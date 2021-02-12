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  3. Германия
Ганновер 96
0:0
Конец матча

Стадион:
Падерборн
0'
16' Желтая карточка
Бийол Яка
80' Желтая карточка
Сулеймани Вальмир
90'+4
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
35
Муслия
Флоран
13
Кайзер
Доминик
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
17
Дукш
Марвин
9
Вайдандт
Хендрик
17
Цингерле
Леопольд
3
Анану
Фредерик
2
Хюнемайер
Уве
13
Шонлау
Себастьян
29
Коллинс
Джамилу
8
Шалленберг
Рон
23
Тальхаммер
Максимилиан
27
Фюрих
Крис
39
Василиадис
Себастиан
22
Антви-Аджей
Кристофер
18
Србени
Деннис
Ганновер 96
4-5-1
Падерборн
4-2-3-1

Ход матча

16'
Бийол Яка
 
55'
Шиндлер Кингсли
Дукш Марвин
 
65'
 
Ингельссон Сванте
Василиадис Себастиан
68'
Сулеймани Вальмир
Муслия Флоран
 
77'
 
Терраццино Марко
Фюрих Крис
77'
 
Юстван Юлиан
Антви-Аджей Кристофер
80'
Сулеймани Вальмир
 
85'
Orrin McKinze Gaines
Кайзер Доминик
 
89'
 
Овусу Принс-Осеи
Србени Деннис

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 10 (3) 0.48
2. Харагути Генки 4 0.19
3. Твумаси Патрик 3 0.14
4. Вайдандт Хендрик 3 0.14
5. Сулеймани Вальмир 2 0.1
6. Муслия Флоран 2 0.1
7. Хюберс Тимо 2 0.1
8. Майна Линтон 2 0.1
9. Хульт Никлас 1 0.05
10. Кайзер Доминик 1 0.05
11. Башдаш Барыш 0 0
12. Фалетт Симон 0 0
13. Шиндлер Кингсли 0 0
14. Муроя Сэй 0 0
Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюрих Крис 8 0.4
2. Србени Деннис 7 (4) 0.35
3. Михель Свен 3 0.15
4. Хюнемайер Уве 2 0.1
5. Юстван Юлиан 1 0.05
6. Терраццино Марко 1 0.05
7. Дерфлер Йоханнес 1 0.05
8. Шалленберг Рон 1 0.05
9. Ингельссон Сванте 0 0
10. Тальхаммер Максимилиан 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Бийол Яка 5 1
2. Кайзер Доминик 5 0
3. Франке Марсель 5 0
4. Дукш Марвин 4 0
5. Сулеймани Вальмир 4 0
6. Хюберс Тимо 4 0
7. Хульт Никлас 3 0
8. Фалетт Симон 1 1
9. Муроя Сэй 2 0
10. Муслия Флоран 2 0
11. Франц Майк 1 0
12. Башдаш Барыш 1 0
13. Твумаси Патрик 1 0
14. Харагути Генки 1 0
15. Майна Линтон 1 0
Падерборн
# Игрок      
1. Шалленберг Рон 5 1
2. Коллинс Джамилу 4 0
3. Ингельссон Сванте 4 0
4. Антви-Аджей Кристофер 2 1
5. Хюнемайер Уве 3 0
6. Шонлау Себастьян 3 0
7. Дерфлер Йоханнес 3 0
8. Терраццино Марко 2 0
9. Србени Деннис 2 0
10. Окороджи Чима 2 0
11. Овусу Принс-Осеи 2 0
12. Фюрих Крис 2 0
13. Коррейя Марсель 1 0
14. Цингерле Леопольд 1 0
15. Василиадис Себастиан 1 0
16. Тальхаммер Максимилиан 1 0
17. Анану Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 6.67% (2) 16.67% (5) 10% (3) 36.67% (11) 13.33% (4) 16.67% (5)
 Падерборн 16.67% (4) 29.17% (7) 25% (6) 12.5% (3) 8.33% (2) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96
Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96
Падерборн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Боруссия Д 3:2 Падерборн Гамбург 3:1 Падерборн Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс
Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Падерборн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Падерборн 1:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:1 Падерборн Товарищеские матчи Ганновер 96 4:1 Падерборн Товарищеские матчи Ганновер 96 1:2 Падерборн Бундеслига
Падерборн 2:0 Ганновер 96 Бундеслига Падерборн 2:3 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 4:1 Падерборн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 21 12 6 3 35 - 19 42
2. Гамбург Заявка 20 12 5 3 46 - 25 41
3. Бохум Заявка 20 12 3 5 38 - 22 39
4. Гройтер Фюрт Заявка 20 11 5 4 41 - 24 38
5. Карлсруэ Заявка 20 10 3 7 33 - 27 33
6. Ганновер 96 Заявка 21 10 3 8 31 - 22 33
7. Фортуна Заявка 20 9 5 6 28 - 26 32
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 8 5 7 30 - 28 29
9. Падерборн Заявка 20 7 6 7 24 - 23 27
10. Хайденхайм Заявка 19 7 5 7 26 - 26 26
11. Ян Заявка 20 6 7 7 23 - 26 25
12. Нюрнберг Заявка 20 6 5 9 27 - 32 23
13. Дармштадт Заявка 20 6 4 10 31 - 36 22
14. Оснабрюк Заявка 20 6 4 10 21 - 31 22
15. Санкт-Паули Заявка 20 5 7 8 31 - 37 22
16. Зандхаузен Заявка 20 5 3 12 22 - 39 18
17. Айнтрахт Бр Заявка 20 4 5 11 19 - 41 17
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 21 3 3 15 22 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 10 7 1 2 26 - 10 22
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
3. Фортуна Заявка 10 6 3 1 16 - 10 21
4. Бохум Заявка 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Ганновер 96 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
6. Хольштайн Киль Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 5 3 2 19 - 14 18
8. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
9. Гройтер Фюрт Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
10. Ян Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
11. Зандхаузен Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
12. Карлсруэ Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
13. Айнтрахт Бр Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
14. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
16. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк Заявка 10 2 1 7 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
2. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Карлсруэ Заявка 10 6 1 3 19 - 15 19
4. Бохум Заявка 10 6 1 3 17 - 14 19
5. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
6. Оснабрюк Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
7. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. Нюрнберг Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
10. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
11. Фортуна Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
12. Санкт-Паули Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
13. Ян Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
14. Падерборн Заявка 11 2 4 5 9 - 12 10
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Айнтрахт Бр Заявка 9 0 3 6 7 - 23 3
17. Зандхаузен Заявка 10 1 0 9 7 - 24 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 0 10 9 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Бийол Яка получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.23 7.80
Бонус: 10 000 ₽ 2.19 3.25 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.40 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.11 12.00
  3.96 1.71 4.93

Самый высокий коэффициент на матч «Ганновер 96» – «Падерборн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ганновер 96» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Падерборн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ганновер 96» – «Падерборн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.07 1.70 1.66 2.13 1.44 2.65 1.16 4.80 1.05 8.20
10.50 1.01 9.50 1.03 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.76 2.06 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.35 1.05 7.30
1.11 5.80 1.44 2.65 1.22 4.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.97 1.82 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.06 7.80 1.05 8.60 0.00 13.00
1.93 1.96 1.59 2.45 1.26 4.04 2.01 1.87 1.70 2.23 1.49 2.74 2.86 1.45 2.24 1.69 1.94 1.94 1.72 2.20 1.51 2.66 1.58 2.50 1.47 2.79 1.18 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.12 1.67 1.50 2.49 1.12 5.60
3.15 1.36 2.19 1.68 1.56 2.43 1.19 4.55 1.14 5.75
1.72 2.05 1.18 4.50 1.10 6.25 1.13 5.40 1.09 6.50
2.78 1.46 2.29 1.65 1.77 2.09 1.49 2.68 1.35 3.26 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.85 1.89 1.24 3.80
4.70 1.19 3.32 1.33 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.25 1.29 1.89 1.85 1.40 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.75 1.41
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