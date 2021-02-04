Киндия Тырговиште
2:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Илие Оана
Ботошани
1:0
6' ПенальтиПопа Даньел
2:0
11' Гол в свои воротаГанкич Гидает
2:1
26' ГолФили Реалдо
25
Айоани
Михай
48
Бурама
Фомба
15
Дину
Корнел
29
Костя
Михай
22
Раца
Вадим
19
Попа
Даньел
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Диас ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
6'
1:0
11'
2:0
26'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|5 (2)
|0.24
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.19
|3.
|Думитрашку Денис
|2
|0.1
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.1
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.05
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.05
|8.
|Дулка Марко
|1
|0.05
|9.
|Костя Михай
|0
|0
|10.
|Якоб Паул
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|11 (4)
|0.52
|2.
|Фили Реалдо
|3
|0.14
|3.
|Дуганджич Марко
|2
|0.1
|4.
|Аль-Мавас Махмуд
|2
|0.1
|5.
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.1
|6.
|Офусу Риги
|1
|0.05
|7.
|Роман Михай
|1
|0.05
|8.
|Онгенда Эрвин
|1
|0.05
|9.
|Тирковеану Андрей
|1
|0.05
|10.
|Харуц Денис
|1
|0.05
|11.
|Киндриш Андрей
|1
|0.05
|12.
|Чимпану Джордже
|1
|0.05
|13.
|Патаке Андрей
|0
|0
|14.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|15.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|16.
|Камара Секу
|0
|0
|17.
|Туту Юссеф
|0
|0
|18.
|Папа Энрико
|0
|0
|19.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|6
|0
|2.
|Попа Даньел
|6
|0
|3.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|4.
|Якоб Паул
|3
|1
|5.
|Флоря Даниэль
|4
|0
|6.
|Дулка Марко
|4
|0
|7.
|Думитрашку Денис
|2
|1
|8.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|9.
|Дину Корнел
|3
|0
|10.
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|11.
|Диас Томас
|2
|0
|12.
|Айоани Михай
|2
|0
|13.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|14.
|Пициан Андрей
|1
|0
|15.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|6
|1
|2.
|Шерони Алин
|5
|1
|3.
|Онгенда Эрвин
|4
|1
|4.
|Киндриш Андрей
|4
|1
|5.
|Флореску Эдуард
|4
|0
|6.
|Каскини Баутиста
|2
|1
|7.
|Роман Михай
|3
|0
|8.
|Кейта Амиду
|3
|0
|9.
|Тирковеану Андрей
|3
|0
|10.
|Харуц Денис
|3
|0
|11.
|Моэску Адриан
|1
|1
|12.
|Асковски Стефан
|2
|0
|13.
|Туту Юссеф
|1
|0
|14.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|15.
|Пап Эдуард
|1
|0
|16.
|Ганкич Гидает
|1
|0
|17.
|Папа Энрико
|1
|0
|18.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
|Ботошани
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =7 -6Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Ботошани Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани
Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 Политехника Яссы
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ботошани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|48 - 19
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|27 - 9
|44
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|26 - 13
|40
|4.
|Сепси
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|33 - 20
|33
|5.
|Киндия Тырговиште
|2:1 Заявка
|21
|8
|7
|6
|19 - 17
|31
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Ботошани
|1:2 Заявка
|21
|7
|6
|8
|29 - 27
|27
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|20 - 29
|27
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|23 - 25
|25
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 32
|25
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|19
|4
|10
|5
|26 - 28
|22
|12.
|Астра
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 32
|22
|13.
|Арджеш
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 31
|18
|15.
|Волунтари
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 36
|17
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|19 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|3.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 9
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Киндия Тырговиште
|2:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|9.
|Ботошани
|1:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|13.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|2:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|7.
|Ботошани
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 19
|14
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 25
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «Ботошани» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботошани» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «Ботошани», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров