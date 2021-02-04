  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Киндия Тырговиште
2:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ботошани
0'
1:0
6' Пенальти
Попа Даньел
2:0
11' Гол в свои ворота
Ганкич Гидает
2:1
26' Гол
Фили Реалдо
37'
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
17
Пициан
Андрей
48
Бурама
Фомба
15
Дину
Корнел
29
Костя
Михай
22
Раца
Вадим
8
Дулка
Марко
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
13
Ганкич
Гидает
19
Патаке
Андрей
32
Шерони
Алин
6
Киндриш
Андрей
30
Цигэнашу
Александр
10
Онгенда
Эрвин
8
Родригес
Хонатан
II
67
Папа
Энрико
21
Кроитору
Дэвид
9
Аль-Мавас
Махмуд
7
Кейта
Амиду
Киндия Тырговиште
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попа Даньел 5 (2) 0.24
2. Флоря Даниэль 4 0.19
3. Думитрашку Денис 2 0.1
4. Бериша Вальмир 2 (1) 0.1
5. Негуц Кристиан 1 0.05
6. Раца Вадим 1 0.05
7. Кэпушэ Тибериу 1 0.05
8. Дулка Марко 1 0.05
9. Костя Михай 0 0
10. Якоб Паул 0 0
11. Диас Томас 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 11 (4) 0.52
2. Фили Реалдо 3 0.14
3. Дуганджич Марко 2 0.1
4. Аль-Мавас Махмуд 2 0.1
5. Флореску Эдуард 2 (1) 0.1
6. Офусу Риги 1 0.05
7. Роман Михай 1 0.05
8. Онгенда Эрвин 1 0.05
9. Тирковеану Андрей 1 0.05
10. Харуц Денис 1 0.05
11. Киндриш Андрей 1 0.05
12. Чимпану Джордже 1 0.05
13. Патаке Андрей 0 0
14. Цигэнашу Александр 0 0
15. Хольцманн Марсель 0 0
16. Камара Секу 0 0
17. Туту Юссеф 0 0
18. Папа Энрико 0 0
19. Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 6 0
2. Попа Даньел 6 0
3. Негуц Кристиан 6 0
4. Якоб Паул 3 1
5. Флоря Даниэль 4 0
6. Дулка Марко 4 0
7. Думитрашку Денис 2 1
8. Ямеого Блэз 3 0
9. Дину Корнел 3 0
10. Кэпушэ Тибериу 2 0
11. Диас Томас 2 0
12. Айоани Михай 2 0
13. Бериша Вальмир 1 0
14. Пициан Андрей 1 0
15. Ионицэ Адриан 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 6 1
2. Шерони Алин 5 1
3. Онгенда Эрвин 4 1
4. Киндриш Андрей 4 1
5. Флореску Эдуард 4 0
6. Каскини Баутиста 2 1
7. Роман Михай 3 0
8. Кейта Амиду 3 0
9. Тирковеану Андрей 3 0
10. Харуц Денис 3 0
11. Моэску Адриан 1 1
12. Асковски Стефан 2 0
13. Туту Юссеф 1 0
14. Дуганджич Марко 1 0
15. Пап Эдуард 1 0
16. Ганкич Гидает 1 0
17. Папа Энрико 1 0
18. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1)
 Ботошани 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Ботошани Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани
Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 Политехника Яссы

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ботошани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 21 15 3 3 48 - 19 48
2. ЧФР Клуж Заявка 20 13 5 2 27 - 9 44
3. Университатя Крайова Заявка 21 11 7 3 26 - 13 40
4. Сепси Заявка 20 8 9 3 33 - 20 33
5. Киндия Тырговиште 2:1 Заявка 21 8 7 6 19 - 17 31
6. Академика Клинчени Заявка 21 7 9 5 21 - 20 30
7. Ботошани 1:2 Заявка 21 7 6 8 29 - 27 27
8. УТА Арад Заявка 21 7 6 8 20 - 29 27
9. Динамо Бухарест Заявка 21 7 4 10 23 - 25 25
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 21 7 4 10 27 - 32 25
11. Вииторул Констанца Заявка 19 4 10 5 26 - 28 22
12. Астра Заявка 21 5 7 9 28 - 32 22
13. Арджеш Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
14. Германнштадт Заявка 21 3 9 9 20 - 31 18
15. Волунтари Заявка 21 4 5 12 25 - 36 17
16. Политехника Яссы Заявка 20 4 3 13 19 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 10 9 1 0 30 - 6 28
2. Академика Клинчени Заявка 11 5 3 3 10 - 9 18
3. Сепси Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
4. ЧФР Клуж Заявка 10 4 4 2 10 - 6 16
5. Университатя Крайова Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
6. Киндия Тырговиште 2:1 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
9. Ботошани 1:2 Заявка 10 3 4 3 13 - 8 13
10. Динамо Бухарест Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
11. Волунтари Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
12. Астра Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
13. Арджеш Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Германнштадт Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. УТА Арад Заявка 10 1 3 6 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 10 9 1 0 17 - 3 28
2. Университатя Крайова Заявка 11 7 4 0 16 - 5 25
3. УТА Арад Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
4. ФКСБ Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Киндия Тырговиште 2:1 Заявка 10 4 4 2 7 - 3 16
7. Ботошани 1:2 Заявка 11 4 2 5 16 - 19 14
8. Динамо Бухарест Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Академика Клинчени Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
10. Астра Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
12. Арджеш Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
13. Вииторул Констанца Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
14. Германнштадт Заявка 10 1 5 4 9 - 15 8
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 1 7 8 - 25 7
16. Волунтари Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Ботошани
2.97
6.80
5.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.80 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 3.05 2.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 2.96 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 2.80 2.45
  1.76 3.21 5.74

Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «Ботошани» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботошани» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «Ботошани», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.80 1.40 2.11 1.68 1.60 2.25 1.22 4.00 1.06 7.80
6.30 1.08 5.20 1.13 2.57 1.47 1.94 1.84 1.57 2.52 1.25 3.86 1.17 4.65 1.04 8.50 1.02 9.00
6.30 1.09 4.70 1.17 2.42 1.52 2.20 1.68 1.80 1.95 1.68 2.20 1.47 2.55 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 16.00 0.00 15.50 0.00 21.00
6.96 1.12 2.61 1.53 2.27 1.67 1.94 1.93 1.68 2.26 2.45 1.58 2.12 1.75 1.79 2.07 1.58 2.45 1.45 2.82 3.14 1.37 2.14 1.75 1.77 2.11 1.54 2.53 1.32 3.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.46 1.51 1.63 2.19 1.31 3.25 1.06 8.00
2.38 1.57 1.58 2.35 1.30 3.45
2.30 1.58 1.48 2.55 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00
2.50 1.56 2.06 1.83 1.58 2.45 1.39 3.15 2.20 1.69 1.81 2.04 1.40 2.98 1.27 3.79 1.41 2.93 1.22 4.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.27 1.59 1.54 2.39 1.13 5.40
3.10 1.36 2.06 1.75 1.47 2.64
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
4.10 1.21
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 2:1 Ботошани онлайн

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