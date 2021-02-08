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  2. Матчи
  3. Румыния
Ботошани
2:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:1
2' Гол
Дебелюх Габриэл
13' Желтая карточка
Дяк Чиприан
1:1
31' Гол
Папа Энрико
2:1
37' Гол
Роман Михай
63' Желтая карточка
Костаке Йонуц
67'
13
Ганкич
Гидает
47
Браун
Кристофер
6
Киндриш
Андрей
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
8
Родригес
Хонатан
II
10
Онгенда
Эрвин
99
Кайя
Александру
9
Аль-Мавас
Махмуд
7
Кейта
Амиду
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
75
Джыдя
Адриан
27
Кипчу
Александру
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаке
Йонуц
Ботошани
ЧФР Клуж

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 12 (4) 0.55
2. Фили Реалдо 3 0.14
3. Роман Михай 2 0.09
4. Дуганджич Марко 2 0.09
5. Аль-Мавас Махмуд 2 0.09
6. Киндриш Андрей 2 0.09
7. Флореску Эдуард 2 (1) 0.09
8. Онгенда Эрвин 1 0.05
9. Офусу Риги 1 0.05
10. Папа Энрико 1 0.05
11. Тирковеану Андрей 1 0.05
12. Харуц Денис 1 0.05
13. Чимпану Джордже 1 0.05
14. Патаке Андрей 0 0
15. Цигэнашу Александр 0 0
16. Родригес Хонатан II 0 0
17. Хольцманн Марсель 0 0
18. Камара Секу 0 0
19. Туту Юссеф 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дебелюх Габриэл 7 0.32
2. Дяк Чиприан 6 (3) 0.27
3. Рондон Марио 3 0.14
4. Костаке Йонуц 3 0.14
5. Паун-Александру Константин 2 (2) 0.09
6. Иту Кэтэлин 2 0.09
7. Винисиус Пауло 2 0.09
8. Кипчу Александру 1 0.05
9. Петрила Клаудиу 1 0.05
10. Хобан Овидиу 1 0.05
11. Чоботарю Денис 1 0.05
12. Камора Мауру 0 0
13. Войтуш Якуб 0 0
14. Перейра Мишель 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 6 1
2. Шерони Алин 5 1
3. Онгенда Эрвин 4 1
4. Киндриш Андрей 4 1
5. Флореску Эдуард 4 0
6. Роман Михай 3 0
7. Кейта Амиду 3 0
8. Тирковеану Андрей 3 0
9. Харуц Денис 3 0
10. Каскини Баутиста 1 1
11. Моэску Адриан 1 1
12. Асковски Стефан 2 0
13. Туту Юссеф 1 0
14. Дуганджич Марко 1 0
15. Пап Эдуард 1 0
16. Аль-Мавас Махмуд 1 0
17. Ганкич Гидает 1 0
18. Папа Энрико 1 0
19. Чимпану Джордже 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Перейра Мишель 4 0
2. Сушич Матео 4 0
3. Паун-Александру Константин 4 0
4. Иту Кэтэлин 4 0
5. Дебелюх Габриэл 4 0
6. Дяк Чиприан 3 0
7. Камора Мауру 3 0
8. Майк Сестор 3 0
9. Виллиам Соарес 3 0
10. Маня Кристьян 3 0
11. Кипчу Александру 2 0
12. Рондон Марио 2 0
13. Джокович Дамьян 2 0
14. Омрани Билель 2 0
15. Бурка Андрей 2 0
16. Хобан Овидиу 1 0
17. Латовлевич Ясмин 1 0
18. Винисиус Пауло 1 0
19. Войтуш Якуб 1 0
20. Бэлгрэдян Кристиан 1 0
21. Боли Кевин 1 0
22. Аурелиу Луиш 1 0
23. Жунич Ивица 1 0
24. Бордеяну Михай 1 0
25. Костаке Йонуц 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 6.9% (2) 24.14% (7) 20.69% (6) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6)
 ЧФР Клуж 21.43% (6) 3.57% (1) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6) 25% (7)

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест
Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж
Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
ЧФР Клуж: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 22 15 3 4 48 - 20 48
2. ЧФР Клуж 1:2 Заявка 22 14 5 3 30 - 12 47
3. Университатя Крайова Заявка 22 12 7 3 27 - 13 43
4. Сепси Заявка 21 8 10 3 36 - 23 34
5. Ботошани 2:1 Заявка 22 9 6 7 33 - 28 33
6. Академика Клинчени Заявка 22 8 9 5 22 - 20 33
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 22 8 4 10 28 - 32 28
8. Киндия Тырговиште Заявка 22 7 7 8 19 - 20 28
9. УТА Арад Заявка 22 7 7 8 21 - 30 28
10. Динамо Бухарест Заявка 22 7 4 11 23 - 26 25
11. Арджеш Заявка 21 5 8 8 21 - 27 23
12. Вииторул Констанца Заявка 21 4 10 7 27 - 31 22
13. Астра Заявка 22 5 7 10 28 - 34 22
14. Волунтари Заявка 22 5 5 12 26 - 36 20
15. Германнштадт Заявка 22 3 10 9 21 - 32 19
16. Политехника Яссы Заявка 21 4 4 13 22 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 11 9 1 1 30 - 7 28
2. ЧФР Клуж 1:2 Заявка 11 5 4 2 12 - 7 19
3. Университатя Крайова Заявка 11 5 3 3 11 - 8 18
4. Академика Клинчени Заявка 11 5 3 3 10 - 9 18
5. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
6. Сепси Заявка 11 4 5 2 19 - 12 17
7. Ботошани 2:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
8. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
9. Динамо Бухарест Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
10. Киндия Тырговиште Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Волунтари Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
12. Арджеш Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
13. Астра Заявка 11 2 4 5 13 - 16 10
14. Германнштадт Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. УТА Арад Заявка 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:2 Заявка 11 9 1 1 18 - 5 28
2. Университатя Крайова Заявка 11 7 4 0 16 - 5 25
3. УТА Арад Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
4. ФКСБ Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Ботошани 2:1 Заявка 11 5 2 4 18 - 19 17
7. Киндия Тырговиште Заявка 11 4 4 3 7 - 4 16
8. Академика Клинчени Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Динамо Бухарест Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
10. Арджеш Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11. Астра Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
13. Волунтари Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
14. Германнштадт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
15. Вииторул Констанца Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
ЧФР Клуж
4.05
4.15
6.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.82 4.15 5.60
Бонус: 10 000 ₽ 3.80 3.05 2.04
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.02 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 2.90 5.25
  1.73 3.11 6.47

Самый высокий коэффициент на матч «Ботошани» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботошани» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботошани» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.65 1.44 1.98 1.77 1.54 2.38 1.19 4.40 1.05 8.40
7.30 1.05 6.00 1.09 2.66 1.44 2.08 1.73 1.63 2.38 1.28 3.56 1.19 4.33 1.05 7.80 1.03 8.60
8.10 1.05 6.00 1.12 4.80 1.15 3.45 1.28 1.78 2.06 1.92 1.82 1.44 2.65 3.60 1.25 2.42 1.52 1.57 2.31 1.20 4.20 1.14 5.20 0.00 21.00
7.57 1.10 2.81 1.47 2.44 1.59 2.09 1.81 1.76 2.12 2.56 1.53 2.22 1.69 3.05 1.39 2.16 1.74 3.51 1.31 2.86 1.44 2.21 1.70 1.69 2.22 1.48 2.73 1.42 2.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.39 1.54 1.58 2.30 1.29 3.45 1.05 8.40
2.52 1.51 1.68 2.16 1.32 3.32
1.65 2.25 1.57 2.31 1.10 6.25 1.05 8.50
2.56 1.54 2.11 1.79 1.63 2.36 1.41 3.02 2.20 1.69 1.81 2.03 1.42 2.89 1.28 3.65 1.38 3.05 1.21 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.14 1.66 1.49 2.50 1.11 5.80
3.24 1.33 2.14 1.69 1.49 2.58
2.14 1.66 1.49 2.50 1.16 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.60 1.13
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.22
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