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Астерас
0:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Ламия
0'
75' Желтая карточка
Ба Адама
78'
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
4
Пасалидис
Триантафиллос
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
12
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
10
Фернандес
Луис
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Эпасси
Дэвис
37
Влачос
Валентинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
6
Theofanis
Tsandaris
26
Бьярнасон
Эльмар
70
Делетич
Милош
9
Fransisko
Piti1
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Астерас
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

58'
Риера Адриан
Рехис Франсеск
 
64'
 
Казарян Геворг
Делетич Милош
64'
 
Ба Адама
Fransisko Piti1
75'
 
Ба Адама

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.45
2. Фернандес Луис 4 0.18
3. Риера Адриан 3 0.14
4. Рехис Франсеск 2 0.09
5. Мунафо Хуан 2 0.09
6. Цимас Панайотис 1 0.05
7. Альварес Федерико 0 0
8. Тилика Лео 0 0
9. Котсирас Яннис 0 0
10. Фернандес Борха II 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караманос Тасос 2 0.11
2. Арабули Бачана 2 (1) 0.11
3. Романич Лазар 2 (2) 0.11
4. Бехарано Данни 1 0.05
5. Цукалос Николаос 1 0.05
6. Бьянкони Мигел 1 0.05
7. Делетич Милош 1 (1) 0.05
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 8 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Суарес Дани 5 0
4. Вальенте Хосе 5 0
5. Альварес Федерико 4 0
6. Христос Тасулис 4 0
7. Котсирас Яннис 4 0
8. Тилика Лео 3 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Бельок Франко 1 0
17. Рехис Франсеск 1 0
18. Пасалидис Триантафиллос 1 0
19. Цифцис Антонис 1 0
20. Риера Адриан 1 0
21. Антцулас Георгиос 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Романич Лазар 4 0
5. Theofanis Tsandaris 3 0
6. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
7. Делетич Милош 1 1
8. Адежо Даниэл 2 0
9. Бьярнасон Эльмар 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Ба Адама 1 0
14. Караманос Тасос 1 0
15. Вильяльба Леонардо 1 0
16. Тайрон Густаво 1 0
17. Бьянкони Мигел 1 0
18. Палавандишвили Гуга 1 0
19. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4)
 Ламия 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас
Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас
Ламия Последние 20 матчей: +2 =5 -13
ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия
Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос

Последние игры между собой

Астерас: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Ламия 2:2 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Ламия Суперлига
Астерас 0:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Астерас Суперлига Ламия 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Ламия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 21 18 3 0 54 - 8 57
2. Арис Салоники Заявка 21 13 3 5 27 - 13 42
3. АЕК Заявка 21 12 4 5 32 - 23 40
4. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас 0:0 Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Атромитос Заявка 21 6 7 8 21 - 28 25
8. Волос Заявка 21 5 9 7 20 - 28 24
9. ПАС Янина Заявка 21 5 6 10 20 - 24 21
10. Аполлон Смирнис Заявка 20 5 4 11 21 - 28 19
11. ОФИ Заявка 21 5 4 12 18 - 34 19
12. Панетоликос Заявка 21 2 7 12 11 - 30 13
13. Ламия 0:0 Заявка 19 2 6 11 10 - 30 12
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас 0:0 Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия 0:0 Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис Заявка 9 1 1 7 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
3. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
6. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
8. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
9. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Ламия 0:0 Заявка 9 0 4 5 3 - 13 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Фернандес Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Ламия
2.79
1.98
6.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 1.98 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 1.72 6.00
  2.79 1.79 6.75

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.01 1.75 1.38 2.90 1.22 4.00 2.18 1.68 1.03 10.00 1.69 2.17 1.07 7.50 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.60 1.04 9.30 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
2.00 1.83 1.63 2.28 1.26 3.78 1.48 2.63 1.34 3.22 1.49 2.62 1.66 2.23 1.48 2.63 1.53 2.54 1.17 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.11 5.80 1.15 5.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 9.00
1.42 2.81 1.23 3.95 1.35 3.08 1.24 3.89
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.07 1.71 1.47 2.55 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Астерас 0:0 Ламия онлайн

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