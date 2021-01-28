Германнштадт
1:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu
Киндия Тырговиште
1:0
18' ГолКаранович Горан
1:1
50' ГолКэпушэ Тибериу
25
Опрут
Рауль
90
Аддэ
Брайт
25
Айоани
Михай
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
29
Костя
Михай
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Бузан ЛучанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Аралица АнтеНападающий
- Нападающий
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Якоб ПаулЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
18'
1:0
50'
1:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Давид
|3
|0.16
|2.
|Пирес Ромарио
|3 (2)
|0.16
|3.
|Сынтян Андрей
|2
|0.11
|4.
|Жоалиссон Сантос
|2
|0.11
|5.
|Аддэ Брайт
|2
|0.11
|6.
|Дэлбя Рэзван
|2 (2)
|0.11
|7.
|Каранович Горан
|1
|0.05
|8.
|Фортиш Фабиу
|1
|0.05
|9.
|Бэлан Адриан
|1
|0.05
|10.
|Опрут Рауль
|1
|0.05
|11.
|Петреску Петришор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|4 (1)
|0.21
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.21
|3.
|Думитрашку Денис
|2
|0.11
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.11
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.05
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.05
|8.
|Дулка Марко
|1
|0.05
|9.
|Костя Михай
|0
|0
|10.
|Якоб Паул
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дэлбя Рэзван
|6
|0
|2.
|Виера Усман
|6
|0
|3.
|Жоалиссон Сантос
|6
|0
|4.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|5.
|Сынтян Андрей
|5
|0
|6.
|Майораль Давид
|4
|0
|7.
|Стойка Йонуц
|4
|0
|8.
|Фортиш Фабиу
|3
|0
|9.
|Опрут Рауль
|3
|0
|10.
|Пирес Ромарио
|3
|0
|11.
|Водэ Александру
|2
|0
|12.
|Альхассан Баба
|2
|0
|13.
|Мюстивар Сони
|1
|0
|14.
|Перрейра Криштиану
|1
|0
|15.
|Белу Клаудиу
|1
|0
|16.
|Бэлан Адриан
|1
|0
|17.
|Скарлатаче Адриан
|1
|0
|18.
|Петреску Петришор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|5
|0
|2.
|Попа Даньел
|5
|0
|3.
|Якоб Паул
|3
|1
|4.
|Флоря Даниэль
|4
|0
|5.
|Дулка Марко
|4
|0
|6.
|Негуц Кристиан
|4
|0
|7.
|Думитрашку Денис
|2
|1
|8.
|Дину Корнел
|3
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|2
|0
|11.
|Диас Томас
|2
|0
|12.
|Айоани Михай
|2
|0
|13.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|14.
|Пициан Андрей
|1
|0
|15.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германнштадт
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Киндия Тырговиште
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Германнштадт Последние 20 матчей: +4 =8 -8Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Академика Клинчени 0:0 Германнштадт Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт
Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Арджеш 2:2 Германнштадт Германнштадт 3:2 Волунтари Германнштадт 0:1 Астра Сепси 1:1 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 5:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =7 -5Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш
Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени
Последние игры между собой
Германнштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|44 - 18
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|25 - 8
|40
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|22 - 12
|36
|4.
|Сепси
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|31 - 18
|32
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|6.
|Киндия Тырговиште
|1:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|17 - 15
|28
|7.
|Ботошани
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 28
|24
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|25 - 30
|23
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 24
|22
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|25 - 27
|21
|12.
|Арджеш
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 26
|19
|13.
|Астра
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 29
|17
|14.
|Германнштадт
|1:1 Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Волунтари
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 31
|16
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 10
|12
|10.
|Волунтари
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ботошани
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 8
|10
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Германнштадт
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 5
|22
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 12
|18
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|7.
|Ботошани
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 17
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Германнштадт
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
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