Киндия Тырговиште
0:1
Конец матча
Стадион: Илие Оана
ЧФР Клуж
38' Желтая карточкаНегуц Кристиан
0:1
52' ПенальтиПаун-Александру Константин
58' Желтая карточкаПопа Даньел
90' Желтая карточкаКамора Мауру
25
Айоани
Михай
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
19
Попа
Даньел
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
75
Джыдя
Адриан
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Якоб ПаулЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
- Защитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Ход матча
38'
52'
58'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|4 (1)
|0.2
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.2
|3.
|Думитрашку Денис
|2
|0.1
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.1
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.05
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.05
|8.
|Дулка Марко
|1
|0.05
|9.
|Костя Михай
|0
|0
|10.
|Якоб Паул
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|6 (3)
|0.3
|2.
|Дебелюх Габриэл
|6
|0.3
|3.
|Рондон Марио
|3
|0.15
|4.
|Костаке Йонуц
|3
|0.15
|5.
|Паун-Александру Константин
|2 (2)
|0.1
|6.
|Винисиус Пауло
|2
|0.1
|7.
|Кипчу Александру
|1
|0.05
|8.
|Иту Кэтэлин
|1
|0.05
|9.
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|10.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.05
|11.
|Камора Мауру
|0
|0
|12.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|13.
|Перейра Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|6
|0
|2.
|Попа Даньел
|6
|0
|3.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|4.
|Якоб Паул
|3
|1
|5.
|Флоря Даниэль
|4
|0
|6.
|Дулка Марко
|4
|0
|7.
|Думитрашку Денис
|2
|1
|8.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|9.
|Дину Корнел
|3
|0
|10.
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|11.
|Диас Томас
|2
|0
|12.
|Айоани Михай
|2
|0
|13.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|14.
|Пициан Андрей
|1
|0
|15.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Мишель
|4
|0
|2.
|Сушич Матео
|4
|0
|3.
|Паун-Александру Константин
|4
|0
|4.
|Дебелюх Габриэл
|4
|0
|5.
|Майк Сестор
|3
|0
|6.
|Виллиам Соарес
|3
|0
|7.
|Маня Кристьян
|3
|0
|8.
|Иту Кэтэлин
|3
|0
|9.
|Дяк Чиприан
|2
|0
|10.
|Камора Мауру
|2
|0
|11.
|Кипчу Александру
|2
|0
|12.
|Рондон Марио
|2
|0
|13.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|14.
|Омрани Билель
|2
|0
|15.
|Бурка Андрей
|2
|0
|16.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|17.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|18.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|19.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|20.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|21.
|Боли Кевин
|1
|0
|22.
|Аурелиу Луиш
|1
|0
|23.
|Жунич Ивица
|1
|0
|24.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|25.
|Костаке Йонуц
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
|ЧФР Клуж
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =8 -5Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы
Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =5 -5ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|47 - 19
|45
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|27 - 9
|44
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|23 - 13
|37
|4.
|Сепси
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|33 - 20
|33
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|21 - 17
|30
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|7.
|Ботошани
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 25
|27
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 24
|25
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|26 - 31
|24
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 29
|24
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|19
|4
|10
|5
|26 - 28
|22
|12.
|Арджеш
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Астра
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|25 - 31
|19
|14.
|Волунтари
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|24 - 33
|17
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|19 - 30
|17
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|19 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 9
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|8.
|Ботошани
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 10
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|13.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 5
|22
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 12
|18
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|7.
|Ботошани
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 17
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 25
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
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