1.20 4.20 1.14 4.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.15 2.00 1.76 1.52 2.43 1.30 3.35
3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79
4.70 1.15 3.47 1.32 1.94 1.89 1.39 2.90 1.29 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.74
2.02 1.74
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
4.10 1.21
Где смотреть матч Корнелья 0:0 Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Корнелья 0:0 Барселона

Исход игры
Корнелья
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Барселона
98.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
62.68% (89)
Меньше
37.32% (53)
Обе команды забьют
Да
26.06% (37)
Нет
73.94% (105)
Популярный счёт
0:2 Барселона
32.4% (47)
0:3 Барселона
24.8% (36)
1:2 Барселона
11% (16)
1:3 Барселона
10.3% (15)
0:5 Барселона
6.2% (9)
0:4 Барселона
4.8% (7)
1:4 Барселона
2.8% (4)
0:1 Барселона
2.8% (4)
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