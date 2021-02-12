  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Монца
0:2
Первый тайм: 19'

Стадион:
Пиза
0'
4' Желтая карточка
Барилла Антонино
0:1
7' Гол
Паломби Симоне
0:2
12' Гол
Паломби Симоне
19'
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
18
Бетелла
Давиде
31
Сампиризи
Марио
16
Фраттези
Давиде
23
Скоццарелла
Маттео
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
66
Дьяв
Давиде
47
Мота
Дани
66
Гори
Стефано
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
21
Куаини
Алессандро
36
Маццители
Лука
7
Сьега
Николас
31
Маркони
Микеле
9
Паломби
Симоне
Монца
4-3-3
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

4'
Барилла Антонино
 
7'
0:1
Паломби Симоне
(Маццители Лука)
12'
0:2
Паломби Симоне
(Маццители Лука)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 5 (3) 0.22
2. Мота Дани 5 0.22
3. Гюткьяр Кристиан 4 (1) 0.17
4. Фраттези Давиде 4 0.17
5. Барилла Антонино 3 0.13
6. Марич Мирко 2 0.09
7. Сампиризи Марио 2 0.09
8. Аугусто Карлос 2 0.09
9. Бетелла Давиде 2 0.09
10. Д'Аллесандро Марко 1 0.04
11. Армеллино Марко 1 0.04
12. Балотелли Марио 1 0.04
13. Барберис Андреа 0 0
14. Беллучи Джузеппе 0 0
15. Фоссати Марко 0 0
16. Мачин Хосе 0 0
17. Колпани Андреа 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 7 (2) 0.3
2. Гухер Роберт 5 0.22
3. Видо Лука 5 0.22
4. Паломби Симоне 3 0.13
5. Мазуччи Гаэтано 2 0.09
6. Маццители Лука 2 0.09
7. Сибилли Джузеппе 2 0.09
8. Караччоло Антонио 2 0.09
9. Соддимо Данило 1 0.04
10. Лизи Франческо 1 0.04
11. Биринделли Самуэле 1 0.04
12. Марин Мариус 0 0
13. Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 9 1
2. Барилла Антонино 4 1
3. Фоссати Марко 5 0
4. Армеллино Марко 4 0
5. Скалья Филиппо 2 1
6. Боатенг Кевин-Принс 3 0
7. Гюткьяр Кристиан 2 0
8. Барберис Андреа 2 0
9. Мота Дани 2 0
10. Бетелла Давиде 2 0
11. Палетта Габриэль 1 0
12. Донати Джулио 1 0
13. Сампиризи Марио 1 0
14. Риччи Федерико 1 0
15. Д'Эррико Андреа 1 0
16. Марич Мирко 1 0
17. Фраттези Давиде 1 0
18. Колпани Андреа 1 0
19. Аугусто Карлос 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 8 0
2. Бенедетти Симоне 6 1
3. Марин Мариус 6 1
4. Караччоло Антонио 5 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Сьега Николас 2 1
8. Гухер Роберт 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Видо Лука 2 0
12. Соддимо Данило 1 0
13. Варньер Марко 1 0
14. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 18.75% (6) 18.75% (6) 6.25% (2) 15.63% (5) 12.5% (4) 28.13% (9)
 Пиза 10.34% (3) 27.59% (8) 10.34% (3) 10.34% (3) 13.79% (4) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Виченца Виртус 1:2 Монца Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца
Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана
Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца

Последние игры между собой

Монца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Пиза 1:1 Монца Серия B Пиза 1:0 Монца Серия C Монца 0:0 Пиза Серия C Монца 0:2 Пиза Про Прима Дивизионе
Пиза 2:2 Монца Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 22 11 10 1 42 - 22 43
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Монца 0:2 Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
4. Читтаделла Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
5. Венеция Заявка 22 9 8 5 29 - 20 35
6. СПАЛ 2013 Заявка 22 9 8 5 29 - 22 35
7. Салернитана Заявка 21 9 7 5 24 - 26 34
8. Лечче Заявка 22 7 11 4 38 - 29 32
9. Порденоне Заявка 22 7 11 4 27 - 19 32
10. Пиза 2:0 Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
11. Фрозиноне Заявка 22 7 8 7 21 - 23 29
12. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
13. Виченца Виртус Заявка 22 5 10 7 28 - 30 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе Заявка 22 5 8 9 22 - 29 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
20. Пескара Заявка 22 4 5 13 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
5. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца 0:2 Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза 2:0 Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
16. Порденоне Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Пескара Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 11 5 5 1 20 - 14 20
2. Монца 0:2 Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Лечче Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Фрозиноне Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
6. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
7. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
8. Венеция Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Читтаделла Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
10. Виченца Виртус Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза 2:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Пиза
5.55
5.00
6.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 5.00 1.55
Бонус: 10 000 ₽ 1.56 3.90 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.60 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 3.80 1.52

Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Пиза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пиза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Пиза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.60 1.26 2.80 1.40 1.91 1.83 1.52 2.42 1.36 3.00 1.12 5.60
9.10 1.02 8.40 1.05 3.78 1.25 2.95 1.40 2.04 1.86 1.59 2.36 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.00
12.50 1.01 8.90 1.04 3.65 1.25 2.85 1.37 12.00 1.01 1.79 2.02 9.00 1.04 3.55 1.27 2.75 1.42 1.85 1.90 1.45 2.62 1.31 3.25 1.12 5.55 1.09 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.95 1.37 1.97 1.78 1.44 2.70 1.10 6.20
2.95 1.40 2.00 1.81 1.49 2.62 1.16 5.30 1.11 6.55
1.99 1.79 1.44 2.65 1.14 5.20 2.35 1.55 1.50 2.48 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.73 2.04 1.20 4.30
4.20 1.23 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
1.13 5.40
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.30 1.31
Где смотреть матч Монца 0:2 Пиза онлайн

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