Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Газ-Метан Медиаш вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Глупую желтую получил Триф Разван за то, что отбил ногой мяч после свистка

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

86' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

86' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

84' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

83' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

83' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

82' Валенте Рикарду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Кэпушэ Тибериу не смог попасть в створ ударом издали

80' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи

76' Безумный фол. Франсишку Жуниор грубо играет против соперника. Пострадал Cornel Dinu

74' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Велисар Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Велисар Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Ovidiu Horsia уходит с поля и его заменяет Ницу Луис

69' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште делает неудачный навес.

68' Шамед Нассер получил желтую карточку от судьи

67' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Ovidiu Horsia возвращается на поле.

67' Дякону Роналдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Ovidiu Horsia получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Ovidiu Horsia на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Denis Dumitrascu пробует нанести удар издали, но Плешка Рэзван держит все под контролем

63' Ovidiu Horsia нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

62' [team] контролирует мяч.

62' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

58' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Матиас Иури нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

57' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе

52' Диас Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Как он промахнулся? Попа Даньел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' [team] пытается что-то создать.

46' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Fomba Bourama уходит с поля и его заменяет Коцич Милан