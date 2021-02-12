Ганновер 96
0:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Падерборн
16' Желтая карточкаБийол Яка
80' Желтая карточкаСулеймани Вальмир
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
-
29 Штеле СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
-
38 Гудра МикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
Ход матча
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|10 (3)
|0.48
|2.
|Харагути Генки
|4
|0.19
|3.
|Твумаси Патрик
|3
|0.14
|4.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.14
|5.
|Сулеймани Вальмир
|2
|0.1
|6.
|Муслия Флоран
|2
|0.1
|7.
|Хюберс Тимо
|2
|0.1
|8.
|Майна Линтон
|2
|0.1
|9.
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|10.
|Кайзер Доминик
|1
|0.05
|11.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|12.
|Фалетт Симон
|0
|0
|13.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|14.
|Муроя Сэй
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюрих Крис
|8
|0.4
|2.
|Србени Деннис
|7 (4)
|0.35
|3.
|Михель Свен
|3
|0.15
|4.
|Хюнемайер Уве
|2
|0.1
|5.
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|6.
|Терраццино Марко
|1
|0.05
|7.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0.05
|8.
|Шалленберг Рон
|1
|0.05
|9.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|10.
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бийол Яка
|5
|1
|2.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|3.
|Франке Марсель
|5
|0
|4.
|Дукш Марвин
|4
|0
|5.
|Сулеймани Вальмир
|4
|0
|6.
|Хюберс Тимо
|4
|0
|7.
|Хульт Никлас
|3
|0
|8.
|Фалетт Симон
|1
|1
|9.
|Муроя Сэй
|2
|0
|10.
|Муслия Флоран
|2
|0
|11.
|Франц Майк
|1
|0
|12.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|13.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|14.
|Харагути Генки
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шалленберг Рон
|5
|1
|2.
|Коллинс Джамилу
|4
|0
|3.
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|4.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|1
|5.
|Хюнемайер Уве
|3
|0
|6.
|Шонлау Себастьян
|3
|0
|7.
|Дерфлер Йоханнес
|3
|0
|8.
|Терраццино Марко
|2
|0
|9.
|Србени Деннис
|2
|0
|10.
|Окороджи Чима
|2
|0
|11.
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|12.
|Фюрих Крис
|2
|0
|13.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|14.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|15.
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|16.
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|17.
|Анану Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|10% (3)
|36.67% (11)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|Падерборн
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|25% (6)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =3 -9Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96
Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96
Падерборн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Боруссия Д 3:2 Падерборн Гамбург 3:1 Падерборн Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс
Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Падерборн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|2.
|Гамбург
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 25
|41
|3.
|Бохум
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|38 - 22
|39
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|41 - 24
|38
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|33 - 27
|33
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 22
|33
|7.
|Фортуна
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|28 - 26
|32
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|30 - 28
|29
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 23
|27
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|23 - 26
|25
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 32
|23
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 36
|22
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|21 - 31
|22
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|31 - 37
|22
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 39
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 41
|17
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|3.
|Фортуна
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|8.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 15
|19
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|11.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|13.
|Ян
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|9 - 24
|3
Победитель
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