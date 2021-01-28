  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Германнштадт
1:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
18' Гол
Каранович Горан
1:1
50' Гол
Кэпушэ Тибериу
64'
13
Перрейра
Криштиану
77
Мэцел
Александру
34
Матрикарди
Патрисио
4
Стойка
Йонуц
25
Опрут
Рауль
5
Дэлбя
Рэзван
52
Пирес
Ромарио
21
Майораль
Давид
90
Аддэ
Брайт
20
Сынтян
Андрей
99
Каранович
Горан
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
17
Пициан
Андрей
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
20
Негуц
Кристиан
22
Раца
Вадим
80
Думитрашку
Денис
29
Костя
Михай
9
Бериша
Вальмир
19
Попа
Даньел
Германнштадт
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Давид 3 0.16
2. Пирес Ромарио 3 (2) 0.16
3. Сынтян Андрей 2 0.11
4. Жоалиссон Сантос 2 0.11
5. Аддэ Брайт 2 0.11
6. Дэлбя Рэзван 2 (2) 0.11
7. Каранович Горан 1 0.05
8. Фортиш Фабиу 1 0.05
9. Бэлан Адриан 1 0.05
10. Опрут Рауль 1 0.05
11. Петреску Петришор 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попа Даньел 4 (1) 0.21
2. Флоря Даниэль 4 0.21
3. Думитрашку Денис 2 0.11
4. Бериша Вальмир 2 (1) 0.11
5. Негуц Кристиан 1 0.05
6. Раца Вадим 1 0.05
7. Кэпушэ Тибериу 1 0.05
8. Дулка Марко 1 0.05
9. Костя Михай 0 0
10. Якоб Паул 0 0
11. Диас Томас 0 0

Карточки

Германнштадт
# Игрок      
1. Дэлбя Рэзван 6 0
2. Виера Усман 6 0
3. Жоалиссон Сантос 6 0
4. Аддэ Брайт 5 0
5. Сынтян Андрей 5 0
6. Майораль Давид 4 0
7. Стойка Йонуц 4 0
8. Фортиш Фабиу 3 0
9. Опрут Рауль 3 0
10. Пирес Ромарио 3 0
11. Водэ Александру 2 0
12. Альхассан Баба 2 0
13. Мюстивар Сони 1 0
14. Перрейра Криштиану 1 0
15. Белу Клаудиу 1 0
16. Бэлан Адриан 1 0
17. Скарлатаче Адриан 1 0
18. Петреску Петришор 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 5 0
2. Попа Даньел 5 0
3. Якоб Паул 3 1
4. Флоря Даниэль 4 0
5. Дулка Марко 4 0
6. Негуц Кристиан 4 0
7. Думитрашку Денис 2 1
8. Дину Корнел 3 0
9. Кэпушэ Тибериу 2 0
10. Ямеого Блэз 2 0
11. Диас Томас 2 0
12. Айоани Михай 2 0
13. Бериша Вальмир 1 0
14. Пициан Андрей 1 0
15. Ионицэ Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германнштадт 17.65% (3) 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4)
Киндия Тырговиште 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Германнштадт Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Академика Клинчени 0:0 Германнштадт Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт
Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Арджеш 2:2 Германнштадт Германнштадт 3:2 Волунтари Германнштадт 0:1 Астра Сепси 1:1 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 5:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш
Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени

Последние игры между собой

Германнштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Первая лига Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Лига 1 Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште Лига 1 Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Первая лига
Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Лига II Германнштадт 0:0 Киндия Тырговиште Лига II
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 19 13 3 3 44 - 18 42
2. ЧФР Клуж Заявка 18 12 4 2 25 - 8 40
3. Университатя Крайова Заявка 19 10 6 3 22 - 12 36
4. Сепси Заявка 19 8 8 3 31 - 18 32
5. Академика Клинчени Заявка 19 7 8 4 20 - 16 29
6. Киндия Тырговиште 1:1 Заявка 19 7 7 5 17 - 15 28
7. Ботошани Заявка 19 6 6 7 27 - 25 24
8. УТА Арад Заявка 19 6 6 7 17 - 28 24
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 19 7 2 10 25 - 30 23
10. Динамо Бухарест Заявка 19 6 4 9 22 - 24 22
11. Вииторул Констанца Заявка 18 4 9 5 25 - 27 21
12. Арджеш Заявка 19 4 7 8 18 - 26 19
13. Астра Заявка 18 4 5 9 23 - 29 17
14. Германнштадт 1:1 Заявка 19 3 8 8 19 - 29 17
15. Волунтари Заявка 19 4 4 11 22 - 31 16
16. Политехника Яссы Заявка 18 4 3 11 18 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Академика Клинчени Заявка 10 5 3 2 10 - 6 18
3. Сепси Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
4. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
5. Университатя Крайова Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Киндия Тырговиште 1:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
9. Динамо Бухарест Заявка 10 3 3 4 12 - 10 12
10. Волунтари Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11. Ботошани Заявка 9 2 4 3 12 - 8 10
12. Арджеш Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
13. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Германнштадт 1:1 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
15. Политехника Яссы Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
16. УТА Арад Заявка 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Университатя Крайова Заявка 10 6 4 0 13 - 5 22
3. УТА Арад Заявка 10 5 3 2 11 - 12 18
4. ФКСБ Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Киндия Тырговиште 1:1 Заявка 10 4 4 2 7 - 3 16
7. Ботошани Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Динамо Бухарест Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 3 1 6 13 - 17 10
11. Арджеш Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
12. Астра Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Германнштадт 1:1 Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
14. Вииторул Констанца Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
15. Политехника Яссы Заявка 9 2 1 6 7 - 22 7
16. Волунтари Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Киндия Тырговиште
2.69
3.80
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.05 1.78 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 2.91 2.91
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.65 3.80
  1.42 3.80 11.26

Самый высокий коэффициент на матч «Германнштадт» – «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германнштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германнштадт» – «Киндия Тырговиште», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.05 4.60 1.16 2.33 1.56 1.77 2.03 1.48 2.79 1.19 4.55 1.13 5.40 1.02 9.90 1.01 10.75
4.30 1.18 3.05 1.35 2.42 1.52 2.05 1.77 1.58 2.30 1.66 2.21 1.85 1.90 1.07 7.50 1.12 5.55 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 22.00
6.62 1.13 2.94 1.42 2.59 1.52 2.12 1.76 1.65 2.31 1.41 2.96 1.46 2.79 1.51 2.61 1.16 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.28 1.61 1.50 2.55 1.26 3.78
1.72 2.05 1.15 5.00 1.08 7.00 1.04 9.30
2.26 1.65 1.86 1.99 1.43 2.83 1.29 3.61 1.16 5.29 1.34 3.26 1.10 6.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.86 1.41 1.90 1.88 1.41 2.86
1.85 1.89 1.39 2.85 1.11 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
5.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 