Монца
0:2
Первый тайм: 19'
Стадион: U-Power Stadium
Пиза
4' Желтая карточкаБарилла Антонино
0:1
7' ГолПаломби Симоне
0:2
12' ГолПаломби Симоне
66
Дьяв
Давиде
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Дьяв ДавидеНападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
7'
0:1
12'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|5 (3)
|0.22
|2.
|Мота Дани
|5
|0.22
|3.
|Гюткьяр Кристиан
|4 (1)
|0.17
|4.
|Фраттези Давиде
|4
|0.17
|5.
|Барилла Антонино
|3
|0.13
|6.
|Марич Мирко
|2
|0.09
|7.
|Сампиризи Марио
|2
|0.09
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.09
|9.
|Бетелла Давиде
|2
|0.09
|10.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.04
|11.
|Армеллино Марко
|1
|0.04
|12.
|Балотелли Марио
|1
|0.04
|13.
|Барберис Андреа
|0
|0
|14.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|15.
|Фоссати Марко
|0
|0
|16.
|Мачин Хосе
|0
|0
|17.
|Колпани Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|7 (2)
|0.3
|2.
|Гухер Роберт
|5
|0.22
|3.
|Видо Лука
|5
|0.22
|4.
|Паломби Симоне
|3
|0.13
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.09
|6.
|Маццители Лука
|2
|0.09
|7.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.09
|8.
|Караччоло Антонио
|2
|0.09
|9.
|Соддимо Данило
|1
|0.04
|10.
|Лизи Франческо
|1
|0.04
|11.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.04
|12.
|Марин Мариус
|0
|0
|13.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|9
|1
|2.
|Барилла Антонино
|4
|1
|3.
|Фоссати Марко
|5
|0
|4.
|Армеллино Марко
|4
|0
|5.
|Скалья Филиппо
|2
|1
|6.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|7.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|8.
|Барберис Андреа
|2
|0
|9.
|Мота Дани
|2
|0
|10.
|Бетелла Давиде
|2
|0
|11.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|12.
|Донати Джулио
|1
|0
|13.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|14.
|Риччи Федерико
|1
|0
|15.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|16.
|Марич Мирко
|1
|0
|17.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|18.
|Колпани Андреа
|1
|0
|19.
|Аугусто Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|8
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|6
|1
|3.
|Марин Мариус
|6
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|5
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Сьега Николас
|2
|1
|8.
|Гухер Роберт
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Варньер Марко
|1
|0
|14.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|Пиза
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +11 =6 -3Виченца Виртус 1:2 Монца Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца
Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца
Пиза Последние 20 матчей: +6 =8 -6Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана
Последние игры между собой
Монца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|22
|11
|10
|1
|42 - 22
|43
|2.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|3.
|Монца
|0:2 Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|5.
|Венеция
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 20
|35
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|29 - 22
|35
|7.
|Салернитана
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 26
|34
|8.
|Лечче
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|38 - 29
|32
|9.
|Порденоне
|Заявка
|22
|7
|11
|4
|27 - 19
|32
|10.
|Пиза
|2:0 Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|12.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|28 - 30
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 29
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|0:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|2:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 13
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|20 - 14
|20
|2.
|Монца
|0:2 Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|8.
|Венеция
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|2:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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