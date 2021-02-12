Шлёнск
1:1
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Висла Краков
1:0
23' ГолСкалет Матье
1:1
31' ГолЙебоа Яв
37
Скалет
Матье
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Вилюш МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
48 Брода КамильВратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
41 Дуда КасперПолузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
Ход матча
23'
1:0
31'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.29
|2.
|Экспозито Эрик
|3
|0.18
|3.
|Павловски Бартоломей
|3
|0.18
|4.
|Целебан Пётр
|2
|0.12
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.12
|6.
|Скалет Матье
|2
|0.12
|7.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.06
|8.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.06
|9.
|Голла Войцех
|1
|0.06
|10.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.06
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0.06
|12.
|Штиглец Дино
|0
|0
|13.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|5 (1)
|0.29
|2.
|Йебоа Яв
|4
|0.24
|3.
|Чука Виктор
|3
|0.18
|4.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.18
|5.
|Блащиковский Якуб
|3
|0.18
|6.
|Садлок Мацей
|2
|0.12
|7.
|Плевка Патрик
|1
|0.06
|8.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.06
|9.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.06
|10.
|Мехремич Ади
|1
|0.06
|11.
|Жуков Георгий
|0
|0
|12.
|Савич Стефан V
|0
|0
|13.
|Абрамович Давид
|0
|0
|14.
|Шот Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Тамаш Марк
|4
|0
|3.
|Целебан Пётр
|3
|0
|4.
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|5.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|6.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|7.
|Палашевски Мацей
|2
|0
|8.
|Цилла Марсель
|2
|0
|9.
|Пих Роберт
|1
|0
|10.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|11.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|12.
|Павелец Мариуш
|1
|0
|13.
|Шромник Михал
|1
|0
|14.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|15.
|Янасик Патрик
|1
|0
|16.
|Левкот Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шот Давид
|5
|0
|2.
|Садлок Мацей
|4
|0
|3.
|Фрыдрых Михал
|4
|0
|4.
|Бурлига Лукаш
|4
|0
|5.
|Мехремич Ади
|4
|0
|6.
|Форбс Браун
|2
|1
|7.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|8.
|Жуков Георгий
|3
|0
|9.
|Савич Стефан V
|3
|0
|10.
|Чука Виктор
|2
|0
|11.
|Йебоа Яв
|2
|0
|12.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|13.
|Мак Михал
|1
|0
|14.
|Лис Матеуш
|1
|0
|15.
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|0
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|Висла Краков
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Пяст 2:0 Шлёнск Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск
Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия
Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Висла Краков 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Висла Краков Экстракласса Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:5 Шлёнск Экстракласса Висла Краков 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:2 Шлёнск Экстракласса Висла Краков 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Шлёнск Экстракласса Висла Краков 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Висла Краков Экстракласса Шлёнск 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Шлёнск Кубок Польши
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|22 - 8
|34
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|4.
|Шлёнск
|1:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 19
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Пяст
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Висла Краков
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 39
|15
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Шлёнск
|1:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|1:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Висла Краков
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|6.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|7.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|11.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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