Клементс от углового флага навесил к воротам, откуда кулаками Стеффен мяч выбил.

Тозер очень сильно бросает мяч из аута, создавая таким образом моменты прямо у ворот.

Дойл от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Фернандиньо, который не смог пробить в сторону ворот.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

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45' Торрес оказался в офсайде.

45' Ллойд в чужой штрафной площади нарушил правила.

45' 6 минут добавил Атвелл в первом тайме.

45' Залпы стихли. Игроки расставились по своим позициям на поле.

44' Фейерверк продолжается. В ту сторону отправились несколько полицейских.

42' Фейерверк начался за стенами стадиона. Атвелл остановил встречу и отвёл игроков к противоположной бровке. Пауза в матче.

41' Марез сева с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Гриффитс отбил мяч перед собой и забрал его в руки.

40' Клементс от углового флага навесил на ближнюю штангу. Тозер всех опередил, но сделать адресную скидку не смог.

39' Мэй справа от угла штрафной площади по воротам пробил слишком слабо,

38' Марез заброс вперёд на Жезуса исполнил слишком сильно.

36' Фернандиньо с двадцати восьми метров пробил немного левее ворот.

35' Фростоун с Бойлом с левого фланга не смогли доставить мяч в штрафную площадь гостей.

34' Менди слева сделал скидку на Фодена, который с двенадцати метров пробил в сетку ворот с внешней стороны.

33' Мэй в очередной раз оказался в офсайде.

32' Фернандиньо заброс в штрафную площадь на Мареза исполнил сильно. Рияд не добрался до мяча.

30' Менди по левому флангу продвинуться вперёд не удалось.

29' Клементс справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда сместился Стеффен и забрал мяч в руки.

28' Менди слева прострелил в касание вдоль ворот, но никто из партнёров в такую передачу Бенжамена не поверил.

27' Бойл у чужой штрафной площади грубо подкатился под Лапорта и получил первую жёлтую карточку.

26' Хозяева исполнили угловой удар. Стеффен на выходе сыграл кулаком и выбил мяч из штрафной площади.

25' Мэй слева из пределов штрафной площади пробил рядом со штангой в сетку ворот с внешней стороны.

24' Марез справа навесил на Жезуса, который головой пробил левее ворот.

23' Мэй оказался в офсайде.

22' Мареза справа встретили два соперника и отобрали мяч.

20' Марез раз за разом поскальзывается на фланге. Рияд либо хитро играет против соперников, либо ошибся с подбором обуви.

19' Навес Дойла от углового флага в центр штрафной площади вынесен на Фодена. Удар Фила с линии штрафной площади заблокирован.

18' Торрес после прострела слева в упор пробил по воротам. Гриффитс сумел отбить мяч.

17' Лапорт на фланге прервал пас, предназначавшийся Мэю.

16' Торрес упал в чужой штрафной площади и держится за грудь. Арбитр показывает, что нарушения правил не было со стороны Тозера.

14' "Челтенем" старается прессинговать соперника на чужой половине поля.

13' Дойл от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева легко выбили мяч.

12' Дойл справа навесил к воротам. Мяч выбит на Менди, удар которого слева из пределов штрафной площади на ленточке отбил Тозер.

10' Навес Клементса слева со штрафного не завершился ударом по воротам.

9' Жезус на фланге подтолкнул в спину Клементса.

8' Мэю слева не удалось прострелить к воротам.

7' Заброс Лапорта в штрафную площадь получился слишком сильным для Фодена.

6' Мэй не смог сделать точную передачу налево на подключившегося к атаке Бойла.

5' Мэй оказался в офсайде.

4' Мэй на большой скорости справа рвался к воротам, врезался в рекламный щит и повредил руку. Простреливал с фланга Блэр.

3' Марез справа сделал заброс к воротам на Жезуса, который не смог перекинуть мяч верхом через Гриффитса.

2' "Челтенем" играет в красно-белой форме, "Манчестер Сити" - в чёрной.