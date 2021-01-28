Германнштадт
1:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu
Киндия Тырговиште
1:0
18' ГолКаранович Горан
1:1
50' ГолКэпушэ Тибериу
73' Желтая карточкаНегуц Кристиан
73' Желтая карточкаАддэ Брайт
80' Желтая карточкаЯмеого Блэз
80' Желтая карточкаАралица Анте
82' Желтая карточкаСтойка Йонуц
84' Желтая карточкаРаца Вадим
25
Опрут
Рауль
90
Аддэ
Брайт
25
Айоани
Михай
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
29
Костя
Михай
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Бузан ЛучанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Аралица АнтеНападающий
- Нападающий
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Якоб ПаулЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
18'
1:0
50'
1:1
73'
73'
80'
80'
82'
84'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Давид
|3
|0.16
|2.
|Пирес Ромарио
|3 (2)
|0.16
|3.
|Сынтян Андрей
|2
|0.11
|4.
|Жоалиссон Сантос
|2
|0.11
|5.
|Аддэ Брайт
|2
|0.11
|6.
|Дэлбя Рэзван
|2 (2)
|0.11
|7.
|Каранович Горан
|1
|0.05
|8.
|Фортиш Фабиу
|1
|0.05
|9.
|Бэлан Адриан
|1
|0.05
|10.
|Опрут Рауль
|1
|0.05
|11.
|Петреску Петришор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|4 (1)
|0.21
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.21
|3.
|Думитрашку Денис
|2
|0.11
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.11
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.05
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.05
|8.
|Дулка Марко
|1
|0.05
|9.
|Костя Михай
|0
|0
|10.
|Якоб Паул
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дэлбя Рэзван
|6
|0
|2.
|Виера Усман
|6
|0
|3.
|Аддэ Брайт
|6
|0
|4.
|Жоалиссон Сантос
|6
|0
|5.
|Стойка Йонуц
|5
|0
|6.
|Сынтян Андрей
|5
|0
|7.
|Майораль Давид
|4
|0
|8.
|Фортиш Фабиу
|3
|0
|9.
|Опрут Рауль
|3
|0
|10.
|Пирес Ромарио
|3
|0
|11.
|Водэ Александру
|2
|0
|12.
|Альхассан Баба
|2
|0
|13.
|Мюстивар Сони
|1
|0
|14.
|Перрейра Криштиану
|1
|0
|15.
|Белу Клаудиу
|1
|0
|16.
|Бэлан Адриан
|1
|0
|17.
|Аралица Анте
|1
|0
|18.
|Скарлатаче Адриан
|1
|0
|19.
|Петреску Петришор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|6
|0
|2.
|Попа Даньел
|5
|0
|3.
|Негуц Кристиан
|5
|0
|4.
|Якоб Паул
|3
|1
|5.
|Флоря Даниэль
|4
|0
|6.
|Дулка Марко
|4
|0
|7.
|Думитрашку Денис
|2
|1
|8.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|9.
|Дину Корнел
|3
|0
|10.
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|11.
|Диас Томас
|2
|0
|12.
|Айоани Михай
|2
|0
|13.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|14.
|Пициан Андрей
|1
|0
|15.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германнштадт
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Киндия Тырговиште
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Германнштадт Последние 20 матчей: +4 =8 -8Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Академика Клинчени 0:0 Германнштадт Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт
Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Арджеш 2:2 Германнштадт Германнштадт 3:2 Волунтари Германнштадт 0:1 Астра Сепси 1:1 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 5:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =7 -5Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш
Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени
Последние игры между собой
Германнштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|44 - 18
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|26 - 9
|41
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|22 - 12
|36
|4.
|Сепси
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|31 - 18
|32
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|17 - 15
|28
|7.
|Ботошани
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 28
|24
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|25 - 30
|23
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 24
|22
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|25 - 27
|21
|12.
|Арджеш
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 26
|19
|13.
|Астра
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 30
|18
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Волунтари
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 31
|16
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|4.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 10
|12
|10.
|Волунтари
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ботошани
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 8
|10
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 5
|22
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 12
|18
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|7.
|Ботошани
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 17
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
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