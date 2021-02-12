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  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
1' Гол
Сансоне Никола
3' Желтая карточка
Домингес Николас
41'
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
11
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
44
Фальке
Яго
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
Болонья
4-2-3-1
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

1'
Сансоне Никола
1:0
3'
Домингес Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.27
2. Барроу Муса 5 0.23
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.18
4. Сванберг Маттиас 2 0.09
5. Томиясу Такэхиро 2 0.09
6. Паласио Родриго 1 0.05
7. Сансоне Никола 1 0.05
8. Ольсен Андреас 1 0.05
9. Виньято Эмануэль 1 0.05
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.05
11. Поли Андреа 1 0.05
12. Домингес Николас 1 0.05
13. Пас Нехуэн 1 0.05
14. Сантандер Федерико 0 0
15. Медель Гари 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.23
2. Лападула Джанлука 4 0.18
3. Сау Марко 3 (1) 0.14
4. Летиция Гаэтано 3 0.14
5. Инсинье Роберто 2 0.09
6. Кальдирола Лука 2 0.09
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.05
8. Туиа Алессандро 1 0.05
9. Фальке Яго 1 0.05
10. Импрота Риккардо 1 0.05
11. Виола Николас 1 (1) 0.05
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Барба Федерико 0 0
14. Фулон Дам 0 0
15. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 6 0
3. Дейкс Митчелл 4 1
4. Данило Ларанжера 4 0
5. Томиясу Такэхиро 4 0
6. Схаутен Йерди 4 0
7. Паласио Родриго 3 0
8. Хики Аарон 3 0
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Сориано Роберто 2 0
11. Да Коста Жуниор 2 0
12. Сансоне Никола 2 0
13. Виньято Эмануэль 2 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Глик Камил 5 0
3. Ионице Артур 5 0
4. Импрота Риккардо 5 0
5. Капрари Джанлука 3 1
6. Дабо Брайан 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Туиа Алессандро 3 0
10. Кальдирола Лука 3 0
11. Маджио Кристиан 2 0
12. Хетемай Перпарим 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Депаоли Фабио 2 0
16. Сау Марко 0 1
17. Летиция Гаэтано 1 0
18. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Беневенто 8.33% (2) 4.17% (1) 29.17% (7) 29.17% (7) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона
Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло
Беневенто Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто
Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья

Последние игры между собой

Болонья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Болонья 1:0 Заявка 22 7 5 10 29 - 35 26
12. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
13. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
14. Беневенто 0:1 Заявка 22 6 5 11 24 - 42 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Болонья 1:0 Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто 0:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто 0:1 Заявка 11 4 1 6 12 - 21 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья 1:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Болонья 82.6% (123)
X 14.8% (22)
Беневенто 2.7% (4)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Беневенто
2.00
4.60
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.50 4.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.81 3.75 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.66 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.60 9.20
  2.00 3.65 4.01

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.22 2.16 1.71 1.71 2.15 1.47 2.70 1.18 4.90 1.06 9.20
9.60 1.02 8.80 1.04 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.62 2.30 1.41 2.82 1.18 4.45 1.13 5.00 1.03 8.60
13.50 1.01 9.60 1.04 6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 2.01 1.85 1.95 1.50 2.55 1.42 2.85 1.30 3.50 1.03 8.85 1.10 9.47 0.00 16.50
4.22 1.25 2.47 1.60 2.08 1.82 1.87 2.05 1.63 2.40 1.51 2.72 1.42 3.03 1.15 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.15 1.32 2.15 1.65 1.50 2.47 1.12 5.60
3.04 1.38 2.06 1.76 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.05 1.77 1.66 2.20 1.70 2.15 1.09 7.20 1.07 6.66 1.05 7.74
3.25 1.38 2.68 1.52 2.10 1.82 1.67 2.32 1.48 2.83 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.86 1.88 1.24 3.75
4.30 1.22 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.15 1.26 3.85
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.31 3.12 1.20 4.02

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.48 2.33
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.15 1.33
Где смотреть матч Болонья 1:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 1:0 Беневенто

Исход игры
Болонья
82.6% (123)
Ничья
14.8% (22)
Беневенто
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.05% (76)
Меньше
47.95% (70)
Обе команды забьют
Да
63.7% (93)
Нет
36.3% (53)
Популярный счёт
2:1 Болонья
45% (67)
1:0 Болонья
26.2% (39)
1:1 Ничья
11.4% (17)
2:0 Болонья
6.7% (10)
3:1 Болонья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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