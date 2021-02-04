ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Константин Рэдулеску
Вииторул Констанца
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
99
Рондон
Марио
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Раду БобокЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Dan Sirbu
-
Главный тренер: Catalin Anghel
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|6 (3)
|0.29
|2.
|Дебелюх Габриэл
|6
|0.29
|3.
|Рондон Марио
|3
|0.14
|4.
|Костаке Йонуц
|3
|0.14
|5.
|Паун-Александру Константин
|2 (2)
|0.1
|6.
|Винисиус Пауло
|2
|0.1
|7.
|Кипчу Александру
|1
|0.05
|8.
|Иту Кэтэлин
|1
|0.05
|9.
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|10.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.05
|11.
|Камора Мауру
|0
|0
|12.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|13.
|Перейра Мишель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|9
|0.45
|2.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.2
|3.
|Чобану Андрей
|4 (2)
|0.2
|4.
|Добросавлевичи Алин
|2
|0.1
|5.
|Мэцан Александру
|1
|0.05
|6.
|Эли Лопес
|1
|0.05
|7.
|Ганя Джордже
|1
|0.05
|8.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.05
|9.
|Касап Карло
|1
|0.05
|10.
|Артян Андрей
|1
|0.05
|11.
|Матей Космин
|1 (1)
|0.05
|12.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|13.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|14.
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Мишель
|4
|0
|2.
|Сушич Матео
|4
|0
|3.
|Паун-Александру Константин
|4
|0
|4.
|Дебелюх Габриэл
|4
|0
|5.
|Майк Сестор
|3
|0
|6.
|Виллиам Соарес
|3
|0
|7.
|Маня Кристьян
|3
|0
|8.
|Иту Кэтэлин
|3
|0
|9.
|Дяк Чиприан
|2
|0
|10.
|Камора Мауру
|2
|0
|11.
|Кипчу Александру
|2
|0
|12.
|Рондон Марио
|2
|0
|13.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|14.
|Омрани Билель
|2
|0
|15.
|Бурка Андрей
|2
|0
|16.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|17.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|18.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|19.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|20.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|21.
|Боли Кевин
|1
|0
|22.
|Аурелиу Луиш
|1
|0
|23.
|Жунич Ивица
|1
|0
|24.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|25.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кожокару Валентин
|3
|1
|2.
|Артян Андрей
|3
|1
|3.
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|4.
|Младен Себастьян
|4
|0
|5.
|Гастаньяга Йон
|4
|0
|6.
|Чобану Андрей
|4
|0
|7.
|Гицэ Вирджил
|2
|1
|8.
|Янку Габриэль
|3
|0
|9.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|10.
|Матей Космин
|2
|0
|11.
|Лукассен Кевин
|2
|0
|12.
|Бензар Ромарио
|2
|0
|13.
|Мэцан Александру
|2
|0
|14.
|Раду Бобок
|2
|0
|15.
|Бабунски Давид
|1
|0
|16.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|17.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|18.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|19.
|Тордой Арпад
|1
|0
|20.
|Ганя Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|Вииторул Констанца
|20% (5)
|8% (2)
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =11 -5Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:3 Сепси Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ
УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вииторул Констанца: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Лига 1 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|48 - 19
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|21
|13
|6
|2
|27 - 9
|45
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|26 - 13
|40
|4.
|Сепси
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|33 - 20
|33
|5.
|Ботошани
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 19
|28
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|20 - 29
|27
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|23 - 25
|25
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 32
|25
|11.
|Вииторул Констанца
|0:0 Заявка
|20
|4
|11
|5
|26 - 28
|23
|12.
|Астра
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 32
|22
|13.
|Арджеш
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 31
|18
|15.
|Волунтари
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 36
|17
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|19 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 6
|17
|4.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 9
|16
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|8.
|Ботошани
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|13.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|13.
|Вииторул Констанца
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 25
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
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