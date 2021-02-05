Сепси
3:1
Перерыв
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Политехника Яссы
0:1
2' ГолВега Дейвер
16' Желтая карточкаОня Рэзван
1:1
17' ПенальтиФюлёп Лоран
2:1
19' ГолШафранко Павол
25' Желтая карточкаПассалья Хуан Пабло
3:1
42' ГолГоловфка Кэтэлин
29
Буэнна
Рашид
23
Ахабар
Анасс
10
Фюлёп
Лоран
95
Брынзэ
Янош
19
Оня
Рэзван
24
Бушу
Сорин
26
Мойса
Йонут
22
Гайтан
Пабло
77
Вега
Дейвер
70
Dylan
Flores
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Санто ЭлбертВратарь
-
99 Чисер БалажЗащитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Основной состав
-
95 Брынзэ ЯношВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Бушу СоринЗащитник
-
26 Мойса ЙонутПолузащитник
-
22 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Вега ДейверНападающий
-
70 Dylan FloresНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бос ЛевентеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Kerezsy
Ход матча
2'
16'
17'
1:1
19'
42'
3:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шафранко Павол
|6
|0.29
|2.
|Митря Богдан
|3 (1)
|0.14
|3.
|Васвари Габриэл
|3 (2)
|0.14
|4.
|Фюлёп Иштван
|2 (1)
|0.1
|5.
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.1
|6.
|Аганович Аднан
|2
|0.1
|7.
|Ахабар Анасс
|2
|0.1
|8.
|Петрила Клаудиу
|2
|0.1
|9.
|Гонсалес Эдер
|2
|0.1
|10.
|Фюлёп Лоран
|2 (1)
|0.1
|11.
|Байрович Адмир
|2
|0.1
|12.
|Буэнна Рашид
|2
|0.1
|13.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.1
|14.
|Димитров Радослав
|1
|0.05
|15.
|Ковакс Лорант
|1
|0.05
|16.
|Пурече Флориан
|1
|0.05
|17.
|Нувье Бриан
|0
|0
|18.
|Штефан Флорин
|0
|0
|19.
|Тамаш Нандор
|0
|0
|20.
|Думитреску Андрес
|0
|0
|21.
|Маркович Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джюранович Урош
|1
|0.05
|2.
|Dylan Flores
|1
|0.05
|3.
|Вега Дейвер
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|7
|0
|2.
|Фофана Бубакар II
|5
|1
|3.
|Буэнна Рашид
|4
|1
|4.
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|5.
|Головфка Кэтэлин
|4
|0
|6.
|Штефан Флорин
|4
|0
|7.
|Димитров Радослав
|3
|0
|8.
|Аганович Аднан
|3
|0
|9.
|Васвари Габриэл
|3
|0
|10.
|Фюлёп Иштван
|3
|0
|11.
|Ахабар Анасс
|2
|0
|12.
|Пурече Флориан
|2
|0
|13.
|Нувье Бриан
|2
|0
|14.
|Чисер Балаж
|2
|0
|15.
|Тинчу Разван
|1
|0
|16.
|Ковакс Лорант
|1
|0
|17.
|Шафранко Павол
|1
|0
|18.
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|19.
|Маркович Алекса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бранеску Лорентиу
|1
|0
|2.
|Попадюк Дору
|1
|0
|3.
|Dylan Flores
|1
|0
|4.
|Попа Рэзван
|1
|0
|5.
|Джюранович Урош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сепси
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|25% (8)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|Политехника Яссы
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +8 =9 -3Сепси 2:2 Волунтари Вииторул Констанца 3:3 Сепси Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +4 =3 -13Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы
Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Сепси: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|48 - 19
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|29 - 10
|47
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|26 - 13
|40
|4.
|Сепси
|3:1 Заявка
|21
|9
|9
|3
|36 - 21
|36
|5.
|Ботошани
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 19
|28
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|20 - 29
|27
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|23 - 25
|25
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 32
|25
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|27 - 30
|22
|12.
|Астра
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 32
|22
|13.
|Арджеш
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 31
|18
|15.
|Волунтари
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 36
|17
|16.
|Политехника Яссы
|1:3 Заявка
|21
|4
|3
|14
|20 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|Сепси
|3:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|8.
|Ботошани
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|13.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|1:3 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|3:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Политехника Яссы
|1:3 Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 28
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
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