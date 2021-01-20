Челтенем
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Стадион: Jonny-Rocks Stadium
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэй Альфи
|3
|1
|2.
|Серкомб Лиам
|1
|0.33
|3.
|William Boyle
|1
|0.33
|4.
|George Lloyd
|1
|0.33
|5.
|Finn Azaz
|1
|0.33
|6.
|Тозер Бен
|0
|0
|7.
|Ellis Chapman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Силва Бернарду
|2
|2
|2.
|Фоден Фил
|1
|1
|3.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|4.
|Марез Рияд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мэй Альфи
|1
|0
|2.
|Lewis Freestone
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Челтенем
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Манчестер Сити
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Челтенем Последние 20 матчей: +9 =6 -5Челтенем 1:1 Ньюпорт Болтон 1:1 Челтенем Челтенем 2:1 Мэнсфилд Колчестер 0:0 Челтенем
Челтенем 1:1 Стивенэйдж Барроу 3:0 Челтенем Челтенем 0:1 Болтон Сэлфорд Сити 0:0 Челтенем Челтенем 0:3 Портсмут Челтенем 5:3 Эксетер Сити Брэдфорд Сити 1:2 Челтенем Челтенем 2:1 Крю Александра Челтенем 1:1 Кембридж Юнайтед Челтенем 3:0 Уолсолл Карлайл 1:2 Челтенем Челтенем 1:0 Norwich U23 2 Челтенем 3:1 Саут Шилдс Олдхэм Атлетик 2:1 Челтенем Челтенем 2:1 Форест Грин Порт Вейл 2:1 Челтенем
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челтенем» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челтенем» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челтенем» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челтенем - Манчестер Сити
Исход игры
Челтенем
2.4% (1)
Ничья
2.4% (1)
Манчестер Сити
95.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
24.39% (10)
Нет
75.61% (31)
Популярный счёт
0:3 Манчестер Сити
28.6% (12)
0:2 Манчестер Сити
26.2% (11)
1:2 Манчестер Сити
16.7% (7)
0:4 Манчестер Сити
11.9% (5)
0:5 Манчестер Сити
4.8% (2)
1:3 Манчестер Сити
4.8% (2)
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