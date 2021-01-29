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  3. Румыния
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Арджеш
0' 28'
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
6
Скречу
Владимир
10
Чикылдэу
Александру
22
Бэрбуц
Кристиан
9
Иван
Андрей
14
Офусу
Риги
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
26
Марич
Лука
32
Десланд
Сильвен
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
11
Дрэгичи
Стефан
21
Палич
Антун
7
Думитру
Кристиан
28
Малеле
Сефас
Университатя Крайова
Арджеш

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 7 (2) 0.35
2. Кольич Элвир 6 0.3
3. Банку Никусор 2 0.1
4. Офусу Риги 2 0.1
5. Бэрбуц Кристиан 2 0.1
6. Иван Андрей 2 0.1
7. Папп Пол 1 0.05
8. Нистор Дан 0 0
9. Мамут Иван 0 0
10. Влэдою Штефан 0 0
11. Михэйлэ Валентин 0 0
Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малеле Сефас 6 (2) 0.3
2. Греку Роберт 2 0.1
3. Сербан Ионут II 2 (2) 0.1
4. Десланд Сильвен 2 0.1
5. Меца Давид 1 0.05
6. Нэстэсие Йонуц 1 0.05
7. Палич Антун 1 0.05
8. Мас Александр 1 0.05
9. Хонциу Георгиан 1 0.05
10. Дяк Габриэл 1 (1) 0.05
11. Тофан Костинел 0 0
12. Препелицэ Андрей 0 0
13. Ндиайе Медиоп 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 4 0
2. Скречу Владимир 2 1
3. Нистор Дан 3 0
4. Бэрбуц Кристиан 3 0
5. Влэдою Штефан 3 0
6. Мамут Иван 3 0
7. Чикылдэу Александру 2 0
8. Константин Мариуш 2 0
9. Матею Александру 1 0
10. Папп Пол 1 0
11. Пильячелли Мирко 1 0
12. Офусу Риги 1 0
13. Банку Никусор 1 0
14. Бик Овидиу 1 0
15. Баярам Штефан 1 0
16. Митран Ионут 1 0
Арджеш
# Игрок      
1. Матей Габриэль 3 2
2. Меца Давид 5 0
3. Препелицэ Андрей 3 0
4. Мушат Николае 3 0
5. Лека Михай 3 0
6. Дрэгичи Стефан 3 0
7. Тофан Костинел 3 0
8. Нэстэсие Йонуц 2 0
9. Малеле Сефас 2 0
10. Сербан Ионут II 2 0
11. Дяк Габриэл 2 0
12. Хонциу Георгиан 2 0
13. Турда Григоре 2 0
14. Десланд Сильвен 1 0
15. Греку Роберт 1 0
16. Греаб Александру 1 0
17. Думитру Кристиан 1 0
18. Ндиайе Медиоп 1 0
19. Барбу Каталин 1 0
20. Сербаника Даниел 1 0
21. Блейдеа Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 18.18% (4) 27.27% (6) 22.73% (5) 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1)
Арджеш 5.56% (1) 0 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 44.44% (8)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова
Арджеш Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш
Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Арджеш 1:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:0 Арджеш Дивизион А Арджеш 1:1 Университатя Крайова Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 19 13 3 3 44 - 18 42
2. ЧФР Клуж Заявка 19 12 5 2 26 - 9 41
3. Университатя Крайова 0:0 Заявка 20 10 7 3 22 - 12 37
4. Сепси Заявка 19 8 8 3 31 - 18 32
5. Академика Клинчени Заявка 19 7 8 4 20 - 16 29
6. Киндия Тырговиште Заявка 19 7 7 5 17 - 15 28
7. Ботошани Заявка 19 6 6 7 27 - 25 24
8. УТА Арад Заявка 19 6 6 7 17 - 28 24
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 19 7 2 10 25 - 30 23
10. Динамо Бухарест Заявка 19 6 4 9 22 - 24 22
11. Вииторул Констанца Заявка 18 4 9 5 25 - 27 21
12. Арджеш 0:0 Заявка 20 4 8 8 18 - 26 20
13. Астра Заявка 19 4 6 9 24 - 30 18
14. Германнштадт Заявка 19 3 8 8 19 - 29 17
15. Волунтари Заявка 19 4 4 11 22 - 31 16
16. Политехника Яссы Заявка 18 4 3 11 18 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Академика Клинчени Заявка 10 5 3 2 10 - 6 18
3. ЧФР Клуж Заявка 10 4 4 2 10 - 6 16
4. Сепси Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
5. Университатя Крайова 0:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 7 15
6. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Киндия Тырговиште Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
9. Динамо Бухарест Заявка 10 3 3 4 12 - 10 12
10. Волунтари Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11. Ботошани Заявка 9 2 4 3 12 - 8 10
12. Арджеш 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
13. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
14. Германнштадт Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
15. Политехника Яссы Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
16. УТА Арад Заявка 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Университатя Крайова 0:0 Заявка 10 6 4 0 13 - 5 22
3. УТА Арад Заявка 10 5 3 2 11 - 12 18
4. ФКСБ Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Киндия Тырговиште Заявка 10 4 4 2 7 - 3 16
7. Ботошани Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Динамо Бухарест Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 3 1 6 13 - 17 10
11. Арджеш 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
12. Астра Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
14. Вииторул Констанца Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
15. Политехника Яссы Заявка 9 2 1 6 7 - 22 7
16. Волунтари Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Арджеш
1.60
4.60
9.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.70 6.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.31 4.60 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.92 6.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 3.05 6.30

Самый высокий коэффициент на матч «Университатя Крайова» – «Арджеш» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Университатя Крайова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арджеш» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Университатя Крайова» – «Арджеш», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.25 1.31 2.50 1.49 1.79 1.96 1.42 2.70 1.29 3.40 1.10 6.20
7.60 1.04 6.40 1.08 2.81 1.40 2.16 1.68 1.67 2.30 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.30 1.04 7.90 1.00 11.00
5.70 1.11 4.20 1.20 2.31 1.57 1.72 2.05 1.84 1.96 1.42 2.75 1.70 2.15 1.18 4.50 1.14 5.20 1.03 10.00 1.05 8.10 1.02 13.50 1.01 14.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.85 1.88 1.39 2.85 1.08 6.80
2.61 1.48 1.73 2.08 1.33 3.24
1.90 1.85 1.27 3.55 1.15 5.00 1.07 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.55 1.47 1.64 2.18 1.17 4.70
3.26 1.33 2.21 1.65 1.53 2.47 1.22 4.20
2.26 1.62 1.53 2.39 1.19 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
6.00 1.10
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
4.50 1.16
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