ЧФР Клуж
1:1
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Астра
19' Желтая карточкаВютрих Себастьен
0:1
21' ГолБудеску Константин
45' Желтая карточкаСоуза Уго
65' Желтая карточкаГеорге Валентин
1:1
80' ГолДяк Чиприан
90' Желтая карточкаПопа Михай
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
75
Джыдя
Адриан
12
Попа
Михай
20
Бруну
Давид
77
Стахл
Алберт
90
Рэдуц
Михай
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
75 Джыдя АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
77 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Рэдуц МихайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Риза РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
19'
21'
45'
65'
80'
1:1
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|6 (3)
|0.32
|2.
|Дебелюх Габриэл
|6
|0.32
|3.
|Рондон Марио
|3
|0.16
|4.
|Костаке Йонуц
|3
|0.16
|5.
|Винисиус Пауло
|2
|0.11
|6.
|Паун-Александру Константин
|1 (1)
|0.05
|7.
|Кипчу Александру
|1
|0.05
|8.
|Иту Кэтэлин
|1
|0.05
|9.
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|10.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.05
|11.
|Камора Мауру
|0
|0
|12.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|13.
|Перейра Мишель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|7 (3)
|0.37
|2.
|Георге Валентин
|4
|0.21
|3.
|Радунович Ристо
|2 (1)
|0.11
|4.
|Монтини Маттиа
|2
|0.11
|5.
|Шломи Азулай
|2
|0.11
|6.
|Вютрих Себастьен
|1
|0.05
|7.
|Гэман Валеричэ
|1
|0.05
|8.
|Соуза Уго
|1
|0.05
|9.
|Стахл Алберт
|1
|0.05
|10.
|Риза Роберт
|1
|0.05
|11.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.05
|12.
|Бруну Давид
|0
|0
|13.
|Граовац Даниэль
|0
|0
|14.
|Дима Константин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Мишель
|4
|0
|2.
|Сушич Матео
|4
|0
|3.
|Паун-Александру Константин
|4
|0
|4.
|Дебелюх Габриэл
|4
|0
|5.
|Майк Сестор
|3
|0
|6.
|Виллиам Соарес
|3
|0
|7.
|Маня Кристьян
|3
|0
|8.
|Иту Кэтэлин
|3
|0
|9.
|Дяк Чиприан
|2
|0
|10.
|Кипчу Александру
|2
|0
|11.
|Рондон Марио
|2
|0
|12.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|13.
|Омрани Билель
|2
|0
|14.
|Бурка Андрей
|2
|0
|15.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|16.
|Камора Мауру
|1
|0
|17.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|18.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|19.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|20.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|21.
|Боли Кевин
|1
|0
|22.
|Аурелиу Луиш
|1
|0
|23.
|Жунич Ивица
|1
|0
|24.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|25.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|5
|2
|2.
|Радунович Ристо
|5
|0
|3.
|Рэдуц Михай
|4
|0
|4.
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|5.
|Соуза Уго
|4
|0
|6.
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|7.
|Граовац Даниэль
|3
|0
|8.
|Дима Константин
|3
|0
|9.
|Дандя Александру
|2
|0
|10.
|Лазар Давид
|2
|0
|11.
|Мерлой Джордже
|2
|0
|12.
|Вютрих Себастьен
|1
|0
|13.
|Алибек Денис
|1
|0
|14.
|Бруну Давид
|1
|0
|15.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|16.
|Црепуля Любян
|1
|0
|17.
|Граур Дини
|1
|0
|18.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|19.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|20.
|Байку Раул
|1
|0
|21.
|Стахл Алберт
|1
|0
|22.
|Попа Михай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|24% (6)
|4% (1)
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|24% (6)
|Астра
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова
Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС
Астра Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра
Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Астра: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Астра 3:2 ЧФР Клуж Первая лига Астра 1:5 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 2:2 ЧФР Клуж Кубок ЧФР Клуж 1:3 Астра Кубок ЧФР Клуж 1:0 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига Астра 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Лига 1 Астра 2:3 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|44 - 18
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|26 - 9
|41
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|22 - 12
|36
|4.
|Сепси
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|31 - 18
|32
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|17 - 15
|28
|7.
|Ботошани
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 28
|24
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|25 - 30
|23
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 24
|22
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|25 - 27
|21
|12.
|Арджеш
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 26
|19
|13.
|Астра
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 30
|18
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Волунтари
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 31
|16
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|4.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 10
|12
|10.
|Волунтари
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ботошани
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 8
|10
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 5
|22
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 12
|18
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|7.
|Ботошани
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 17
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров