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РБ Лейпциг
2:0
Перерыв

Стадион:
Аугсбург
0'
4' Желтая карточка
Оксфорд Рис
22' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
28' Желтая карточка
Сухи Марек
34' Желтая карточка
Гикевич Рафал
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Ольмо Дани
1:0
38' Пенальти
Ольмо Дани
41' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
2:0
43' Гол
Нкунку Кристофер
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
8
Хайдара
Амаду
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
25
Ольмо
Дани
1
Гикевич
Рафал
36
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
5
Сухи
Марек
3
Валентин
Мадс
33
Стробл
Тобиас
25
Груэсо
Карлос
2
Гумни
Роберт
18
Бенеш
Ласло
20
Калиджиури
Даниэль
28
Хан
Андре
РБ Лейпциг
3-3-2-2
Аугсбург
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Оксфорд Рис
22'
 
Гоувелеув Джеффри
28'
 
Сухи Марек
34'
 
Гикевич Рафал
36'
Ольмо Дани
 
38'
Ольмо Дани
1:0
41'
Клостерманн Лукас
 
43'
Нкунку Кристофер
(Поульсен Юссуф)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 4 0.19
2. Поульсен Юссуф 4 0.19
3. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.19
4. Нкунку Кристофер 4 0.19
5. Забитцер Марсель 4 (3) 0.19
6. Ольмо Дани 3 (1) 0.14
7. Орбан Вилли 3 0.14
8. Мукиэле Норди 2 0.1
9. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.1
10. Хайдара Амаду 1 0.05
11. Сорлот Александр 1 0.05
12. Адамс Тайлер 1 0.05
13. Юпамекано Део 1 0.05
14. Клюйверт Джастин 1 0.05
15. Конате Ибраима 1 0.05
16. Самарджич Лазар 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.19
2. Хан Андре 4 0.19
3. Варгас Рубен 3 0.14
4. Нидерлехнер Флориан 2 0.1
5. Рихтер Марко 2 0.1
6. Грегорич Михаэль 1 0.05
7. Иаго Лопес 1 0.05
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.05
9. Удуохаи Феликс 1 0.05
10. Финнбогасон Альфред 0 0
11. Фрамбергер Рафаэль 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Забитцер Марсель 3 0
3. Орбан Вилли 3 0
4. Мукиэле Норди 3 0
5. Юпамекано Део 3 0
6. Хальстенберг Марсель 2 0
7. Сорлот Александр 2 0
8. Клостерманн Лукас 2 0
9. Анхелиньо Хосе 2 0
10. Нкунку Кристофер 2 0
11. Адамс Тайлер 2 0
12. Хайдара Амаду 2 0
13. Поульсен Юссуф 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 6 0
2. Фрамбергер Рафаэль 3 1
3. Калиджиури Даниэль 4 0
4. Хедира Рани 4 0
5. Нидерлехнер Флориан 2 1
6. Рихтер Марко 2 1
7. Груэсо Карлос 3 0
8. Гумни Роберт 3 0
9. Удуохаи Феликс 3 0
10. Стробл Тобиас 2 0
11. Иаго Лопес 2 0
12. Оксфорд Рис 2 0
13. Варгас Рубен 2 0
14. Сухи Марек 1 0
15. Гикевич Рафал 1 0
16. Грегорич Михаэль 1 0
17. Хан Андре 1 0
18. Бенеш Ласло 1 0
19. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 11.76% (4) 20.59% (7) 17.65% (6) 20.59% (7) 14.71% (5) 14.71% (5)
 Аугсбург 5.26% (1) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4) 0 47.37% (9)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ
Аугсбург Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария
Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Кубок Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Бундеслига Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Бундеслига
Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Кубок РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Аугсбург Кубок РБ Лейпциг 0:1 Аугсбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л Заявка 20 10 5 5 37 - 21 35
6. Боруссия Д Заявка 20 10 2 8 39 - 29 32
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 20 8 6 6 35 - 33 30
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 20 6 7 7 37 - 34 25
11. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
12. Хоффенхайм Заявка 20 6 4 10 30 - 37 22
13. Аугсбург 0:2 Заявка 21 6 4 11 20 - 34 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц Заявка 20 3 4 13 19 - 40 13
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
5. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Байер Л Заявка 10 5 3 2 21 - 13 18
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
9. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург 0:2 Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
13. Аугсбург 0:2 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток о завершении первого тайма. "Аугсбург" неплохо держался большую часть первого тайма, но всё же команду Хайко Херрлиха не хватило на последние минуты первой половины матча. Теперь "Аугсбургу" будет невероятно трудно как-то исправить ситуацию на поле, но пока счёт ещё позволяет надеяться гостям на благоприятный для себя исход. 
  • 45'
    Спокойно команды доигрывают первый тайм. "Лейпциг" забил важные для себя два гола перед перерывом, а поэтому теперь команда Юлиана Нагельсманна теперь уже может более спокойно играть по счёту. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Феликс Цвайер к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Мукиэле в центре поля нарушил правила. Игроки "Аугсбурга" решили на этот раз разыграть мяч побыстрее, но в итоге произошла потеря. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Нкунку!!! Поульсен подкараулил отскок на половине поля "Аугсбурга" после заброса из центра поля, затем Юссуф убежал на правый угол штрафной площади, удалось форварду "Лейпцига" стянуть на себя не только защитника, но и Гикевича, а затем последовала передача в центр штрафной на одинокого Нкунку, который спокойно отправил мяч в левый угол ворот. 

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  • Желтая карточка
    42'
    Фланговый защитник "Лейпцига" Лукас Клостерманн получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • 41'
    Ольмо протащил мяч по центру вновь, затем Дани выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Хальстенберг сразу же переправил мяч в центр штрафной площади на Нкунку, но Кристофер в борьбе с Гоувелеувом не смог пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Гоувелеув в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Поульсена. 
  • Желтая карточка
    39'
    Голкипер "Аугсбурга" Рафал Гикевич также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Пенальти
    38'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Ольмо!!! Дани Ольмо с "точки" вновь пробил в левый угол ворот, но на этот раз удар был сильнее, а Гикевич запоздал с прыжком и уже не смог достать до мяча, при этом Рафал и тут вышел за линию до удара, если бы он потащил, пришлось бы перебивать пенальти в третий раз. 
  • Пенальти!
    37'
    Вытянул Гикевич в прыжке удар от Ольмо в левый угол ворот, но Рафал вышел за линию до удара, а поэтому пенальти будет перебит. 
  • Пенальти!
    36'
    Пенальти назначается в ворота "Аугсбурга"! Мукиэле при смещении в центр с правого выполнил передачу на Хайдара, Амаду в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной площади на Ольмо, Дани подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Гикевич спас свою команду, но после этого Оксфорд сыграл неудачно и попал по ноге Мукиэле, Феликс Цвайер сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 35'
    Ольмо разогнал атаку по центру, но затем Дани выполнил читаемую передачу на левый угол штрафной площади, где открывался Нкунку, Оксфорд перехватил мяч. 
  • 34'
    Бенеш со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Гулачи вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Ольмо на правом фланге нарушил правила против Хана. В очередной раз "Аугсбург" смог заработать относительно неплохой стандарт. 
  • 32'
    Всё нормально с Вилли Орбаном, готов защитник "Лейпцига" продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Вышли на поле врачи "Лейпцига", Сухи сыграл очень грубо против Орбана, тут жёлтая карточка могла перерости и в красную по итогу, но всё же Феликс Цвайер не стал ломать игру "Аугсбурга". 
  • Желтая карточка
    30'
    Защитник "Аугсбурга" Марек Сухи получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Лейпцига" против Орбана. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Анхелиньо в центре поля нарушил правила против Гумни. Как-то немного разладилась игра у "Лейпцига" в последние минуты. 
  • Угловой
    28'
    Калиджиури разыграл угловой с Бенешом, но затем игроки "Аугсбурга" ничего интересного не смогли придумать, пришлось им отойти в середину поля. 
  • 27'
    Бенеш со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Поульсен не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Кампль на правом фланге нарушил правила против Калиджиури. "Аугсбург" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    25'
    Нкунку со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в Оксфорда, который удачно расположился в "стенке". На подборе после отскока первым оказался Ольмо, Дани удачно подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел совсем рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    24'
    Защитник "Аугсбурга" Джеффри Гоувелеув получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Ольмо. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Хайдара в центре поля нарушил правила против Бенеша. "Аугсбург" конечно же вновь не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Из центра поля последовал заброс на ход Нкунку по правому флангу, совсем немного не хватило Кристоферу, чтобы зацепиться за мяч. 
  • Судья
    21'
    Хайдара в борьбе с Сухи оказался на газоне у штрафной площади "Аугсбурга", Феликс Цвайер показал, что нужно играть дальше. 
  • Судья
    20'
    Оксфорд перехватил мяч в центре поля, а затем получил по ногам от Орбана. Защитник "Лейпцига" сорвал перспективную контратаку, но Феликс Цвайер на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 19'
    Оксфорд выполнил заброс на ход Гумни по правому флангу, Роберт догнал мяч у лицевой линии и в касание выполнил подачу во вратарскую, вот и Гулачи немного размялся. 
  • Угловой
    18'
    Анхелиньо с углового выполнил подачу к линии вратарской, Гикевич вновь очень грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 17'
    Хайдара пробил по воротам из-за пределов штрафной площади вновь, на этот раз в подкате удачно сыграл Сухи, мяч ушёл на угловой. 
  • 16'
    Ольмо выполнил передачу к левом углу штрафной площади на Анхелиньо, испанец обработал мяч и выполнил подачу в центр по линии штрафной, Хайдара подкараулил отскок и пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 15'
    В среднем темпе проходит начало матча, но этого и стоило ожидать, практически весь матч может пройти в подобном ключе.  
  • Фол, нарушение
    14'
    Кампль в центре поля нарушил правила против Стробла. Игроки "Аугсбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 13'
    С левого фланга теперь уже последовала подача на правый угол штрафной площади "Аугсбурга", Гикевич при игре на выходе уже намертво забрал мяч в руки. 
  • 12'
    Нкунку со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Гикевич грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левую половину поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Сухи на правом фланге нарушил правила против Нкунку. "Лейпциг" тщательно готовится к стандарту. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Мукиэле получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода. Досталось Норди от Стробла, полежал немного защитник "Лейпцига" на газоне, но затем сам поднялся. 
  • Угловой
    9'
    Угловой у ворот "Лейпцига". Калиджиури выполнил подачу к левому углу вратарской, "быки" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 8'
    Хан отправился прессинговать Гулачи в штрафную площадь "Лейпцига", Петер сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч на левый фланг. 
  • 7'
    Хан с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    6'
    Нкунку пробил в правый угол ворот со стандарта, этот угол как раз и защищал Гикевич, в прыжке голкипер "Аугсбурга" отбил мяч на правый фланг. 
  • Желтая карточка
    5'
    Защитник "Аугсбурга" Рис Оксфорд получил жёлтую карточку за грубую игру у самой линии штрафной площади. "Быки" заработали крайне опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Груэсо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лейпцига", правила были нарушены против Хайдара. 
  • Офсайд
    3'
    Ольмо из центра поля выполнил заброс на ход Анхелиньо по левому флангу, фланговый полузащитник "Лейпцига" оказался в офсайде. 
  • 2'
    Сразу же "Лейпциг" пошёл вперёд. Ольмо пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Лейпциг" на своём поле принимает скромный "Аугсбург", который за последние шесть матчей умудрился проиграть пять встреч. Посмотрим, сможет ли сегодня команда Хайко Херрлиха навязать борьбу одному из лидеров Бундеслиги, либо "быки" одержат дежурную победу на классе. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.27 5.80 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.60 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.10 14.00
  1.30 5.14 12.40

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.80 1.19 2.38 1.59 1.87 1.94 1.55 2.46 1.22 4.30 1.08 8.00
4.90 1.13 4.25 1.19 2.43 1.53 2.01 1.80 1.66 2.36 1.34 3.26 1.20 4.33 1.09 6.30 1.06 6.75 1.00 11.25
8.10 1.04 6.90 1.07 3.15 1.35 2.40 1.57 5.10 1.16 2.15 1.73 3.70 1.27 1.76 2.07 2.00 1.80 1.50 2.55 1.31 3.35 1.10 6.68 1.08 7.77 1.01 13.00 1.01 12.00
5.41 1.18 2.58 1.54 2.16 1.75 1.79 2.09 1.60 2.43 1.43 2.92 2.00 1.90 2.62 1.52 2.10 1.79 1.80 2.08 1.50 2.69 1.37 3.21 1.22 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.37 1.54 1.57 2.30 1.15 5.00
3.60 1.29 2.62 1.49 1.68 2.19 1.23 4.20 1.18 4.90
1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30 1.19 4.10 1.12 5.22
1.62 2.38 1.37 3.21 1.13 6.56 1.95 1.95 1.65 2.35 1.45 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.96 1.78 1.28 3.45
5.30 1.16 3.45 1.31 2.04 1.78 1.52 2.53 1.28 3.68
4.74 1.15 3.51 1.26 1.96 1.79 1.52 2.63 1.32 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
4.20 1.22
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург

Исход игры
РБ Лейпциг
97.4% (151)
Ничья
2.6% (4)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (75)
Меньше
50.33% (76)
Обе команды забьют
Да
41.06% (62)
Нет
58.94% (89)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
43.2% (67)
2:1 РБ Лейпциг
22.6% (35)
3:1 РБ Лейпциг
16.1% (25)
3:0 РБ Лейпциг
9.7% (15)
1:0 РБ Лейпциг
3.2% (5)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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