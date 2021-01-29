Университатя Крайова
1:1
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
Арджеш
1:0
64' ГолИван Андрей
1:1
68' ГолМалеле Сефас
83' Желтая карточкаДумитру Кристиан
84' Красная карточкаДрэгичи Стефан
84' Желтая карточкаМарич Лука
90' Желтая карточкаГреаб Александру
90' Желтая карточкаБэлаша Михай
90' Желтая карточкаДе Лукас Пабло
16
Нистор
Дан
14
Офусу
Риги
26
Марич
Лука
21
Палич
Антун
28
Малеле
Сефас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
-
30 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Augustin Eduard
Ход матча
64'
68'
1:1
83'
84'
84'
90'
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|7 (2)
|0.35
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.3
|3.
|Иван Андрей
|3
|0.15
|4.
|Банку Никусор
|2
|0.1
|5.
|Офусу Риги
|2
|0.1
|6.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.1
|7.
|Папп Пол
|1
|0.05
|8.
|Нистор Дан
|0
|0
|9.
|Мамут Иван
|0
|0
|10.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|11.
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|12.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малеле Сефас
|7 (2)
|0.35
|2.
|Греку Роберт
|2
|0.1
|3.
|Сербан Ионут II
|2 (2)
|0.1
|4.
|Десланд Сильвен
|2
|0.1
|5.
|Меца Давид
|1
|0.05
|6.
|Нэстэсие Йонуц
|1
|0.05
|7.
|Палич Антун
|1
|0.05
|8.
|Мас Александр
|1
|0.05
|9.
|Хонциу Георгиан
|1
|0.05
|10.
|Дяк Габриэл
|1 (1)
|0.05
|11.
|Тофан Костинел
|0
|0
|12.
|Препелицэ Андрей
|0
|0
|13.
|Ндиайе Медиоп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|5
|0
|2.
|Скречу Владимир
|2
|1
|3.
|Нистор Дан
|3
|0
|4.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|5.
|Влэдою Штефан
|3
|0
|6.
|Мамут Иван
|3
|0
|7.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|8.
|Константин Мариуш
|2
|0
|9.
|Матею Александру
|1
|0
|10.
|Папп Пол
|1
|0
|11.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|12.
|Офусу Риги
|1
|0
|13.
|Банку Никусор
|1
|0
|14.
|Бик Овидиу
|1
|0
|15.
|Баярам Штефан
|1
|0
|16.
|Митран Ионут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матей Габриэль
|3
|2
|2.
|Меца Давид
|5
|0
|3.
|Дрэгичи Стефан
|3
|1
|4.
|Препелицэ Андрей
|3
|0
|5.
|Мушат Николае
|3
|0
|6.
|Лека Михай
|3
|0
|7.
|Тофан Костинел
|3
|0
|8.
|Нэстэсие Йонуц
|2
|0
|9.
|Малеле Сефас
|2
|0
|10.
|Сербан Ионут II
|2
|0
|11.
|Дяк Габриэл
|2
|0
|12.
|Греаб Александру
|2
|0
|13.
|Думитру Кристиан
|2
|0
|14.
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|15.
|Турда Григоре
|2
|0
|16.
|Марич Лука
|1
|0
|17.
|Десланд Сильвен
|1
|0
|18.
|Греку Роберт
|1
|0
|19.
|Ндиайе Медиоп
|1
|0
|20.
|Барбу Каталин
|1
|0
|21.
|Сербаника Даниел
|1
|0
|22.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|Арджеш
|5.26% (1)
|0
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|42.11% (8)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =10 -3Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова
Арджеш Последние 20 матчей: +4 =8 -8Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш
Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|44 - 18
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|26 - 9
|41
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|23 - 13
|37
|4.
|Сепси
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|31 - 18
|32
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 16
|29
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|17 - 15
|28
|7.
|Ботошани
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 28
|24
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|25 - 30
|23
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 24
|22
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|25 - 27
|21
|12.
|Арджеш
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Астра
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 30
|18
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Волунтари
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 31
|16
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|4.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 10
|12
|10.
|Волунтари
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ботошани
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 8
|10
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 5
|22
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 12
|18
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|7.
|Ботошани
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 17
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
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