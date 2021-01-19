Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adrian Jimenez III
|1
|0.5
|2.
|Alex Pla
|1
|0.5
|3.
|Медина Агус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Корнелья
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Корнелья Последние 20 матчей: +9 =6 -5Олот 2:2 Корнелья Химнастик 2:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико М Корнелья 0:1 Барселона-2
Марино 0:1 Корнелья Бадалона 3:0 Корнелья Эспаньол-2 1:0 Корнелья Корнелья 0:0 Льягостера Лерида 2:3 Корнелья Корнелья 1:0 Оспиталет Корнелья 3:0 Олот Корнелья 2:2 ФК Андорра Прат 1:0 Корнелья Кастельон 1:0 Корнелья Атлетико Балеарес 0:1 Корнелья УД Ибица 1:2 Корнелья Корнелья 1:0 Атлетико Леванте Вильярреал-2 0:0 Корнелья Корнелья 0:0 Прат Эхеа 0:1 Корнелья
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона
Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Корнелья» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Корнелья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Корнелья» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Корнелья - Барселона
Исход игры
Корнелья
1.6% (1)
Ничья
1.6% (1)
Барселона
96.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
65% (39)
Меньше
35% (21)
Обе команды забьют
Да
31.67% (19)
Нет
68.33% (41)
Популярный счёт
0:2 Барселона
29% (18)
0:3 Барселона
21% (13)
1:3 Барселона
16.1% (10)
1:2 Барселона
6.5% (4)
0:5 Барселона
6.5% (4)
0:4 Барселона
4.8% (3)
1:4 Барселона
4.8% (3)
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