Ботошани
Позже
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Динамо Бухарест
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
32
Крету
Джани
77
Аким
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
-
24 Туту ЮссефПолузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Пульич АнтеЗащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
23 Шербан ЙонуцПолузащитник
-
15 Стан КлаудиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ionel Gane
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|9 (3)
|0.53
|2.
|Дуганджич Марко
|2
|0.12
|3.
|Фили Реалдо
|2
|0.12
|4.
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.12
|5.
|Офусу Риги
|1
|0.06
|6.
|Роман Михай
|1
|0.06
|7.
|Тирковеану Андрей
|1
|0.06
|8.
|Киндриш Андрей
|1
|0.06
|9.
|Чимпану Джордже
|1
|0.06
|10.
|Патаке Андрей
|0
|0
|11.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|12.
|Камара Секу
|0
|0
|13.
|Туту Юссеф
|0
|0
|14.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|15.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|5 (1)
|0.29
|2.
|Сореску Деян
|3 (2)
|0.18
|3.
|Немец Адам
|3
|0.18
|4.
|Антон Паул
|3
|0.18
|5.
|Камара Хуан
|2
|0.12
|6.
|Гуэйе Магайе
|2
|0.12
|7.
|Фаббрини Диего
|1
|0.06
|8.
|Гонсалес Александр
|1
|0.06
|9.
|Гол Януш
|0
|0
|10.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|11.
|Мэгуряну Кэтэлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|6
|1
|2.
|Онгенда Эрвин
|4
|1
|3.
|Киндриш Андрей
|4
|1
|4.
|Шерони Алин
|4
|0
|5.
|Роман Михай
|3
|0
|6.
|Харуц Денис
|3
|0
|7.
|Флореску Эдуард
|3
|0
|8.
|Каскини Баутиста
|1
|1
|9.
|Моэску Адриан
|1
|1
|10.
|Асковски Стефан
|2
|0
|11.
|Кейта Амиду
|2
|0
|12.
|Тирковеану Андрей
|2
|0
|13.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|14.
|Пап Эдуард
|1
|0
|15.
|Ганкич Гидает
|1
|0
|16.
|Папа Энрико
|1
|0
|17.
|Чимпану Джордже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|5
|1
|2.
|Немец Адам
|4
|0
|3.
|Гол Януш
|4
|0
|4.
|Камара Хуан
|4
|0
|5.
|Бейян Флориан
|2
|1
|6.
|Раду Йонуц
|2
|1
|7.
|Пульич Анте
|3
|0
|8.
|Фаббрини Диего
|3
|0
|9.
|Валье Борха
|3
|0
|10.
|Сореску Деян
|3
|0
|11.
|Эхманн Марко
|3
|0
|12.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|13.
|Антон Паул
|2
|0
|14.
|Григоре Рикардо
|2
|0
|15.
|Лопес Исма
|0
|1
|16.
|Мехиас Томас
|1
|0
|17.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
|18.
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
|Динамо Бухарест
|5% (1)
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
|25% (5)
|20% (4)
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +7 =6 -7Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани
Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +6 =6 -8Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж
Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Динамо Бухарест: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Лига 1 Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Первая лига Ботошани 2:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани Лига 1 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Ботошани 1:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|44 - 18
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|22 - 7
|37
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|21 - 11
|35
|4.
|Сепси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|28 - 15
|31
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|16 - 14
|27
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|18 - 15
|26
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|2:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|24 - 27
|23
|8.
|Ботошани
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 27
|21
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|22 - 24
|20
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 19
|19
|12.
|Арджеш
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Астра
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 29
|17
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 25
|16
|15.
|Политехника Яссы
|0:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|16.
|Волунтари
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|21 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|2:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Волунтари
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|11.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|Политехника Яссы
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Ботошани
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|4.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|7.
|Ботошани
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ботошани» – «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботошани» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботошани» – «Динамо Бухарест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров