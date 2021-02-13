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  3. Италия
Торино
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Дженоа
0'
10' Желтая карточка
Кришито Доменико
11'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
7
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
65
Ровелла
Николо
20
Стротман
Кевин
99
Циборра
Леннарт
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
Торино
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

10'
 
Кришито Доменико

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.5
2. Дзадза Симоне 3 0.14
3. Лукич Саша 3 0.14
4. Бремер Глейсон 3 0.14
5. Бонаццоли Федерико 2 0.09
6. Иццо Армандо 2 0.09
7. Верди Симоне 1 0.05
8. Синго Уилфрид 1 0.05
9. Мейте Суалихо 1 0.05
10. Гояк Амер 1 0.05
11. Н'Кулу Николя 1 0.05
12. Линетти Кароль 1 0.05
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.05
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.41
2. Пандев Горан 3 0.14
3. Пьяца Марко 3 0.14
4. Шомуродов Элдор 2 0.09
5. Скамачча Джанлука 2 0.09
6. Зайц Миха 1 0.05
7. Дзаппакоста Давиде 1 0.05
8. Стураро Стефано 1 0.05
9. Циборра Леннарт 1 0.05
10. Кришито Доменико 1 (1) 0.05
11. Гильоне Паоло 0 0
12. Бадель Милан 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 7 0
2. Ринкон Томас 5 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Линетти Кароль 4 0
5. Дзадза Симоне 3 0
6. Верди Симоне 3 0
7. Белотти Андреа 3 0
8. Лукич Саша 3 0
9. Н'Кулу Николя 2 0
10. Иццо Армандо 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 6 0
2. Бадель Милан 5 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Зайц Миха 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Радованович Иван 2 0
11. Дзаппакоста Давиде 2 0
12. Пеллегрини Лука 2 0
13. Циборра Леннарт 2 0
14. Кришито Доменико 1 0
15. Стротман Кевин 1 0
16. Стураро Стефано 1 0
17. Скамачча Джанлука 1 0
18. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 16.13% (5) 9.68% (3) 16.13% (5) 9.68% (3) 16.13% (5) 32.26% (10)
 Дженоа 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 29.17% (7) 16.67% (4) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя
Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа
Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро

Последние игры между собой

Торино: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 3:0 Дженоа Серия A Торино 1:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Торино Серия A
Дженоа 0:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Дженоа 0:0 Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
13. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
14. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино 0:0 Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
11. Дженоа 0:0 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Торино 0:0 Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
20. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино 0:0 Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Торино 55.7% (83)
X 35.6% (53)
Дженоа 8.7% (13)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Дженоа
2.15
3.38
4.26
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.30 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.38 3.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.30 3.55
  2.05 3.33 4.26

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 6.70 1.07 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.06 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.00
9.90 1.04 7.60 1.08 3.20 1.35 2.55 1.53 2.11 1.78 1.79 2.03 1.44 2.80 1.30 3.50 1.13 6.20 1.07 6.60 1.02 12.50 1.01 12.00 0.00 19.50
3.54 1.33 2.98 1.44 2.66 1.53 2.12 1.79 1.85 2.07 1.64 2.38 1.45 2.96 1.31 3.72 1.11 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.85 1.95 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
1.86 1.95 1.38 3.15 1.12 6.90
2.90 1.46 2.38 1.64 1.86 2.05 1.54 2.62 1.40 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.85
2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 2.02
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Торино 0:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Торино 0:0 Дженоа

Исход игры
Торино
55.7% (83)
Ничья
35.6% (53)
Дженоа
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (62)
Меньше
57.53% (84)
Обе команды забьют
Да
73.29% (107)
Нет
26.71% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (45)
2:1 Торино
30.2% (45)
1:0 Торино
20.1% (30)
1:2 Дженоа
6.7% (10)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Торино
2% (3)
2:0 Торино
2% (3)
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