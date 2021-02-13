Торино
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Дженоа
10' Желтая карточкаКришито Доменико
38' Желтая карточкаРовелла Николо
59' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
79' Желтая карточкаБремер Глейсон
84' Желтая карточкаИццо Армандо
90' Желтая карточкаРадованович Иван
88
Ринкон
Томас
16
Зайц
Миха
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
38'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (2)
|0.5
|2.
|Дзадза Симоне
|3
|0.14
|3.
|Лукич Саша
|3
|0.14
|4.
|Бремер Глейсон
|3
|0.14
|5.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.09
|6.
|Иццо Армандо
|2
|0.09
|7.
|Верди Симоне
|1
|0.05
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.05
|9.
|Мейте Суалихо
|1
|0.05
|10.
|Гояк Амер
|1
|0.05
|11.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.05
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0.05
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.05
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|9
|0.41
|2.
|Пандев Горан
|3
|0.14
|3.
|Пьяца Марко
|3
|0.14
|4.
|Шомуродов Элдор
|2
|0.09
|5.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.09
|6.
|Зайц Миха
|1
|0.05
|7.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|8.
|Стураро Стефано
|1
|0.05
|9.
|Циборра Леннарт
|1
|0.05
|10.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.05
|11.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|12.
|Бадель Милан
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|7
|0
|2.
|Ринкон Томас
|5
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Линетти Кароль
|4
|0
|5.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|6.
|Верди Симоне
|3
|0
|7.
|Иццо Армандо
|3
|0
|8.
|Белотти Андреа
|3
|0
|9.
|Лукич Саша
|3
|0
|10.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Гояк Амер
|1
|0
|18.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|19.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|7
|0
|2.
|Бадель Милан
|5
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|4
|0
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|7.
|Пандев Горан
|3
|0
|8.
|Радованович Иван
|3
|0
|9.
|Зайц Миха
|3
|0
|10.
|Перин Маттиа
|1
|1
|11.
|Кришито Доменико
|2
|0
|12.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|13.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|14.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|15.
|Ровелла Николо
|2
|0
|16.
|Стротман Кевин
|1
|0
|17.
|Стураро Стефано
|1
|0
|18.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|32.26% (10)
|Дженоа
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +4 =9 -7Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя
Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа
Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро
Последние игры между собой
Торино: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Дженоа 0:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|6.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|14.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|17.
|Торино
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|32 - 41
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 39
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|7.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|20.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино 0:0 Дженоа
Исход игры
Торино
55.7% (83)
Ничья
35.6% (53)
Дженоа
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (62)
Меньше
57.53% (84)
Обе команды забьют
Да
73.29% (107)
Нет
26.71% (39)
Популярный счёт
2:1 Торино
30.2% (45)
1:1 Ничья
30.2% (45)
1:0 Торино
20.1% (30)
1:2 Дженоа
6.7% (10)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Торино
2% (3)
3:1 Торино
2% (3)
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