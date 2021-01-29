Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Ион Облеменко
Арджеш
16
Нистор
Дан
14
Офусу
Риги
26
Марич
Лука
21
Палич
Антун
28
Малеле
Сефас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
-
30 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Augustin Eduard
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|7 (2)
|0.35
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.3
|3.
|Банку Никусор
|2
|0.1
|4.
|Офусу Риги
|2
|0.1
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.1
|6.
|Иван Андрей
|2
|0.1
|7.
|Папп Пол
|1
|0.05
|8.
|Нистор Дан
|0
|0
|9.
|Мамут Иван
|0
|0
|10.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|11.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малеле Сефас
|6 (2)
|0.3
|2.
|Греку Роберт
|2
|0.1
|3.
|Сербан Ионут II
|2 (2)
|0.1
|4.
|Десланд Сильвен
|2
|0.1
|5.
|Меца Давид
|1
|0.05
|6.
|Нэстэсие Йонуц
|1
|0.05
|7.
|Палич Антун
|1
|0.05
|8.
|Мас Александр
|1
|0.05
|9.
|Хонциу Георгиан
|1
|0.05
|10.
|Дяк Габриэл
|1 (1)
|0.05
|11.
|Тофан Костинел
|0
|0
|12.
|Препелицэ Андрей
|0
|0
|13.
|Ндиайе Медиоп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|4
|0
|2.
|Скречу Владимир
|2
|1
|3.
|Нистор Дан
|3
|0
|4.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|5.
|Влэдою Штефан
|3
|0
|6.
|Мамут Иван
|3
|0
|7.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|8.
|Константин Мариуш
|2
|0
|9.
|Матею Александру
|1
|0
|10.
|Папп Пол
|1
|0
|11.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|12.
|Офусу Риги
|1
|0
|13.
|Банку Никусор
|1
|0
|14.
|Бик Овидиу
|1
|0
|15.
|Баярам Штефан
|1
|0
|16.
|Митран Ионут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матей Габриэль
|3
|2
|2.
|Меца Давид
|5
|0
|3.
|Препелицэ Андрей
|3
|0
|4.
|Мушат Николае
|3
|0
|5.
|Лека Михай
|3
|0
|6.
|Дрэгичи Стефан
|3
|0
|7.
|Тофан Костинел
|3
|0
|8.
|Нэстэсие Йонуц
|2
|0
|9.
|Малеле Сефас
|2
|0
|10.
|Сербан Ионут II
|2
|0
|11.
|Дяк Габриэл
|2
|0
|12.
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|13.
|Турда Григоре
|2
|0
|14.
|Десланд Сильвен
|1
|0
|15.
|Греку Роберт
|1
|0
|16.
|Греаб Александру
|1
|0
|17.
|Думитру Кристиан
|1
|0
|18.
|Ндиайе Медиоп
|1
|0
|19.
|Барбу Каталин
|1
|0
|20.
|Сербаника Даниел
|1
|0
|21.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|Арджеш
|5.56% (1)
|0
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|44.44% (8)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =10 -3Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова
Арджеш Последние 20 матчей: +4 =8 -8Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш
Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|44 - 18
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|26 - 9
|41
|3.
|Университатя Крайова
|0:0 Заявка
|20
|10
|7
|3
|22 - 12
|37
|4.
|Сепси
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|31 - 18
|32
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|17 - 15
|28
|7.
|Ботошани
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 28
|24
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|25 - 30
|23
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 24
|22
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|25 - 27
|21
|12.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|20
|4
|8
|8
|18 - 26
|20
|13.
|Астра
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 30
|18
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Волунтари
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 31
|16
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|4.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Университатя Крайова
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 7
|15
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 10
|12
|10.
|Волунтари
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ботошани
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 8
|10
|12.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Университатя Крайова
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 5
|22
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 12
|18
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|7.
|Ботошани
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 17
|10
|11.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
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