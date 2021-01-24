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Газ-Метан Медиаш
2:1
Конец матча

Стадион:
Политехника Яссы
0'
12' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
1:0
20' Гол
Ницу Луис
2:0
23' Гол
Валенте Рикарду
52' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
69' Желтая карточка
Альсё Бриан
74' Желтая карточка
Кристя Франсиск
2:1
83' Гол
Джюранович Урош
84' Желтая карточка
Шамед Нассер
84' Желтая карточка
Зе Мануэль
90'+4
12
Плешка
Рэзван
21
Бутян
Михай
5
Бачо
Ондржей
3
Матиас
Иури
7
Триф
Разван
92
Альсё
Бриан
8
Франсишку
Жуниор
22
Хоршия
Овидиу
10
Шамед
Нассер
91
Валенте
Рикарду
9
Ницу
Луис
12
Бранеску
Лорентиу
19
Оня
Рэзван
23
Фрасинеску
Козмин
3
Баксеванос
Николаос
24
Бушу
Сорин
88
Кристя
Франсиск
6
Попа
Рэзван
8
Пассалья
Хуан
Пабло
11
Ванцо
Флориано
9
Займович
Дженан
7
Попадюк
Дору
Газ-Метан Медиаш
Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Думитру Николао 7 0.39
2. Дякону Роналдо 5 (1) 0.28
3. Валенте Рикарду 2 0.11
4. Зе Мануэль 2 0.11
5. Бачо Ондржей 2 0.11
6. Чокан Серджу 2 0.11
7. Ромеро Роберто 1 0.06
8. Ницу Луис 1 0.06
9. Франсишку Жуниор 0 0
10. Триф Разван 0 0
11. Велисар Михай 0 0
12. Самбу Идриса 0 0
13. Хоршия Овидиу 0 0
Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джюранович Урош 1 0.06

Карточки

Газ-Метан Медиаш
# Игрок      
1. Альсё Бриан 6 0
2. Матиас Иури 5 0
3. Ларие Йонуц 4 0
4. Шамед Нассер 4 0
5. Бутян Михай 4 0
6. Бачо Ондржей 2 1
7. Зе Мануэль 3 0
8. Франсишку Жуниор 3 0
9. Памбу Ив Симон 3 0
10. Чокан Серджу 3 0
11. Дроппа Лукаш 2 0
12. Думитру Николао 2 0
13. Смола Томаш 2 0
14. Сано Мусса 2 0
15. Дякону Роналдо 2 0
16. Хоршия Овидиу 2 0
17. Плешка Рэзван 1 0
18. Кассай Фернандер 1 0
19. Бузбуки Александру 1 0
20. Ромеро Роберто 1 0
21. Самбу Идриса 1 0
22. Хорж Рэзван 1 0
23. Костя Паул 1 0
Политехника Яссы
# Игрок      
1. Попадюк Дору 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газ-Метан Медиаш 4.55% (1) 27.27% (6) 13.64% (3) 27.27% (6) 13.64% (3) 13.64% (3)
Политехника Яссы 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш
Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени
Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 Политехника Яссы

Последние игры между собой

Газ-Метан Медиаш: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Первая лига Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 3:2 Политехника Яссы Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Политехника Яссы Лига 1
Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Политехника Яссы 1:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Политехника Яссы 1:1 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Дивизион А Политехника Яссы 2:0 Газ-Метан Медиаш Дивизион А Газ-Метан Медиаш 1:0 Политехника Яссы Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 18 13 2 3 44 - 18 41
2. ЧФР Клуж Заявка 17 11 4 2 22 - 7 37
3. Университатя Крайова Заявка 18 10 5 3 21 - 11 35
4. Сепси Заявка 18 8 7 3 28 - 15 31
5. Киндия Тырговиште Заявка 18 7 6 5 16 - 14 27
6. Академика Клинчени Заявка 18 6 8 4 18 - 15 26
7. Ботошани 3:0 Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 18 7 2 9 24 - 28 23
9. УТА Арад Заявка 18 5 6 7 15 - 27 21
10. Вииторул Констанца Заявка 17 4 8 5 22 - 24 20
11. Динамо Бухарест 0:3 Заявка 18 5 4 9 20 - 22 19
12. Арджеш Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
13. Астра Заявка 18 4 5 9 23 - 29 17
14. Германнштадт Заявка 17 3 7 7 17 - 25 16
15. Политехника Яссы Заявка 17 4 3 10 17 - 37 15
16. Волунтари Заявка 18 4 3 11 21 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Сепси Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
3. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5. Университатя Крайова Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
7. Вииторул Констанца Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
8. Киндия Тырговиште Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
9. Волунтари Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
10. Ботошани 3:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 8 10
11. Динамо Бухарест 0:3 Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
12. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
13. Арджеш Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
14. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
15. Политехника Яссы Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
16. УТА Арад Заявка 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Университатя Крайова Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. ФКСБ Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
7. Ботошани 3:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Динамо Бухарест 0:3 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
11. Арджеш Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
12. Астра Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
14. Вииторул Констанца Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
15. Политехника Яссы Заявка 9 2 1 6 7 - 22 7
16. Волунтари Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.08 3.00 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 10.00 29.00
  1.35 4.52 10.45

Самый высокий коэффициент на матч «Газ-Метан Медиаш» – «Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Газ-Метан Медиаш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Газ-Метан Медиаш» – «Политехника Яссы», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 2.49 1.50 1.86 1.88 1.48 2.55 1.16 4.80 1.07 7.40
4.50 1.18 3.15 1.33 1.82 1.92 2.17 1.69 1.37 2.95 1.88 1.92 2.08 1.70 1.80 1.95 1.03 10.00 1.10 6.25 1.14 5.20 1.01 16.00 0.00 16.00 0.00 21.00
7.12 1.11 2.53 1.54 2.19 1.71 3.14 1.37 2.19 1.71 1.35 3.29 1.19 4.90 1.23 4.30 1.53 2.58 1.37 3.16 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.51 2.44 1.26 3.60 1.04 9.00
1.72 2.05 1.15 5.00 1.09 6.50 1.05 8.20 1.25 3.75
2.37 1.60 1.95 1.89 1.50 2.60 1.33 3.32 1.57 2.44 1.33 3.33 1.10 7.00 1.15 5.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.02 1.74 1.45 2.65 1.10 6.20
1.91 1.83 1.41 2.80 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.64
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.50 1.18
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