Ботошани
2:1
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
ЧФР Клуж
0:1
2' ГолДебелюх Габриэл
13' Желтая карточкаДяк Чиприан
1:1
31' ГолПапа Энрико
2:1
37' ГолРоман Михай
63' Желтая карточкаКостаке Йонуц
66' Желтая карточкаАурелиу Луиш
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
75
Джыдя
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Ход матча
2'
0:1
13'
31'
1:1
37'
2:1
63'
66'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|12 (4)
|0.55
|2.
|Фили Реалдо
|3
|0.14
|3.
|Роман Михай
|2
|0.09
|4.
|Дуганджич Марко
|2
|0.09
|5.
|Аль-Мавас Махмуд
|2
|0.09
|6.
|Киндриш Андрей
|2
|0.09
|7.
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.09
|8.
|Онгенда Эрвин
|1
|0.05
|9.
|Офусу Риги
|1
|0.05
|10.
|Папа Энрико
|1
|0.05
|11.
|Тирковеану Андрей
|1
|0.05
|12.
|Харуц Денис
|1
|0.05
|13.
|Чимпану Джордже
|1
|0.05
|14.
|Патаке Андрей
|0
|0
|15.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|16.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|17.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|18.
|Камара Секу
|0
|0
|19.
|Туту Юссеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дебелюх Габриэл
|7
|0.32
|2.
|Дяк Чиприан
|6 (3)
|0.27
|3.
|Рондон Марио
|3
|0.14
|4.
|Костаке Йонуц
|3
|0.14
|5.
|Паун-Александру Константин
|2 (2)
|0.09
|6.
|Иту Кэтэлин
|2
|0.09
|7.
|Винисиус Пауло
|2
|0.09
|8.
|Кипчу Александру
|1
|0.05
|9.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.05
|10.
|Хобан Овидиу
|1
|0.05
|11.
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|12.
|Камора Мауру
|0
|0
|13.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|14.
|Перейра Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|6
|1
|2.
|Шерони Алин
|5
|1
|3.
|Онгенда Эрвин
|4
|1
|4.
|Киндриш Андрей
|4
|1
|5.
|Флореску Эдуард
|4
|0
|6.
|Роман Михай
|3
|0
|7.
|Кейта Амиду
|3
|0
|8.
|Тирковеану Андрей
|3
|0
|9.
|Харуц Денис
|3
|0
|10.
|Каскини Баутиста
|1
|1
|11.
|Моэску Адриан
|1
|1
|12.
|Асковски Стефан
|2
|0
|13.
|Туту Юссеф
|1
|0
|14.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|15.
|Пап Эдуард
|1
|0
|16.
|Аль-Мавас Махмуд
|1
|0
|17.
|Ганкич Гидает
|1
|0
|18.
|Папа Энрико
|1
|0
|19.
|Чимпану Джордже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Мишель
|4
|0
|2.
|Сушич Матео
|4
|0
|3.
|Паун-Александру Константин
|4
|0
|4.
|Иту Кэтэлин
|4
|0
|5.
|Дебелюх Габриэл
|4
|0
|6.
|Дяк Чиприан
|3
|0
|7.
|Камора Мауру
|3
|0
|8.
|Майк Сестор
|3
|0
|9.
|Виллиам Соарес
|3
|0
|10.
|Маня Кристьян
|3
|0
|11.
|Кипчу Александру
|2
|0
|12.
|Рондон Марио
|2
|0
|13.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|14.
|Аурелиу Луиш
|2
|0
|15.
|Омрани Билель
|2
|0
|16.
|Костаке Йонуц
|2
|0
|17.
|Бурка Андрей
|2
|0
|18.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|19.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|20.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|21.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|22.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|23.
|Боли Кевин
|1
|0
|24.
|Жунич Ивица
|1
|0
|25.
|Бордеяну Михай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|ЧФР Клуж
|24.14% (7)
|3.45% (1)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +6 =6 -8Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест
Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж
Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Рома 5:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
ЧФР Клуж: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|48 - 20
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|30 - 12
|47
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|27 - 13
|43
|4.
|Сепси
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|36 - 23
|34
|5.
|Ботошани
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|22 - 20
|33
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|28 - 32
|28
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 30
|28
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 26
|25
|11.
|Арджеш
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 27
|23
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|27 - 31
|22
|13.
|Астра
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 34
|22
|14.
|Волунтари
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|26 - 36
|20
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|21 - 32
|19
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|22 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 7
|28
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|6.
|Сепси
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|7.
|Ботошани
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|18 - 5
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|7 - 4
|16
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|10.
|Арджеш
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|13.
|Волунтари
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|15.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ботошани» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботошани» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботошани» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров