Астерас
0:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
Ламия
75' Желтая карточкаБа Адама
12
Мунафо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ба АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.45
|2.
|Фернандес Луис
|4
|0.18
|3.
|Риера Адриан
|3
|0.14
|4.
|Рехис Франсеск
|2
|0.09
|5.
|Мунафо Хуан
|2
|0.09
|6.
|Цимас Панайотис
|1
|0.05
|7.
|Альварес Федерико
|0
|0
|8.
|Тилика Лео
|0
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караманос Тасос
|2
|0.11
|2.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.11
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.11
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.05
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.05
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.05
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|10.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|8
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Суарес Дани
|5
|0
|4.
|Вальенте Хосе
|5
|0
|5.
|Альварес Федерико
|4
|0
|6.
|Христос Тасулис
|4
|0
|7.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|8.
|Тилика Лео
|3
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|12.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|13.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|14.
|Фернандес Луис
|1
|0
|15.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|16.
|Бельок Франко
|1
|0
|17.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|18.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|19.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|20.
|Риера Адриан
|1
|0
|21.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|7
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|4.
|Романич Лазар
|4
|0
|5.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|6.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|7.
|Делетич Милош
|1
|1
|8.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|9.
|Бьярнасон Эльмар
|2
|0
|10.
|Булулис Константинос
|2
|0
|11.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|12.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|13.
|Ба Адама
|1
|0
|14.
|Караманос Тасос
|1
|0
|15.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|16.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|17.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|18.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|19.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|Ламия
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +9 =5 -6Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас
Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас
Ламия Последние 20 матчей: +2 =5 -13ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия
Последние игры между собой
Астерас: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|54 - 8
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|27 - 13
|42
|3.
|АЕК
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|32 - 23
|40
|4.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 14
|38
|6.
|Астерас
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|22 - 20
|37
|7.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|22
|6
|7
|9
|21 - 29
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|20 - 28
|24
|9.
|Аполлон Смирнис
|1:0 Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 28
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 24
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|18 - 34
|19
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|11 - 30
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|10 - 30
|12
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|1:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 18
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|3.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Аполлон Смирнис
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|9.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
Победитель
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