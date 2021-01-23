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Челтенем
0:0
Перерыв

Стадион:
Манчестер Сити
0'
24' Желтая карточка
Бойл Уильям
20
Гриффитс
Джошуа
5
Рэглен
Чарли
4
Тозер
Бен
15
Бойл
Уильям
11
Блэр
Мэтти
18
Азаз
Финн
7
Томас
Конор
II
8
Клементс
Крис
17
Фристоун
Льюис
10
Мэй
Альфи
19
Ллойд
Джордж
13
Стеффен
Закари
78
Харвуд-Беллис
Тэйлор
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
26
Марез
Рияд
69
Дойл
Томми
25
Фернандиньо
Фернандо
47
Фоден
Фил
22
МендиБенжамен
9
Жезус
Габриэль
21
Торрес
Ферран
Челтенем
3-5-2
Манчестер Сити
3-5-2

Ход матча

24'
Бойл Уильям
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Челтенем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэй Альфи 3 0.75
2. Серкомб Лиам 1 0.25
3. Бойл Уильям 1 0.25
4. Ллойд Джордж 1 0.25
5. Азаз Финн 1 0.25
6. Тозер Бен 0 0
7. Ellis Chapman 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Силва Бернарду 2 1
2. Фоден Фил 1 0.5
3. Де Брёйне Кевин 0 0
4. Марез Рияд 0 0

Карточки

Челтенем
# Игрок      
1. Бойл Уильям 1 0
2. Мэй Альфи 1 0
3. Фристоун Льюис 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Челтенем 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Манчестер Сити 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Челтенем Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Челтенем 1:1 Ньюпорт Болтон 1:1 Челтенем Челтенем 2:1 Мэнсфилд Колчестер 0:0 Челтенем
Челтенем 1:1 Стивенэйдж Барроу 3:0 Челтенем Челтенем 0:1 Болтон Сэлфорд Сити 0:0 Челтенем Челтенем 0:3 Портсмут Челтенем 5:3 Эксетер Сити Брэдфорд Сити 1:2 Челтенем Челтенем 2:1 Крю Александра Челтенем 1:1 Кембридж Юнайтед Челтенем 3:0 Уолсолл Карлайл 1:2 Челтенем Челтенем 1:0 Norwich U23 2 Челтенем 3:1 Саут Шилдс Олдхэм Атлетик 2:1 Челтенем Челтенем 2:1 Форест Грин Порт Вейл 2:1 Челтенем
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Челтенем" - "Манчестер Сити" - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Дойл от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Фернандиньо, который не смог пробить в сторону ворот.
  • 45'
    Тозер очень сильно бросает мяч из аута, создавая таким образом моменты прямо у ворот.
  • Угловой
    45'
    Клементс от углового флага навесил к воротам, откуда кулаками Стеффен мяч выбил.
  • 45'
    Харвуд-Беллис заблокировал удар Ллойда с линии штрафной площади.
  • Офсайд
    45'
    Торрес оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ллойд в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавил Атвелл в первом тайме.
  • 45'
    Залпы стихли. Игроки расставились по своим позициям на поле.
  • 44'
    Фейерверк продолжается. В ту сторону отправились несколько полицейских.
  • 42'
    Фейерверк начался за стенами стадиона. Атвелл остановил встречу и отвёл игроков к противоположной бровке. Пауза в матче.
  • Опасный момент
    41'
    Марез сева с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Гриффитс отбил мяч перед собой и забрал его в руки.
  • Угловой
    40'
    Клементс от углового флага навесил на ближнюю штангу. Тозер всех опередил, но сделать адресную скидку не смог.
  • 39'
    Мэй справа от угла штрафной площади по воротам пробил слишком слабо,
  • 38'
    Марез заброс вперёд на Жезуса исполнил слишком сильно.
  • Опасный момент
    36'
    Фернандиньо с двадцати восьми метров пробил немного левее ворот.
  • 35'
    Фростоун с Бойлом с левого фланга не смогли доставить мяч в штрафную площадь гостей.
  • 34'
    Менди слева сделал скидку на Фодена, который с двенадцати метров пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Офсайд
    33'
    Мэй в очередной раз оказался в офсайде.
  • 32'
    Фернандиньо заброс в штрафную площадь на Мареза исполнил сильно. Рияд не добрался до мяча.
  • 30'
    Менди по левому флангу продвинуться вперёд не удалось.
  • 29'
    Клементс справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда сместился Стеффен и забрал мяч в руки.
  • 28'
    Менди слева прострелил в касание вдоль ворот, но никто из партнёров в такую передачу Бенжамена не поверил.
  • Желтая карточка
    27'
    Бойл у чужой штрафной площади грубо подкатился под Лапорта и получил первую жёлтую карточку.
  • Угловой
    26'
    Хозяева исполнили угловой удар. Стеффен на выходе сыграл кулаком и выбил мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    25'
    Мэй слева из пределов штрафной площади пробил рядом со штангой в сетку ворот с внешней стороны.
  • 24'
    Марез справа навесил на Жезуса, который головой пробил левее ворот.
  • Офсайд
    23'
    Мэй оказался в офсайде.
  • 22'
    Мареза справа встретили два соперника и отобрали мяч.
  • 20'
    Марез раз за разом поскальзывается на фланге. Рияд либо хитро играет против соперников, либо ошибся с подбором обуви.
  • Угловой
    19'
    Навес Дойла от углового флага в центр штрафной площади вынесен на Фодена. Удар Фила с линии штрафной площади заблокирован.
  • Опасный момент
    18'
    Торрес после прострела слева в упор пробил по воротам. Гриффитс сумел отбить мяч.
  • 17'
    Лапорт на фланге прервал пас, предназначавшийся Мэю.
  • 16'
    Торрес упал в чужой штрафной площади и держится за грудь. Арбитр показывает, что нарушения правил не было со стороны Тозера.
  • 14'
    "Челтенем" старается прессинговать соперника на чужой половине поля.
  • Угловой
    13'
    Дойл от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева легко выбили мяч.
  • Опасный момент
    12'
    Дойл справа навесил к воротам. Мяч выбит на Менди, удар которого слева из пределов штрафной площади на ленточке отбил Тозер.
  • 10'
    Навес Клементса слева со штрафного не завершился ударом по воротам.
  • Фол, нарушение
    9'
    Жезус на фланге подтолкнул в спину Клементса.
  • 8'
    Мэю слева не удалось прострелить к воротам.
  • 7'
    Заброс Лапорта в штрафную площадь получился слишком сильным для Фодена.
  • 6'
    Мэй не смог сделать точную передачу налево на подключившегося к атаке Бойла.
  • Офсайд
    5'
    Мэй оказался в офсайде.
  • Травма, повреждение
    4'
    Мэй на большой скорости справа рвался к воротам, врезался в рекламный щит и повредил руку. Простреливал с фланга Блэр.
  • Опасный момент
    3'
    Марез справа сделал заброс к воротам на Жезуса, который не смог перекинуть мяч верхом через Гриффитса.
  • 2'
    "Челтенем" играет в красно-белой форме, "Манчестер Сити" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Уэддон Роуд"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/16 финала кубка Англии, в котором сыграют «Челтенем» и «Манчестер Сити». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 137
Челтенем 0.7% (1)
X 0.7% (1)
Манчестер Сити 98.5% (135)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челтенем
Ничья
Манчестер Сити
9.11
7.30
1.31
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 7.30 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 15.25 1.07
  9.11 4.50 1.31

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.40 1.03 7.80 1.06 3.98 1.23 3.32 1.33 2.34 1.67 1.85 1.95 1.56 2.36 1.31 3.20 1.22 3.72 1.09 5.80
2.58 1.48 2.27 1.61 1.96 1.83 1.69 2.13 1.54 2.42 1.81 1.98 1.57 2.34 1.45 2.67 1.84 1.95 1.65 2.19 1.47 2.59 1.59 2.34 1.49 2.57 1.19 4.53 1.10 6.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
5.80 1.14 4.20 1.23 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26
1.83 1.95 1.50 2.47 1.19 4.17 1.99 1.79 1.68 2.13 1.46 2.60 1.46 2.70 1.37 3.05
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.20 1.12 2.72 1.46 2.04 1.78 1.58 2.38 1.27 3.76
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Прогнозы на матч Челтенем 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Челтенем
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Манчестер Сити
98.5% (135)
Тотал 2.5
Больше
79.26% (107)
Меньше
20.74% (28)
Обе команды забьют
Да
21.48% (29)
Нет
78.52% (106)
Популярный счёт
0:3 Манчестер Сити
36.5% (50)
0:2 Манчестер Сити
19% (26)
0:4 Манчестер Сити
14.6% (20)
1:3 Манчестер Сити
8% (11)
1:2 Манчестер Сити
6.6% (9)
0:5 Манчестер Сити
5.8% (8)
1:4 Манчестер Сити
4.4% (6)
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