Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Нкунку!!! Поульсен подкараулил отскок на половине поля "Аугсбурга" после заброса из центра поля, затем Юссуф убежал на правый угол штрафной площади, удалось форварду "Лейпцига" стянуть на себя не только защитника, но и Гикевича, а затем последовала передача в центр штрафной на одинокого Нкунку, который спокойно отправил мяч в левый угол ворот.

Мукиэле в центре поля нарушил правила. Игроки "Аугсбурга" решили на этот раз разыграть мяч побыстрее, но в итоге произошла потеря.

Две минуты добавил Феликс Цвайер к основному времени первого тайма.

Спокойно команды доигрывают первый тайм. "Лейпциг" забил важные для себя два гола перед перерывом, а поэтому теперь команда Юлиана Нагельсманна теперь уже может более спокойно играть по счёту.

Звучит свисток о завершении первого тайма. "Аугсбург" неплохо держался большую часть первого тайма, но всё же команду Хайко Херрлиха не хватило на последние минуты первой половины матча. Теперь "Аугсбургу" будет невероятно трудно как-то исправить ситуацию на поле, но пока счёт ещё позволяет надеяться гостям на благоприятный для себя исход.

42' Фланговый защитник "Лейпцига" Лукас Клостерманн получил жёлтую карточку за срыв атаки.

41' Ольмо протащил мяч по центру вновь, затем Дани выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Хальстенберг сразу же переправил мяч в центр штрафной площади на Нкунку, но Кристофер в борьбе с Гоувелеувом не смог пробить по воротам.

40' Гоувелеув в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Поульсена.

39' Голкипер "Аугсбурга" Рафал Гикевич также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

38' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Ольмо!!! Дани Ольмо с "точки" вновь пробил в левый угол ворот, но на этот раз удар был сильнее, а Гикевич запоздал с прыжком и уже не смог достать до мяча, при этом Рафал и тут вышел за линию до удара, если бы он потащил, пришлось бы перебивать пенальти в третий раз.

37' Вытянул Гикевич в прыжке удар от Ольмо в левый угол ворот, но Рафал вышел за линию до удара, а поэтому пенальти будет перебит.

36' Пенальти назначается в ворота "Аугсбурга"! Мукиэле при смещении в центр с правого выполнил передачу на Хайдара, Амаду в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной площади на Ольмо, Дани подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Гикевич спас свою команду, но после этого Оксфорд сыграл неудачно и попал по ноге Мукиэле, Феликс Цвайер сразу же дал свисток и указал на "точку".

35' Ольмо разогнал атаку по центру, но затем Дани выполнил читаемую передачу на левый угол штрафной площади, где открывался Нкунку, Оксфорд перехватил мяч.

34' Бенеш со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Гулачи вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

33' Ольмо на правом фланге нарушил правила против Хана. В очередной раз "Аугсбург" смог заработать относительно неплохой стандарт.

32' Всё нормально с Вилли Орбаном, готов защитник "Лейпцига" продолжать игру.

31' Вышли на поле врачи "Лейпцига", Сухи сыграл очень грубо против Орбана, тут жёлтая карточка могла перерости и в красную по итогу, но всё же Феликс Цвайер не стал ломать игру "Аугсбурга".

30' Защитник "Аугсбурга" Марек Сухи получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Лейпцига" против Орбана.

29' Анхелиньо в центре поля нарушил правила против Гумни. Как-то немного разладилась игра у "Лейпцига" в последние минуты.

28' Калиджиури разыграл угловой с Бенешом, но затем игроки "Аугсбурга" ничего интересного не смогли придумать, пришлось им отойти в середину поля.

27' Бенеш со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Поульсен не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

26' Кампль на правом фланге нарушил правила против Калиджиури. "Аугсбург" заработал относительно неплохой стандарт.

25' Нкунку со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в Оксфорда, который удачно расположился в "стенке". На подборе после отскока первым оказался Ольмо, Дани удачно подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел совсем рядом со штангой.

24' Защитник "Аугсбурга" Джеффри Гоувелеув получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Ольмо.

23' Хайдара в центре поля нарушил правила против Бенеша. "Аугсбург" конечно же вновь не стал торопиться при розыгрыше мяча.

22' Из центра поля последовал заброс на ход Нкунку по правому флангу, совсем немного не хватило Кристоферу, чтобы зацепиться за мяч.

21' Хайдара в борьбе с Сухи оказался на газоне у штрафной площади "Аугсбурга", Феликс Цвайер показал, что нужно играть дальше.

20' Оксфорд перехватил мяч в центре поля, а затем получил по ногам от Орбана. Защитник "Лейпцига" сорвал перспективную контратаку, но Феликс Цвайер на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки.

19' Оксфорд выполнил заброс на ход Гумни по правому флангу, Роберт догнал мяч у лицевой линии и в касание выполнил подачу во вратарскую, вот и Гулачи немного размялся.

18' Анхелиньо с углового выполнил подачу к линии вратарской, Гикевич вновь очень грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

17' Хайдара пробил по воротам из-за пределов штрафной площади вновь, на этот раз в подкате удачно сыграл Сухи, мяч ушёл на угловой.

16' Ольмо выполнил передачу к левом углу штрафной площади на Анхелиньо, испанец обработал мяч и выполнил подачу в центр по линии штрафной, Хайдара подкараулил отскок и пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

15' В среднем темпе проходит начало матча, но этого и стоило ожидать, практически весь матч может пройти в подобном ключе.

14' Кампль в центре поля нарушил правила против Стробла. Игроки "Аугсбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' С левого фланга теперь уже последовала подача на правый угол штрафной площади "Аугсбурга", Гикевич при игре на выходе уже намертво забрал мяч в руки.

12' Нкунку со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Гикевич грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левую половину поля.

11' Сухи на правом фланге нарушил правила против Нкунку. "Лейпциг" тщательно готовится к стандарту.

10' Мукиэле получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода. Досталось Норди от Стробла, полежал немного защитник "Лейпцига" на газоне, но затем сам поднялся.

9' Угловой у ворот "Лейпцига". Калиджиури выполнил подачу к левому углу вратарской, "быки" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

8' Хан отправился прессинговать Гулачи в штрафную площадь "Лейпцига", Петер сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч на левый фланг.

7' Хан с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

6' Нкунку пробил в правый угол ворот со стандарта, этот угол как раз и защищал Гикевич, в прыжке голкипер "Аугсбурга" отбил мяч на правый фланг.

5' Защитник "Аугсбурга" Рис Оксфорд получил жёлтую карточку за грубую игру у самой линии штрафной площади. "Быки" заработали крайне опасный стандарт.

4' Груэсо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лейпцига", правила были нарушены против Хайдара.

3' Ольмо из центра поля выполнил заброс на ход Анхелиньо по левому флангу, фланговый полузащитник "Лейпцига" оказался в офсайде.

2' Сразу же "Лейпциг" пошёл вперёд. Ольмо пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.