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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Аугсбург

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 4 0.2
2. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.2
3. Поульсен Юссуф 4 0.2
4. Забитцер Марсель 4 (3) 0.2
5. Нкунку Кристофер 3 0.15
6. Орбан Вилли 3 0.15
7. Ольмо Дани 2 0.1
8. Мукиэле Норди 2 0.1
9. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.1
10. Хайдара Амаду 1 0.05
11. Сорлот Александр 1 0.05
12. Адамс Тайлер 1 0.05
13. Юпамекано Део 1 0.05
14. Клюйверт Джастин 1 0.05
15. Конате Ибраима 1 0.05
16. Самарджич Лазар 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.2
2. Хан Андре 4 0.2
3. Варгас Рубен 3 0.15
4. Нидерлехнер Флориан 2 0.1
5. Рихтер Марко 2 0.1
6. Грегорич Михаэль 1 0.05
7. Иаго Лопес 1 0.05
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.05
9. Удуохаи Феликс 1 0.05
10. Финнбогасон Альфред 0 0
11. Фрамбергер Рафаэль 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Забитцер Марсель 3 0
3. Орбан Вилли 3 0
4. Мукиэле Норди 3 0
5. Юпамекано Део 3 0
6. Хальстенберг Марсель 2 0
7. Сорлот Александр 2 0
8. Анхелиньо Хосе 2 0
9. Нкунку Кристофер 2 0
10. Адамс Тайлер 2 0
11. Хайдара Амаду 2 0
12. Поульсен Юссуф 1 0
13. Клостерманн Лукас 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 5 0
2. Фрамбергер Рафаэль 3 1
3. Калиджиури Даниэль 4 0
4. Хедира Рани 4 0
5. Нидерлехнер Флориан 2 1
6. Рихтер Марко 2 1
7. Груэсо Карлос 3 0
8. Гумни Роберт 3 0
9. Удуохаи Феликс 3 0
10. Стробл Тобиас 2 0
11. Иаго Лопес 2 0
12. Варгас Рубен 2 0
13. Грегорич Михаэль 1 0
14. Хан Андре 1 0
15. Оксфорд Рис 1 0
16. Бенеш Ласло 1 0
17. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 11.76% (4) 20.59% (7) 17.65% (6) 20.59% (7) 14.71% (5) 14.71% (5)
 Аугсбург 5.26% (1) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4) 0 47.37% (9)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ
Аугсбург Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария
Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Кубок Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Бундеслига Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Бундеслига
Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Кубок РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Аугсбург Кубок РБ Лейпциг 0:1 Аугсбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 20 12 5 3 35 - 17 41
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л Заявка 20 10 5 5 37 - 21 35
6. Боруссия Д Заявка 20 10 2 8 39 - 29 32
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 20 8 6 6 35 - 33 30
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 20 6 7 7 37 - 34 25
11. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
12. Хоффенхайм Заявка 20 6 4 10 30 - 37 22
13. Аугсбург Заявка 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц Заявка 20 3 4 13 19 - 40 13
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
5. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Байер Л Заявка 10 5 3 2 21 - 13 18
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
9. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Аугсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    РБ Лейпциг 94.9% (56)
    X 5.1% (3)
    Аугсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Аугсбург
    1.30
    6.20
    12.52
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.00 12.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.27 5.80 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.20 12.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 5.80 12.50
      1.27 5.99 12.52

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.80 1.19 2.38 1.59 1.87 1.94 1.55 2.46 1.22 4.30 1.08 8.00
    4.45 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.83 1.97 1.57 2.56 1.28 3.68 1.20 4.33 1.07 7.30 1.04 7.70 1.00 11.25
    17.50 0.00 10.50 1.02 4.50 1.18 3.70 1.25 2.44 1.60 2.17 1.74 1.90 1.96 1.71 2.14 1.55 2.44 1.28 3.60 1.20 4.20 1.07 7.10 1.06 7.70 1.01 13.00 1.01 11.00
    5.08 1.19 2.47 1.59 2.19 1.74 1.92 1.97 1.69 2.25 1.56 2.54 1.21 4.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.50 1.28 2.37 1.54 1.57 2.30 1.15 5.00
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
    2.40 1.49 1.64 2.33 1.22 4.00
    3.29 1.37 2.60 1.54 1.93 1.96 1.64 2.36 1.43 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.16 1.96 1.78 1.28 3.45
    4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
    3.35 1.30 1.93 1.85 1.42 2.75 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.71
    2.07 1.71
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    3.75 1.25
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Аугсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    94.9% (56)
    Ничья
    5.1% (3)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (29)
    Меньше
    49.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (27)
    Нет
    52.63% (30)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    37.3% (22)
    2:1 РБ Лейпциг
    30.5% (18)
    3:1 РБ Лейпциг
    11.9% (7)
    3:0 РБ Лейпциг
    6.8% (4)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.1% (3)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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