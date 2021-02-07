Газ-Метан Медиаш
1:0
Конец матча
Стадион: Газ Метан
Киндия Тырговиште
18' Желтая карточкаДину Корнел
20' Желтая карточкаКэпушэ Тибериу
31' Желтая карточкаДулка Марко
1:0
37' ПенальтиДякону Роналдо
44' Желтая карточкаФлоря Даниэль
68' Желтая карточкаШамед Нассер
76' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
90' Желтая карточкаТриф Разван
21
Бутян
Михай
10
Шамед
Нассер
77
Сарр
Адама
25
Айоани
Михай
48
Бурама
Фомба
15
Дину
Корнел
14
Диас
Томас
66
Якоб
Паул
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шамед НассерПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сарр АдамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Зе МануэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Костя ПаулПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
14 Диас ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Якоб ПаулПолузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
18'
20'
31'
37'
1:0
44'
68'
70'
76'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Думитру Николао
|7
|0.32
|2.
|Дякону Роналдо
|6 (2)
|0.27
|3.
|Валенте Рикарду
|3
|0.14
|4.
|Зе Мануэль
|2
|0.09
|5.
|Чокан Серджу
|2
|0.09
|6.
|Бачо Ондржей
|2
|0.09
|7.
|Самбу Идриса
|1
|0.05
|8.
|Шамед Нассер
|1
|0.05
|9.
|Ромеро Роберто
|1
|0.05
|10.
|Ницу Луис
|1
|0.05
|11.
|Франсишку Жуниор
|0
|0
|12.
|Триф Разван
|0
|0
|13.
|Велисар Михай
|0
|0
|14.
|Хоршия Овидиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|5 (2)
|0.23
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.18
|3.
|Думитрашку Денис
|2
|0.09
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.09
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.05
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.05
|8.
|Дулка Марко
|1
|0.05
|9.
|Костя Михай
|0
|0
|10.
|Якоб Паул
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шамед Нассер
|6
|0
|2.
|Альсё Бриан
|6
|0
|3.
|Матиас Иури
|6
|0
|4.
|Бачо Ондржей
|2
|2
|5.
|Ларие Йонуц
|5
|0
|6.
|Франсишку Жуниор
|5
|0
|7.
|Зе Мануэль
|4
|0
|8.
|Бутян Михай
|4
|0
|9.
|Чокан Серджу
|4
|0
|10.
|Памбу Ив Симон
|3
|0
|11.
|Дякону Роналдо
|3
|0
|12.
|Хоршия Овидиу
|3
|0
|13.
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|14.
|Думитру Николао
|2
|0
|15.
|Смола Томаш
|2
|0
|16.
|Валенте Рикарду
|2
|0
|17.
|Сано Мусса
|2
|0
|18.
|Ромеро Роберто
|2
|0
|19.
|Плешка Рэзван
|1
|0
|20.
|Кассай Фернандер
|1
|0
|21.
|Бузбуки Александру
|1
|0
|22.
|Самбу Идриса
|1
|0
|23.
|Хорж Рэзван
|1
|0
|24.
|Триф Разван
|1
|0
|25.
|Костя Паул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|7
|0
|2.
|Попа Даньел
|6
|0
|3.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|4.
|Флоря Даниэль
|5
|0
|5.
|Дулка Марко
|5
|0
|6.
|Якоб Паул
|3
|1
|7.
|Думитрашку Денис
|3
|1
|8.
|Дину Корнел
|4
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|3
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|11.
|Диас Томас
|2
|0
|12.
|Айоани Михай
|2
|0
|13.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|14.
|Пициан Андрей
|1
|0
|15.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газ-Метан Медиаш
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|Киндия Тырговиште
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +7 =4 -9Германнштадт 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы
Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =7 -6Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени
Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Газ-Метан Медиаш: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Киндия Тырговиште: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|48 - 19
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|29 - 10
|47
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|27 - 13
|43
|4.
|Сепси
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|36 - 23
|34
|5.
|Ботошани
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|28 - 32
|28
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 30
|28
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 26
|25
|11.
|Арджеш
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 27
|23
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|27 - 30
|22
|13.
|Астра
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 34
|22
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|21 - 32
|19
|15.
|Волунтари
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 36
|17
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|22 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|6.
|Сепси
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|8.
|Ботошани
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|7 - 4
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|9.
|Арджеш
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|11.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
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