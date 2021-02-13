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Астерас
0:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
75' Желтая карточка
Ба Адама
90'+6
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
4
Пасалидис
Триантафиллос
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
12
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
10
Фернандес
Луис
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Эпасси
Дэвис
37
Влачос
Валентинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
6
Theofanis
Tsandaris
26
Бьярнасон
Эльмар
70
Делетич
Милош
9
Fransisko
Piti1
18
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
Астерас
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

58'
Риера Адриан
Рехис Франсеск
 
64'
 
Казарян Геворг
Делетич Милош
64'
 
Ба Адама
Fransisko Piti1
75'
 
Ба Адама
80'
Тилика Лео
Паскуаль Андрес
 
86'
 
Манджрекар Джеймс
Романич Лазар
90'
Вальенте Хосе
Пасалидис Триантафиллос
 
90'
 
Арабули Бачана
Караманос Тасос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.45
2. Фернандес Луис 4 0.18
3. Риера Адриан 3 0.14
4. Рехис Франсеск 2 0.09
5. Мунафо Хуан 2 0.09
6. Цимас Панайотис 1 0.05
7. Альварес Федерико 0 0
8. Тилика Лео 0 0
9. Котсирас Яннис 0 0
10. Фернандес Борха II 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караманос Тасос 2 0.11
2. Арабули Бачана 2 (1) 0.11
3. Романич Лазар 2 (2) 0.11
4. Бехарано Данни 1 0.05
5. Цукалос Николаос 1 0.05
6. Бьянкони Мигел 1 0.05
7. Делетич Милош 1 (1) 0.05
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 8 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Суарес Дани 5 0
4. Вальенте Хосе 5 0
5. Альварес Федерико 4 0
6. Христос Тасулис 4 0
7. Котсирас Яннис 4 0
8. Тилика Лео 3 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Бельок Франко 1 0
17. Рехис Франсеск 1 0
18. Пасалидис Триантафиллос 1 0
19. Цифцис Антонис 1 0
20. Риера Адриан 1 0
21. Антцулас Георгиос 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Сарамантас Гиоргос 4 1
4. Романич Лазар 4 0
5. Theofanis Tsandaris 3 0
6. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
7. Делетич Милош 1 1
8. Адежо Даниэл 2 0
9. Бьярнасон Эльмар 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Ба Адама 1 0
14. Караманос Тасос 1 0
15. Вильяльба Леонардо 1 0
16. Тайрон Густаво 1 0
17. Бьянкони Мигел 1 0
18. Палавандишвили Гуга 1 0
19. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4)
 Ламия 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас
Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас
Ламия Последние 20 матчей: +2 =5 -13
ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия
Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос

Последние игры между собой

Астерас: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Ламия 2:2 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Ламия Суперлига
Астерас 0:0 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Астерас Суперлига Ламия 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Ламия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 21 18 3 0 54 - 8 57
2. Арис Салоники Заявка 21 13 3 5 27 - 13 42
3. АЕК Заявка 21 12 4 5 32 - 23 40
4. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Атромитос 0:1 Заявка 22 6 7 9 21 - 29 25
8. Волос Заявка 21 5 9 7 20 - 28 24
9. Аполлон Смирнис 1:0 Заявка 21 6 4 11 22 - 28 22
10. ПАС Янина Заявка 21 5 6 10 20 - 24 21
11. ОФИ Заявка 21 5 4 12 18 - 34 19
12. Панетоликос Заявка 21 2 7 12 11 - 30 13
13. Ламия Заявка 19 2 6 11 10 - 30 12
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос 0:1 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис 1:0 Заявка 10 2 1 7 11 - 18 7
13. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
14. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
3. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
6. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Аполлон Смирнис 1:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
8. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
9. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос 0:1 Заявка 11 2 4 5 7 - 14 10
12. Ламия Заявка 9 0 4 5 3 - 13 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Фернандес Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 1.42 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.28 11.00
  7.24 1.15 16.37

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.33 3.15 1.38 2.90 1.22 4.00 2.18 1.68 1.03 10.00 1.69 2.17 1.07 7.50 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.60 1.04 9.30 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
1.15 5.18 1.63 2.28 1.26 3.78 1.48 2.63 1.34 3.22 1.49 2.62 1.66 2.23 1.48 2.63 1.53 2.54 1.17 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.11 5.80 1.15 5.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 9.00
1.42 2.81 1.23 3.95 1.35 3.08 1.24 3.89
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.07 1.71 1.47 2.55 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Астерас 0:0 Ламия онлайн

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