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  3. Румыния
Сепси
3:3
Конец матча

Стадион:
Политехника Яссы
0'
0:1
2' Гол
Вега Дейвер
16' Желтая карточка
Оня Рэзван
1:1
17' Пенальти
Фюлёп Лоран
2:1
18' Гол
Шафранко Павол
25' Желтая карточка
Пассалья Хуан Пабло
3:1
42' Гол
Головфка Кэтэлин
62' Желтая карточка
Шафранко Павол
76' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
3:2
77' Гол
Калкан Андреас
87' Желтая карточка
Бушу Сорин
89' Желтая карточка
Вега Дейвер
89' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
90' Желтая карточка
Csongor Fejer
3:3
90' Гол
Гайтан Пабло
90'+6
1
Csongor
Fejer
2
Делияннидис
Панайотис
29
Буэнна
Рашид
82
Ниняй
Бранислав
11
Штефэнеску
Мариус
23
Ахабар
Анасс
14
Гонсалес
Эдер
10
Фюлёп
Лоран
90
Головфка
Кэтэлин
18
Шафранко
Павол
27
Петрила
Клаудиу
95
Брынзэ
Янош
19
Оня
Рэзван
6
Попа
Рэзван
4
Михалаке
Мариус
24
Бушу
Сорин
26
Мойса
Йонут
22
Гайтан
Пабло
8
Пассалья
Хуан
Пабло
7
Попадюк
Дору
77
Вега
Дейвер
70
Dylan
Flores
Сепси
Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шафранко Павол 6 0.29
2. Митря Богдан 3 (1) 0.14
3. Васвари Габриэл 3 (2) 0.14
4. Фюлёп Иштван 2 (1) 0.1
5. Головфка Кэтэлин 2 0.1
6. Аганович Аднан 2 0.1
7. Ахабар Анасс 2 0.1
8. Петрила Клаудиу 2 0.1
9. Гонсалес Эдер 2 0.1
10. Фюлёп Лоран 2 (1) 0.1
11. Байрович Адмир 2 0.1
12. Буэнна Рашид 2 0.1
13. Фофана Бубакар II 2 0.1
14. Димитров Радослав 1 0.05
15. Ковакс Лорант 1 0.05
16. Пурече Флориан 1 0.05
17. Нувье Бриан 0 0
18. Штефан Флорин 0 0
19. Тамаш Нандор 0 0
20. Думитреску Андрес 0 0
21. Маркович Алекса 0 0
Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джюранович Урош 1 0.05
2. Гайтан Пабло 1 0.05
3. Dylan Flores 1 0.05
4. Вега Дейвер 1 0.05
5. Баксеванос Николаос 0 0

Карточки

Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 7 0
2. Фофана Бубакар II 5 1
3. Штефэнеску Мариус 6 0
4. Буэнна Рашид 4 1
5. Головфка Кэтэлин 4 0
6. Штефан Флорин 4 0
7. Димитров Радослав 3 0
8. Аганович Аднан 3 0
9. Васвари Габриэл 3 0
10. Фюлёп Иштван 3 0
11. Ахабар Анасс 2 0
12. Пурече Флориан 2 0
13. Нувье Бриан 2 0
14. Шафранко Павол 2 0
15. Чисер Балаж 2 0
16. Тинчу Разван 1 0
17. Ковакс Лорант 1 0
18. Csongor Fejer 1 0
19. Фюлёп Лоран 1 0
20. Маркович Алекса 1 0
21. Гонсалес Эдер 1 0
Политехника Яссы
# Игрок      
1. Бранеску Лорентиу 1 0
2. Попадюк Дору 1 0
3. Dylan Flores 1 0
4. Вега Дейвер 1 0
5. Попа Рэзван 1 0
6. Джюранович Урош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сепси 5.71% (2) 20% (7) 25.71% (9) 14.29% (5) 5.71% (2) 28.57% (10)
Политехника Яссы 42.86% (3) 0 0 14.29% (1) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Сепси 2:2 Волунтари Вииторул Констанца 3:3 Сепси Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы
Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Сепси: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Политехника Яссы 1:4 Сепси Первая лига Политехника Яссы 0:3 Сепси Кубок Политехника Яссы 3:1 Сепси Лига 1 Сепси 5:1 Политехника Яссы Кубок
Сепси 1:1 Политехника Яссы Лига 1 Сепси 1:0 Политехника Яссы Первая лига Политехника Яссы 1:1 Сепси Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 21 15 3 3 48 - 19 48
2. ЧФР Клуж Заявка 21 14 5 2 29 - 10 47
3. Университатя Крайова Заявка 21 11 7 3 26 - 13 40
4. Сепси Заявка 21 8 10 3 36 - 23 34
5. Ботошани Заявка 21 8 6 7 31 - 27 30
6. Академика Клинчени Заявка 21 7 9 5 21 - 20 30
7. Киндия Тырговиште Заявка 21 7 7 7 19 - 19 28
8. УТА Арад Заявка 21 7 6 8 20 - 29 27
9. Динамо Бухарест Заявка 21 7 4 10 23 - 25 25
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 21 7 4 10 27 - 32 25
11. Вииторул Констанца Заявка 20 4 10 6 27 - 30 22
12. Астра Заявка 21 5 7 9 28 - 32 22
13. Арджеш Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
14. Германнштадт Заявка 21 3 9 9 20 - 31 18
15. Волунтари Заявка 21 4 5 12 25 - 36 17
16. Политехника Яссы Заявка 21 4 4 13 22 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 10 9 1 0 30 - 6 28
2. ЧФР Клуж Заявка 11 5 4 2 12 - 7 19
3. Академика Клинчени Заявка 11 5 3 3 10 - 9 18
4. Сепси Заявка 11 4 5 2 19 - 12 17
5. Университатя Крайова Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
6. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
8. Ботошани Заявка 10 3 4 3 13 - 8 13
9. Динамо Бухарест Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
10. Киндия Тырговиште Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Волунтари Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
12. Астра Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
13. Арджеш Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Германнштадт Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. УТА Арад Заявка 10 1 3 6 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 10 9 1 0 17 - 3 28
2. Университатя Крайова Заявка 11 7 4 0 16 - 5 25
3. УТА Арад Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
4. ФКСБ Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Ботошани Заявка 11 5 2 4 18 - 19 17
7. Киндия Тырговиште Заявка 10 4 4 2 7 - 3 16
8. Динамо Бухарест Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Академика Клинчени Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
10. Астра Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
12. Арджеш Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
13. Вииторул Констанца Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
14. Германнштадт Заявка 10 1 5 4 9 - 15 8
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
16. Волунтари Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 8.50 36.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 6.50 17.00

Самый высокий коэффициент на матч «Сепси» – «Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сепси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сепси» – «Политехника Яссы», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
11.00 1.02 8.00 1.06 12.00 1.01 9.00 1.04 2.12 1.72 3.55 1.27 2.80 1.40 6.00 1.10 4.50 1.18 1.80 1.95 1.20 4.20 1.07 7.50 1.22 4.00 1.14 5.20 1.03 10.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
1.85 1.95 2.65 1.44 1.75 2.01 1.35 3.05 1.09 6.50 1.62 2.20 1.13 5.40 1.07 7.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.11 5.80
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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