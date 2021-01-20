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Челтенем
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Челтенем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэй Альфи 3 1
2. Серкомб Лиам 1 0.33
3. William Boyle 1 0.33
4. George Lloyd 1 0.33
5. Finn Azaz 1 0.33
6. Тозер Бен 0 0
7. Ellis Chapman 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Силва Бернарду 2 2
2. Фоден Фил 1 1
3. Де Брёйне Кевин 0 0
4. Марез Рияд 0 0

Карточки

Челтенем
# Игрок      
1. Мэй Альфи 1 0
2. Lewis Freestone 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Челтенем 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Манчестер Сити 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Челтенем Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Челтенем 1:1 Ньюпорт Болтон 1:1 Челтенем Челтенем 2:1 Мэнсфилд Колчестер 0:0 Челтенем
Челтенем 1:1 Стивенэйдж Барроу 3:0 Челтенем Челтенем 0:1 Болтон Сэлфорд Сити 0:0 Челтенем Челтенем 0:3 Портсмут Челтенем 5:3 Эксетер Сити Брэдфорд Сити 1:2 Челтенем Челтенем 2:1 Крю Александра Челтенем 1:1 Кембридж Юнайтед Челтенем 3:0 Уолсолл Карлайл 1:2 Челтенем Челтенем 1:0 Norwich U23 2 Челтенем 3:1 Саут Шилдс Олдхэм Атлетик 2:1 Челтенем Челтенем 2:1 Форест Грин Порт Вейл 2:1 Челтенем
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челтенем - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Челтенем 2.4% (1)
    X 2.4% (1)
    Манчестер Сити 95.2% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челтенем
    Ничья
    Манчестер Сити
    24.00
    9.80
    1.12
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 20.00 8.80 1.12
    Бонус: 5 000 ₽ 24.00 11.50 1.12
      23.90 9.80 1.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Челтенем» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челтенем» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челтенем» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.50 1.05 6.80 1.08 3.62 1.27 2.95 1.40 2.17 1.77 1.73 2.11 1.49 2.54 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 6.75
    3.60 1.28 2.40 1.56 2.09 1.73 1.89 1.91 1.68 2.17 1.55 2.43 1.45 2.67 1.19 4.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    5.45 1.16 3.85 1.26 2.00 1.81 1.48 2.65 1.31 3.45
    3.42 1.31 2.32 1.60 1.90 1.90 1.64 2.23 1.40 2.93
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.60 1.14 2.56 1.51 1.90 1.90 1.52 2.53 1.24 4.05
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    Прогнозы на матч Челтенем - Манчестер Сити

    Исход игры
    Челтенем
    2.4% (1)
    Ничья
    2.4% (1)
    Манчестер Сити
    95.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    24.39% (10)
    Нет
    75.61% (31)
    Популярный счёт
    0:3 Манчестер Сити
    28.6% (12)
    0:2 Манчестер Сити
    26.2% (11)
    1:2 Манчестер Сити
    16.7% (7)
    0:4 Манчестер Сити
    11.9% (5)
    0:5 Манчестер Сити
    4.8% (2)
    1:3 Манчестер Сити
    4.8% (2)
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