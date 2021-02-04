  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
ЧФР Клуж
2:1
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
1:0
31' Гол
Иту Кэтэлин
34' Желтая карточка
Иту Кэтэлин
1:1
52' Гол
Добросавлевичи Алин
56' Желтая карточка
Бензар Ромарио
74' Желтая карточка
Камора Мауру
74' Желтая карточка
Гастаньяга Йон
2:1
90' Гол
Хобан Овидиу
90' Желтая карточка
Артян Андрей
90'+5
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
7
Паун-Александру
Константин
11
Перейра
Мишель
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
34
Кабуз
Каталин
19
Бензар
Ромарио
5
Младен
Себастьян
21
Добросавлевичи
Алин
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
17
Чобану
Андрей
30
Грэдинару
Рэзван
7
Ганя
Джордже
27
Эли
Лопес
ЧФР Клуж
Вииторул Констанца

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 6 (3) 0.29
2. Дебелюх Габриэл 6 0.29
3. Рондон Марио 3 0.14
4. Костаке Йонуц 3 0.14
5. Паун-Александру Константин 2 (2) 0.1
6. Иту Кэтэлин 2 0.1
7. Винисиус Пауло 2 0.1
8. Кипчу Александру 1 0.05
9. Хобан Овидиу 1 0.05
10. Чоботарю Денис 1 0.05
11. Петрила Клаудиу 1 0.05
12. Камора Мауру 0 0
13. Войтуш Якуб 0 0
14. Перейра Мишель 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 9 0.45
2. Янку Габриэль 4 (1) 0.2
3. Чобану Андрей 4 (2) 0.2
4. Добросавлевичи Алин 3 0.15
5. Мэцан Александру 1 0.05
6. Эли Лопес 1 0.05
7. Ганя Джордже 1 0.05
8. Гастаньяга Йон 1 0.05
9. Касап Карло 1 0.05
10. Артян Андрей 1 0.05
11. Матей Космин 1 (1) 0.05
12. Дюссо Дамьен 0 0
13. Де Нойер Брадлей 0 0
14. Раду Бобок 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Перейра Мишель 4 0
2. Сушич Матео 4 0
3. Паун-Александру Константин 4 0
4. Иту Кэтэлин 4 0
5. Дебелюх Габриэл 4 0
6. Камора Мауру 3 0
7. Майк Сестор 3 0
8. Виллиам Соарес 3 0
9. Маня Кристьян 3 0
10. Дяк Чиприан 2 0
11. Кипчу Александру 2 0
12. Рондон Марио 2 0
13. Джокович Дамьян 2 0
14. Омрани Билель 2 0
15. Бурка Андрей 2 0
16. Хобан Овидиу 1 0
17. Латовлевич Ясмин 1 0
18. Винисиус Пауло 1 0
19. Войтуш Якуб 1 0
20. Бэлгрэдян Кристиан 1 0
21. Боли Кевин 1 0
22. Аурелиу Луиш 1 0
23. Жунич Ивица 1 0
24. Бордеяну Михай 1 0
25. Костаке Йонуц 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Артян Андрей 4 1
2. Гастаньяга Йон 5 0
3. Кожокару Валентин 3 1
4. Дюссо Дамьен 4 0
5. Младен Себастьян 4 0
6. Чобану Андрей 4 0
7. Гицэ Вирджил 2 1
8. Янку Габриэль 3 0
9. Бензар Ромарио 3 0
10. Добросавлевичи Алин 3 0
11. Матей Космин 2 0
12. Лукассен Кевин 2 0
13. Мэцан Александру 2 0
14. Раду Бобок 2 0
15. Бабунски Давид 1 0
16. Кицу Аурелиан 1 0
17. Кастанеда Хосе 1 0
18. Де Нойер Брадлей 1 0
19. Тордой Арпад 1 0
20. Ганя Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 21.43% (6) 3.57% (1) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6) 25% (7)
 Вииторул Констанца 19.23% (5) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:3 Сепси Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ
УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вииторул Констанца: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Суперкубок
ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Лига 1 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 21 15 3 3 48 - 19 48
2. ЧФР Клуж Заявка 21 14 5 2 29 - 10 47
3. Университатя Крайова Заявка 21 11 7 3 26 - 13 40
4. Сепси Заявка 20 8 9 3 33 - 20 33
5. Ботошани Заявка 21 8 6 7 31 - 27 30
6. Академика Клинчени Заявка 21 7 9 5 21 - 20 30
7. Киндия Тырговиште Заявка 21 7 7 7 19 - 19 28
8. УТА Арад Заявка 21 7 6 8 20 - 29 27
9. Динамо Бухарест Заявка 21 7 4 10 23 - 25 25
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 21 7 4 10 27 - 32 25
11. Вииторул Констанца Заявка 20 4 10 6 27 - 30 22
12. Астра Заявка 21 5 7 9 28 - 32 22
13. Арджеш Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
14. Германнштадт Заявка 21 3 9 9 20 - 31 18
15. Волунтари Заявка 21 4 5 12 25 - 36 17
16. Политехника Яссы Заявка 20 4 3 13 19 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 10 9 1 0 30 - 6 28
2. ЧФР Клуж Заявка 11 5 4 2 12 - 7 19
3. Академика Клинчени Заявка 11 5 3 3 10 - 9 18
4. Сепси Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
5. Университатя Крайова Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
6. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
8. Ботошани Заявка 10 3 4 3 13 - 8 13
9. Динамо Бухарест Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
10. Киндия Тырговиште Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Волунтари Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
12. Астра Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
13. Арджеш Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Германнштадт Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. УТА Арад Заявка 10 1 3 6 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 10 9 1 0 17 - 3 28
2. Университатя Крайова Заявка 11 7 4 0 16 - 5 25
3. УТА Арад Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
4. ФКСБ Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Ботошани Заявка 11 5 2 4 18 - 19 17
7. Киндия Тырговиште Заявка 10 4 4 2 7 - 3 16
8. Динамо Бухарест Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Академика Клинчени Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
10. Астра Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
12. Арджеш Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
13. Вииторул Констанца Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
14. Германнштадт Заявка 10 1 5 4 9 - 15 8
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 1 7 8 - 25 7
16. Волунтари Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 1.63 8.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.58 3.75 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.72 6.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 1.42 8.50
  4.12 1.36 12.61

Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Вииторул Констанца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.06 3.05 1.35 2.31 1.57 1.70 2.08 1.25 3.65 1.08 7.00
7.60 1.05 6.30 1.08 2.81 1.40 2.16 1.68 1.67 2.31 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
5.00 1.15 3.75 1.25 3.90 1.23 1.87 1.87 1.84 1.96 1.50 2.48 1.09 6.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
3.81 1.27 2.45 1.57 2.97 1.41 2.43 1.58 1.88 1.98 1.53 2.56 1.39 3.08 1.20 4.61 1.25 4.05 1.24 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.74 2.01 1.35 3.05 1.07 7.40
2.61 1.48 1.72 2.10 1.33 3.24
1.77 1.97 1.20 4.20 1.28 3.45 1.08 7.20
1.70 2.18 1.42 2.89 1.14 5.63 1.40 2.96 1.16 5.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.27 1.15 5.00
3.32 1.32 2.21 1.65 1.53 2.47 1.22 4.20
2.20 1.59 1.53 2.37 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.67
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.30 1.20
Где смотреть матч ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 