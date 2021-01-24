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Ботошани
 
Позже

Стадион:
Динамо Бухарест
13
Ганкич
Гидает
19
Патаке
Андрей
2
Харуц
Денис
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
8
Родригес
Хонатан
II
10
Онгенда
Эрвин
99
Кайя
Александру
9
Аль-Мавас
Махмуд
7
Кейта
Амиду
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
30
Бейян
Флориан
6
Эхманн
Марко
3
Раду
Йонуц
32
Крету
Джани
5
Рэуцэ
Александру
77
Аким
Влад
31
Фаббрини
Диего
9
Гуэйе
Магайе
19
Блейдеа
Андрей
Ботошани
Динамо Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 9 (3) 0.53
2. Дуганджич Марко 2 0.12
3. Фили Реалдо 2 0.12
4. Флореску Эдуард 2 (1) 0.12
5. Офусу Риги 1 0.06
6. Роман Михай 1 0.06
7. Тирковеану Андрей 1 0.06
8. Киндриш Андрей 1 0.06
9. Чимпану Джордже 1 0.06
10. Патаке Андрей 0 0
11. Хольцманн Марсель 0 0
12. Камара Секу 0 0
13. Туту Юссеф 0 0
14. Цигэнашу Александр 0 0
15. Родригес Хонатан II 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 5 (1) 0.29
2. Сореску Деян 3 (2) 0.18
3. Немец Адам 3 0.18
4. Антон Паул 3 0.18
5. Камара Хуан 2 0.12
6. Гуэйе Магайе 2 0.12
7. Фаббрини Диего 1 0.06
8. Гонсалес Александр 1 0.06
9. Гол Януш 0 0
10. Рэуцэ Александру 0 0
11. Мэгуряну Кэтэлин 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 6 1
2. Онгенда Эрвин 4 1
3. Киндриш Андрей 4 1
4. Шерони Алин 4 0
5. Роман Михай 3 0
6. Харуц Денис 3 0
7. Флореску Эдуард 3 0
8. Каскини Баутиста 1 1
9. Моэску Адриан 1 1
10. Асковски Стефан 2 0
11. Кейта Амиду 2 0
12. Тирковеану Андрей 2 0
13. Дуганджич Марко 1 0
14. Пап Эдуард 1 0
15. Ганкич Гидает 1 0
16. Папа Энрико 1 0
17. Чимпану Джордже 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 5 1
2. Немец Адам 4 0
3. Гол Януш 4 0
4. Камара Хуан 4 0
5. Бейян Флориан 2 1
6. Раду Йонуц 2 1
7. Пульич Анте 3 0
8. Фаббрини Диего 3 0
9. Валье Борха 3 0
10. Сореску Деян 3 0
11. Эхманн Марко 3 0
12. Гонсалес Александр 2 0
13. Антон Паул 2 0
14. Григоре Рикардо 2 0
15. Лопес Исма 0 1
16. Мехиас Томас 1 0
17. Блейдеа Андрей 1 0
18. Бани Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 5% (1) 15% (3) 20% (4) 15% (3) 20% (4) 25% (5)
 Динамо Бухарест 5% (1) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 25% (5) 20% (4)

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани
Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж
Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Динамо Бухарест: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Лига 1
Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Лига 1 Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Первая лига Ботошани 2:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани Лига 1 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Ботошани 1:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 18 13 2 3 44 - 18 41
2. ЧФР Клуж Заявка 17 11 4 2 22 - 7 37
3. Университатя Крайова Заявка 18 10 5 3 21 - 11 35
4. Сепси Заявка 18 8 7 3 28 - 15 31
5. Киндия Тырговиште Заявка 18 7 6 5 16 - 14 27
6. Академика Клинчени Заявка 18 6 8 4 18 - 15 26
7. Газ-Метан Медиаш 2:0 Заявка 18 7 2 9 24 - 27 23
8. Ботошани Заявка 17 5 6 6 22 - 23 21
9. УТА Арад Заявка 18 5 6 7 15 - 27 21
10. Вииторул Констанца Заявка 17 4 8 5 22 - 24 20
11. Динамо Бухарест Заявка 17 5 4 8 20 - 19 19
12. Арджеш Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
13. Астра Заявка 18 4 5 9 23 - 29 17
14. Германнштадт Заявка 17 3 7 7 17 - 25 16
15. Политехника Яссы 0:2 Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
16. Волунтари Заявка 18 4 3 11 21 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Сепси Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
3. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5. Университатя Крайова Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Газ-Метан Медиаш 2:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
7. Вииторул Констанца Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
8. Киндия Тырговиште Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
9. Волунтари Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
10. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
11. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
12. Арджеш Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14. Политехника Яссы 0:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Ботошани Заявка 8 1 4 3 8 - 8 7
16. УТА Арад Заявка 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Университатя Крайова Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. ФКСБ Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
7. Ботошани Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Динамо Бухарест Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш 2:0 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Арджеш Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
12. Астра Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
14. Вииторул Констанца Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
15. Политехника Яссы 0:2 Заявка 9 2 1 6 6 - 22 7
16. Волунтари Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ботошани - Динамо Бухарест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Динамо Бухарест
2.13
3.50
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.50 4.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.92 3.25 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.25 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.20 3.75
  1.94 3.45 4.35

Самый высокий коэффициент на матч «Ботошани» – «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботошани» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботошани» – «Динамо Бухарест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.95 1.37 2.29 1.58 1.68 2.10 1.25 3.80 1.07 7.40
7.50 1.05 6.90 1.09 3.10 1.34 2.38 1.57 1.78 2.12 1.36 3.08 1.26 3.62 1.08 6.20 1.06 7.00
9.80 1.03 7.20 1.07 3.10 1.33 2.28 1.57 1.90 1.90 1.75 2.17 1.37 2.95 1.27 3.60 1.10 6.80 1.08 7.00 1.01 11.50 0.00 13.00 0.00 18.00
3.17 1.37 2.78 1.47 2.37 1.62 1.95 1.92 1.72 2.19 1.53 2.58 1.25 4.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.68 2.10 1.33 3.15 1.06 7.60
2.71 1.45 1.80 1.99 1.38 2.99
1.73 2.11 1.35 3.15 1.08 6.60
2.78 1.47 2.27 1.67 1.76 2.14 1.48 2.74 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.41 1.53 1.57 2.28 1.14 5.20
3.45 1.30 2.42 1.55 1.61 2.29 1.22 4.15
2.50 1.50 1.62 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
1.88 1.86
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.10 1.13
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.65 1.22
Где смотреть матч Ботошани - Динамо Бухарест онлайн

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