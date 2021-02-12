Болонья
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Беневенто
1:0
1' ГолСансоне Никола
3' Желтая карточкаДомингес Николас
1:1
60' ГолВиола Николас
64' Желтая карточкаСориано Роберто
64' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
84' Желтая карточкаВиньято Эмануэль
90' Желтая карточкаМонтипо Лоренцо
99
Барроу
Муса
15
Глик
Камил
44
Фальке
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
1'
1:0
60'
1:1
64'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.27
|2.
|Барроу Муса
|5
|0.23
|3.
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.18
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.09
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.09
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.05
|7.
|Сансоне Никола
|1
|0.05
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.05
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.05
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.05
|11.
|Поли Андреа
|1
|0.05
|12.
|Домингес Николас
|1
|0.05
|13.
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|14.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|15.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.23
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.18
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.14
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.14
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.09
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.09
|7.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.09
|8.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.05
|9.
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|10.
|Фальке Яго
|1
|0.05
|11.
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|12.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|13.
|Глик Камил
|0
|0
|14.
|Барба Федерико
|0
|0
|15.
|Фулон Дам
|0
|0
|16.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|6
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|4
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|7.
|Паласио Родриго
|3
|0
|8.
|Сориано Роберто
|3
|0
|9.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|10.
|Хики Аарон
|3
|0
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|13.
|Сансоне Никола
|2
|0
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|7
|1
|2.
|Глик Камил
|5
|0
|3.
|Ионице Артур
|5
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|5
|0
|5.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|6.
|Дабо Брайан
|4
|0
|7.
|Барба Федерико
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|11.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|12.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|16.
|Сау Марко
|0
|1
|17.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|18.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|19.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Беневенто
|8% (2)
|4% (1)
|28% (7)
|32% (8)
|8% (2)
|20% (5)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона
Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло
Беневенто Последние 20 матчей: +5 =5 -10Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто
Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья
Последние игры между собой
Болонья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|6.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|14.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|17.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 39
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|7.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Беневенто
Исход игры
Болонья
82.6% (123)
Ничья
14.8% (22)
Беневенто
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.05% (76)
Меньше
47.95% (70)
Обе команды забьют
Да
63.7% (93)
Нет
36.3% (53)
Популярный счёт
2:1 Болонья
45% (67)
1:0 Болонья
26.2% (39)
1:1 Ничья
11.4% (17)
2:0 Болонья
6.7% (10)
3:1 Болонья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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