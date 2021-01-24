Газ-Метан Медиаш
2:1
Конец матча
Стадион: Газ Метан
Политехника Яссы
12' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
1:0
20' ГолНицу Луис
2:0
23' ГолВаленте Рикарду
52' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
69' Желтая карточкаАльсё Бриан
74' Желтая карточкаКристя Франсиск
2:1
83' ГолДжюранович Урош
84' Желтая карточкаШамед Нассер
84' Желтая карточкаЗе Мануэль
21
Бутян
Михай
92
Альсё
Бриан
10
Шамед
Нассер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
-
11 Костя ПаулПолузащитник
-
29 Зе МануэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Самбу ИдрисаНападающий
-
Главный тренер: Кошта Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Брынзэ ЯношВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мойса ЙонутПолузащитник
-
22 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Pancu
Ход матча
20'
1:0
23'
2:0
52'
69'
74'
77'
83'
2:1
84'
84'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Думитру Николао
|7
|0.39
|2.
|Дякону Роналдо
|5 (1)
|0.28
|3.
|Валенте Рикарду
|2
|0.11
|4.
|Зе Мануэль
|2
|0.11
|5.
|Бачо Ондржей
|2
|0.11
|6.
|Чокан Серджу
|2
|0.11
|7.
|Ромеро Роберто
|1
|0.06
|8.
|Ницу Луис
|1
|0.06
|9.
|Франсишку Жуниор
|0
|0
|10.
|Триф Разван
|0
|0
|11.
|Велисар Михай
|0
|0
|12.
|Самбу Идриса
|0
|0
|13.
|Хоршия Овидиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джюранович Урош
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альсё Бриан
|6
|0
|2.
|Матиас Иури
|5
|0
|3.
|Ларие Йонуц
|4
|0
|4.
|Шамед Нассер
|4
|0
|5.
|Бутян Михай
|4
|0
|6.
|Бачо Ондржей
|2
|1
|7.
|Зе Мануэль
|3
|0
|8.
|Франсишку Жуниор
|3
|0
|9.
|Памбу Ив Симон
|3
|0
|10.
|Чокан Серджу
|3
|0
|11.
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|12.
|Думитру Николао
|2
|0
|13.
|Смола Томаш
|2
|0
|14.
|Сано Мусса
|2
|0
|15.
|Дякону Роналдо
|2
|0
|16.
|Хоршия Овидиу
|2
|0
|17.
|Плешка Рэзван
|1
|0
|18.
|Кассай Фернандер
|1
|0
|19.
|Бузбуки Александру
|1
|0
|20.
|Ромеро Роберто
|1
|0
|21.
|Самбу Идриса
|1
|0
|22.
|Хорж Рэзван
|1
|0
|23.
|Костя Паул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попадюк Дору
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газ-Метан Медиаш
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|Политехника Яссы
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +6 =2 -12Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш
Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =4 -10Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени
Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 Политехника Яссы
Последние игры между собой
Газ-Метан Медиаш: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|44 - 18
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|22 - 7
|37
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|21 - 11
|35
|4.
|Сепси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|28 - 15
|31
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|16 - 14
|27
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|18 - 15
|26
|7.
|Ботошани
|3:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|24 - 28
|23
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 27
|21
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 24
|20
|11.
|Динамо Бухарест
|0:3 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 22
|19
|12.
|Арджеш
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Астра
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 29
|17
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 25
|16
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 37
|15
|16.
|Волунтари
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|21 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Волунтари
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|10.
|Ботошани
|3:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Динамо Бухарест
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|4.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|7.
|Ботошани
|3:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Динамо Бухарест
|0:3 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
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