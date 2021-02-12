РБ Лейпциг
2:0
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Аугсбург
4' Желтая карточкаОксфорд Рис
22' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
28' Желтая карточкаСухи Марек
34' Желтая карточкаГикевич Рафал
36' Undefined phrase: football_event_Ольмо Дани
1:0
38' ПенальтиОльмо Дани
41' Желтая карточкаКлостерманн Лукас
2:0
43' ГолНкунку Кристофер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
36
Оксфорд
Рис
18
Бенеш
Ласло
28
Хан
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
41 Цивейя ТимПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
4'
28'
34'
36'
38'
1:0
43'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.19
|2.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.19
|3.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.19
|4.
|Нкунку Кристофер
|4
|0.19
|5.
|Забитцер Марсель
|4 (3)
|0.19
|6.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.14
|7.
|Орбан Вилли
|3
|0.14
|8.
|Мукиэле Норди
|2
|0.1
|9.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.1
|10.
|Хайдара Амаду
|1
|0.05
|11.
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0.05
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.05
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.05
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0.19
|2.
|Хан Андре
|4
|0.19
|3.
|Варгас Рубен
|3
|0.14
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.1
|5.
|Рихтер Марко
|2
|0.1
|6.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.05
|7.
|Иаго Лопес
|1
|0.05
|8.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.05
|9.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.05
|10.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|11.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|12.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|3
|0
|3.
|Орбан Вилли
|3
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|5.
|Юпамекано Део
|3
|0
|6.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|7.
|Сорлот Александр
|2
|0
|8.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|9.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|11.
|Адамс Тайлер
|2
|0
|12.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|13.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|14.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|15.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|1
|3.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|4.
|Хедира Рани
|4
|0
|5.
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|6.
|Рихтер Марко
|2
|1
|7.
|Груэсо Карлос
|3
|0
|8.
|Гумни Роберт
|3
|0
|9.
|Удуохаи Феликс
|3
|0
|10.
|Стробл Тобиас
|2
|0
|11.
|Иаго Лопес
|2
|0
|12.
|Оксфорд Рис
|2
|0
|13.
|Варгас Рубен
|2
|0
|14.
|Сухи Марек
|1
|0
|15.
|Гикевич Рафал
|1
|0
|16.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|17.
|Хан Андре
|1
|0
|18.
|Бенеш Ласло
|1
|0
|19.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|Аугсбург
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|0
|47.37% (9)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ
Аугсбург Последние 20 матчей: +4 =5 -11Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария
Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|9
|9
|2
|41 - 29
|36
|5.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 21
|35
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|37 - 31
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 33
|30
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|37 - 34
|25
|11.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 37
|22
|13.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|21
|6
|4
|11
|20 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 40
|13
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 13
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|13.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург
Исход игры
РБ Лейпциг
97.4% (151)
Ничья
2.6% (4)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (75)
Меньше
50.33% (76)
Обе команды забьют
Да
41.06% (62)
Нет
58.94% (89)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
43.2% (67)
2:1 РБ Лейпциг
22.6% (35)
3:1 РБ Лейпциг
16.1% (25)
3:0 РБ Лейпциг
9.7% (15)
1:0 РБ Лейпциг
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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