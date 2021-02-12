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Шлёнск
1:1
Перерыв

Стадион:
Висла Краков
0'
1:0
23' Гол
Скалет Матье
1:1
31' Гол
Йебоа Яв
1
Путноцки
Матуш
2
Котуньо
Гильермо
5
Пуэрто
Исраэль
17
Павелец
Мариуш
4
Штиглец
Дино
8
Прашелик
Матеуш
37
Скалет
Матье
10
Павловски
Бартоломей
7
Пих
Роберт
25
Цилла
Марсель
9
Экспозито
Эрик
1
Лис
Матеуш
8
Бурлига
Лукаш
25
Фрыдрых
Михал
3
Мехремич
Ади
4
Садлок
Мацей
80
Плевка
Патрик
40
Йебоа
Яв
10
Жуков
Георгий
77
Савич
Стефан
V
15
Салес
Жеан
Карлос
99
Форбс
Браун
Шлёнск
4-2-3-1
Висла Краков
4-1-4-1

Ход матча

23'
Скалет Матье
1:0
31'
1:1
Йебоа Яв

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 5 (2) 0.29
2. Экспозито Эрик 3 0.18
3. Павловски Бартоломей 3 0.18
4. Целебан Пётр 2 0.12
5. Пясецки Фабиан 2 0.12
6. Скалет Матье 2 0.12
7. Прашелик Матеуш 1 0.06
8. Собота Вальдемар 1 (1) 0.06
9. Голла Войцех 1 0.06
10. Пуэрто Исраэль 1 0.06
11. Цилла Марсель 1 0.06
12. Штиглец Дино 0 0
13. Мончиньски Кжиштоф 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 5 (1) 0.29
2. Йебоа Яв 4 0.24
3. Чука Виктор 3 0.18
4. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.18
5. Блащиковский Якуб 3 0.18
6. Садлок Мацей 2 0.12
7. Плевка Патрик 1 0.06
8. Фрыдрых Михал 1 0.06
9. Бурлига Лукаш 1 0.06
10. Мехремич Ади 1 0.06
11. Жуков Георгий 0 0
12. Савич Стефан V 0 0
13. Абрамович Давид 0 0
14. Шот Давид 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Тамаш Марк 4 0
3. Целебан Пётр 3 0
4. Пясецки Фабиан 3 0
5. Мончиньски Кжиштоф 2 0
6. Пуэрто Исраэль 2 0
7. Палашевски Мацей 2 0
8. Цилла Марсель 2 0
9. Пих Роберт 1 0
10. Путноцки Матуш 1 0
11. Собота Вальдемар 1 0
12. Павелец Мариуш 1 0
13. Шромник Михал 1 0
14. Мусонда Лубамба 1 0
15. Янасик Патрик 1 0
16. Левкот Шимон 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Шот Давид 5 0
2. Садлок Мацей 4 0
3. Фрыдрых Михал 4 0
4. Бурлига Лукаш 4 0
5. Мехремич Ади 4 0
6. Форбс Браун 2 1
7. Баша Вуллнет 3 0
8. Жуков Георгий 3 0
9. Савич Стефан V 3 0
10. Чука Виктор 2 0
11. Йебоа Яв 2 0
12. Салес Жеан Карлос 1 0
13. Мак Михал 1 0
14. Лис Матеуш 1 0
15. Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 23.81% (5) 23.81% (5) 0 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3)
 Висла Краков 26.09% (6) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 13.04% (3) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Пяст 2:0 Шлёнск Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск
Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия
Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Висла Краков 1:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Шлёнск Экстракласса Висла Краков 1:1 Шлёнск Экстракласса
Висла Краков 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Висла Краков Экстракласса Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:5 Шлёнск Экстракласса Висла Краков 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:2 Шлёнск Экстракласса Висла Краков 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Шлёнск Экстракласса Висла Краков 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Висла Краков Экстракласса Шлёнск 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Шлёнск Кубок Польши
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 16 10 4 2 22 - 8 34
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 16 8 4 4 27 - 18 28
4. Шлёнск 1:1 Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 16 5 6 5 18 - 19 21
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Пяст Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Висла Краков 1:1 Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
14. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
15. Подбескидзе Заявка 16 4 3 9 16 - 39 15
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Шлёнск 1:1 Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков 1:1 Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5. Висла Краков 1:1 Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
6. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
7. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
11. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск 1:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Йебоа Яв бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Скалет Матье бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Висла Краков
4.60
3.42
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 2.90 2.07
Бонус: 10 000 ₽ 2.41 3.25 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.42 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 2.55 2.13
  4.33 2.78 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Шлёнск» – «Висла Краков» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шлёнск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Краков» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шлёнск» – «Висла Краков», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.26 2.80 1.41 1.89 1.85 1.51 2.45 1.35 3.05 1.12 5.60
9.40 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.95 1.40 2.03 1.87 1.57 2.40 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
9.20 1.03 7.50 1.07 9.00 1.04 6.50 1.09 2.15 1.70 4.00 1.22 1.77 2.05 2.80 1.40 1.76 2.00 1.32 3.20 1.20 4.20 1.05 8.50 1.04 9.00 0.00 15.50
3.90 1.28 3.01 1.42 2.35 1.65 2.01 1.88 1.78 2.12 3.04 1.41 2.15 1.75 1.79 2.09 1.58 2.48 1.36 3.26 1.76 2.14 1.59 2.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.85 1.39 1.92 1.82 1.42 2.70 1.10 6.40
3.00 1.39 1.99 1.82 1.48 2.65
2.75 1.42 1.82 1.92 1.76 2.00 1.18 4.50 1.10 6.25
3.13 1.40 2.57 1.55 2.01 1.88 1.62 2.40 1.44 2.93 1.57 2.47 1.33 3.38 1.11 7.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.73 2.03 1.20 4.30
2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.05 1.32
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