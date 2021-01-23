Челтенем
0:0
Перерыв
Стадион: Jonny-Rocks Stadium
Манчестер Сити
24' Желтая карточкаБойл Уильям
15
Бойл
Уильям
11
Блэр
Мэтти
18
Азаз
Финн
10
Мэй
Альфи
19
Ллойд
Джордж
50
Гарсия
Эрик
26
Марез
Рияд
69
Дойл
Томми
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бойл УильямЗащитник
-
11 Блэр МэттиПолузащитник
-
18 Азаз ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мэй АльфиНападающий
-
19 Ллойд ДжорджНападающий
- Запасные игроки
-
22 Харрис МаксВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Аддаи АлексПолузащитник
-
2 Лонг ШонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дафф Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Канселу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэй Альфи
|3
|0.75
|2.
|Серкомб Лиам
|1
|0.25
|3.
|Бойл Уильям
|1
|0.25
|4.
|Ллойд Джордж
|1
|0.25
|5.
|Азаз Финн
|1
|0.25
|6.
|Тозер Бен
|0
|0
|7.
|Ellis Chapman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Силва Бернарду
|2
|1
|2.
|Фоден Фил
|1
|0.5
|3.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|4.
|Марез Рияд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бойл Уильям
|1
|0
|2.
|Мэй Альфи
|1
|0
|3.
|Фристоун Льюис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Челтенем
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Манчестер Сити
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Челтенем Последние 20 матчей: +9 =6 -5Челтенем 1:1 Ньюпорт Болтон 1:1 Челтенем Челтенем 2:1 Мэнсфилд Колчестер 0:0 Челтенем
Челтенем 1:1 Стивенэйдж Барроу 3:0 Челтенем Челтенем 0:1 Болтон Сэлфорд Сити 0:0 Челтенем Челтенем 0:3 Портсмут Челтенем 5:3 Эксетер Сити Брэдфорд Сити 1:2 Челтенем Челтенем 2:1 Крю Александра Челтенем 1:1 Кембридж Юнайтед Челтенем 3:0 Уолсолл Карлайл 1:2 Челтенем Челтенем 1:0 Norwich U23 2 Челтенем 3:1 Саут Шилдс Олдхэм Атлетик 2:1 Челтенем Челтенем 2:1 Форест Грин Порт Вейл 2:1 Челтенем
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челтенем» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челтенем» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челтенем» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челтенем 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Челтенем
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Манчестер Сити
98.5% (135)
Тотал 2.5
Больше
79.26% (107)
Меньше
20.74% (28)
Обе команды забьют
Да
21.48% (29)
Нет
78.52% (106)
Популярный счёт
0:3 Манчестер Сити
36.5% (50)
0:2 Манчестер Сити
19% (26)
0:4 Манчестер Сити
14.6% (20)
1:3 Манчестер Сити
8% (11)
1:2 Манчестер Сити
6.6% (9)
0:5 Манчестер Сити
5.8% (8)
1:4 Манчестер Сити
4.4% (6)
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