Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Камора Мауру упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

96' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Георге Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Игрок из команды Астра вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Астра

93' Судье надоело, что Mihai Popa тянет время и он наказал его горчичником

92' Црепуля Любян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Боэ-Кан Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Бруну Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Астра

87' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Костаке Йонуц из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

82' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Астра

80' Г О О О О Л - Дяк Чиприан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

80' Плохо сыграл Mihai Popa - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Георге Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Астра

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Гэман Валеричэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Гэман Валеричэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Рондон Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Плохо сыграл Гэман Валеричэ - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Гэман Валеричэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Камора Мауру нанес удар издали, а Mihai Popa отбил его обратно в игру!

73' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Астра

72' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

72' Будеску Константин не смог попасть в створ ударом издали

71' Камора Мауру нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

71' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Црепуля Любян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Георге Валентин получает желтую карточку за нырок

65' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Георге Валентин нырнул в штрафной. Спорно!

64' Бруну Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' ПЕРЕКЛАДИНА! Костаке Йонуц упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

63' Дяк Чиприан разрезает оборону соперника отличным пасом

62' Рондон Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Бурка Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Астра

58' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Астра

58' Аурелиу Луиш не смог попасть в створ ударом издали

57' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

56' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Тактическая замена. Вютрих Себастьен уходит с поля и его заменяет Dragos Gheorghe

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Ох, нехорошо это выглядит. Соуза Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Соуза Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бурка Андрей нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.

52' Должен был быть гол! Кырнац Николае имел отличный шанс, но Mihai Popa не дал голу состоятся!

51' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Бурка Андрей из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля